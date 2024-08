L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto promette che sarà una settimana priva di problemi finanziari per i nati Cancro che meritano 8 come voto, per quelle dello Scorpione invece sarà il momento di fare fortuna. Di seguito tutti i dettagli.

La settimana 19-25 agosto secondo l'oroscopo amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita di coppia sarà segnata dalla felicità. Questa significa che trascorrerete una settimana tranquilla e serena con la vostra anima gemella. Vorrete rafforzare il legame tra voi e il vostro partner, discutendo di argomenti tabù senza falsi pudori.

Questo limiterà il rischio di malintesi o di aggravare i problemi. Se siete single, vivrete alla giornata e vi godrete i piaceri che vi si presenteranno. Ma un incontro decisivo potrebbe cambiare il corso della vostra vita. L'atmosfera planetaria di questa settimana renderà il vostro giudizio incerto nelle questioni finanziarie. Siate estremamente cauti nelle transazioni. Le favolose offerte che riceverete non saranno probabilmente molto realistiche: tenetene conto. Basate le vostre decisioni solo su cose concrete. Voto: 7

Toro – Il rapporto con la persona della vostra vita sarà eccellente. Tutta l'intensità e la passione di cui siete capaci saranno concentrate sul vostro partner, che le apprezzerà.

La vostra felicità coniugale sarà alle stelle. Se siete single, grazie al sostegno di Venere, potrete migliorare notevolmente la vostra situazione sentimentale. Avrete meno paura di esprimere i vostri sentimenti e di mostrare le vostre emozioni. Le vostre iniziative romantiche aumenteranno giorno dopo giorno. Non dovrete stringere la cinghia come negli ultimi tempi.

Va detto che riuscirete gradualmente a risolvere i problemi economici che vi hanno afflitto negli ultimi tempi. Avrete ora l'opportunità di consolidare la vostra situazione materiale grazie a solidi investimenti e abili transazioni. Voto: 7,5

Gemelli – Coppie, è possibile che uno dei due partner sia troppo preso dal lavoro e dalle preoccupazioni e che trascuri l'altro senza volerlo.

È anche possibile che la vita di coppia vi sembri improvvisamente monotona e che vorreste avere più persone intorno a voi. Se il vostro cuore è ancora solo, in questo periodo l’amore a prima vista potrebbe colpire senza preavviso. Nettuno formerà aspetti sfavorevoli nel settore dedicato ai soldi e ai beni materiali. Attenzione: la sua influenza può essere formidabile! Non siate troppo ottimisti e non correte rischi finanziari eccessivi. Voto: 7

Cancro – Dolci storie d'amore, tenere coccole, parole al miele: tutto questo con il vostro partner d’amore. Approfittatene, perché presto la situazione sarà meno allegra per colpa di Saturno in cattivo aspetto. Single, mettetevi in testa queste parole di La Fontaine: ‘Più dolcezza che violenza’.

Se non lo fate, correte il rischio di essere temuti più che amati dai vostri partner, e questo complicherà le vostre relazioni amorose senza alcun vantaggio per nessuno. Non si prevedono problemi finanziari. Tuttavia, fate attenzione se dovete effettuare una transazione immobiliare su larga scala. L'affare potrebbe non essere così promettente come pensate e, in ogni caso, gli influssi astrali saranno tali che il vostro giudizio in materia non sarà molto affidabile. Voto: 8

Voti da Leone a Scorpione

Leone – Per quanto riguarda la vostra relazione d’amore, state per entrare in un periodo molto più appagante di quello recente. Vi sentirete rinati. Ottimisti, calorosi e sicuri di voi, tornerete a essere un partner con cui è un piacere stare e il vostro rapporto di coppia prenderà subito una piega più felice.

Se siete single, questo potrebbe essere l'inizio di una grande passione. Una passione che si trasformerà in amore duraturo, al punto da farvi desiderare di sacrificare la vostra amata libertà. Insomma, il matrimonio è nell'aria. Se ci sono problemi di natura finanziaria, risolveteli subito. Approfittate della buona influenza di Saturno per affrontarli seriamente: avrete buone probabilità di successo. Voto: 9

Vergine – L'amore semplice non fa per voi. Questa volta avrete bisogno di qualcosa di grande per smuovere il vostro cuore. Più qualcuno vi sembra inaccessibile, più sognate di conquistarlo. La persona che incontrerete in questo periodo potrebbe trattarvi con freddezza e distacco, nonostante il suo evidente fascino.

Allora metterete in campo il vostro potere di seduzione e partirete all'assalto di questa fortezza. Le stelle vi augurano tanta fortuna. State pensando di cambiare casa? In questo periodo dovrebbe presentarsi un affare immobiliare molto interessante. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Voto: 7,5

Bilancia – Secondo tutte le indicazioni astrologiche, la vostra vita di coppia sarà frizzante. Sarà più facile per voi mantenere un clima di armonia ed euforia nella vostra relazione. Approfittate di queste condizioni favorevoli. Per i single, si prospetta una settimana serena segnata dall’aspetto benefico di Venere. In secondo luogo, Plutone sarà vostro complice. Con l'incontro che probabilmente farete all'inizio della settimana, non vi sentirete più in quarantena.

Urano in buon aspetto vi garantirà il successo grazie al duro lavoro e non alla fortuna. Di conseguenza, potrete fare progetti ambiziosi per il futuro. Nonostante il successo a livello finanziario, limitate le spese allo stretto necessario, non fate quel grande acquisto a cui pensate da tempo e, naturalmente, evitate il gioco d'azzardo. Voto: 8

Scorpione – Il clima astrologico di questa settimana contribuirà probabilmente all'armonia e alla pace nella vostra relazione d’amore. Per sfruttare al meglio questi influssi, mostratevi tolleranti nei confronti dell'altra persona, facendo concessioni quando possibile. E soprattutto non siate gelosi! Se siete single, avrete molte occasioni per sedurre qualcuno.

Se siete alla ricerca di nuove esperienze per vivacizzare la vostra vita senza perdere la vostra indipendenza, vi aspetta una bella sorpresa! La fortuna e il fascino non vi mancheranno. Tutto dovrebbe andare bene per voi dal punto di vista finanziario. Approfittate di questa opportunità per fare qualche investimento. Se siete in affari, questo è il momento di fare fortuna. Non dubitate delle vostre capacità. Voto: 8,5

Andamento da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie all'azione positiva di Urano, la vostra vita di coppia sarà probabilmente molto felice. La felicità di entrambi rallegrerà le vostre giornate. Farete in modo che la vostra relazione non si impantani mai nella noia o nello squilibrio.

Per i single, questa settimana sarà molto benefica. Per molte anime solitarie, ci sarà un incontro importante o una riunione che vi farà piacere. In ogni caso, la felicità in amore sarà a portata di mano. Tutto andrà bene per quanto riguarda il denaro. Che si tratti di un bonus di qualche tipo o di investimenti che iniziano a fruttare, potrete contare su piacevoli sorprese. Voto: 9

Capricorno – Il vostro partner continuerà a rimproverarvi e a recriminare perché avrà difficoltà a tollerare un'impennata dei vostri gusti volubili. Usate la diplomazia e il tatto per parlare con il vostro partner e fargli ammettere certe cose. Se siete single, sarete tentati di intraprendere nuove relazioni amorose.

Di solito siete così logici e ragionevoli che gettereste le vostre buone abitudini dalla finestra senza esitare, ma almeno vi divertirete. Non ci sono pianeti dannosi che influenzano le vostre finanze. Tuttavia, due pianeti vi metteranno in guardia dall'aumentare le spese. Innanzitutto, Mercurio favorirà la parsimonia a scapito di qualsiasi investimento in attività di svago. In secondo luogo, la Luna metterà ancora una volta l'accento sul rigore finanziario, in particolare per quanto riguarda le finanze del vostro coniuge. Voto: 6,5

Acquario – Incoraggiati da Saturno, sarete esageratamente gelosi, possessivi e asfissianti. Il vostro partner non potrà nemmeno guardare il proprio riflesso nello specchio senza sentirsi tradito.

Se siete single, Plutone potrebbe suggerirvi un incontro professionale. Probabilmente sarà più razionale che sensuale, ma è un buon inizio. Il pianeta Nettuno, in buon aspetto, vi darà la sua benevola protezione e vi offrirà maggiori opportunità finanziarie. Sarete particolarmente abili nelle varie transazioni. La fortuna vi farà compagnia in qualsiasi posto vi troviate. Voto: 7,5

Pesci – Sostenuti dai pianeti Venere e Marte in buon aspetto, sentirete un potente risveglio di passione per il partner della vostra vita. La monotonia e la banalità, che cominciavano a invadere la vostra vita di coppia, saranno spazzate via energeticamente. Per i single, questa sembra essere una settimana buona per le dichiarazioni d'amore, le promesse di fedeltà e i fidanzamenti.

Tuttavia, per alcuni nativi della seconda decade, sarà piuttosto deludente e turbolenta. Le questioni finanziarie saranno particolarmente interessanti. Saprete come lottare per ottenere ciò che volete e come aggirare gli ostacoli quando è necessario. I contratti saranno a vostro favore perché saprete difendere i vostri interessi con giudizio. Potrete ottenere dei guadagni comodi, ma non è un buon motivo per buttare via i soldi. L'Oroscopo raccomanda di essere moderati e di tenere sempre i piedi per terra. Voto: 7,5