L’oroscopo di martedì 13 agosto mette in evidenza l'ingresso della Luna nel segno del Sagittario, al 1° posto in classifica. Ottima giornata in arrivo anche per altri quattro segni, tra cui Leone e Pesci. Poco confortevole il periodo, almeno sulla carta, per coloro che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale della Bilancia.

Previsioni zodiacali e classifica del 13 agosto, da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★. Martedì potrebbe essere una giornata legata a un sottotono generale. Vi sentirete costantemente insoddisfatti della relazione, giudicando il partner incapace di prendersi cura di voi.

Questo non farà altro che aumentare la sua e vostra frustrazione. Facile rischiare di rovinare la giornata per motivi poco rilevanti. Single, quando vi sentite giù preferite isolarvi e concentrarvi su ciò che vi rende felici. Tuttavia, cercate di aprirvi e sfogarvi, poiché la vita potrebbe sorprendervi con emozioni inaspettate capaci di tirare su il morale. Sul lavoro, se desiderate mantenere la vostra posizione, sarà essenziale coltivare calma ed equilibrio: senza queste doti, non sarà facile andare lontano.

Toro: ★★★★. Un buon giorno, senza fronzoli eccessivi e nemmeno tante negatività. Continua invece l'exploit amoroso, con astri parzialmente al vostro fianco pronti a sostenervi in quelle che potrebbero essere vere e proprie rivoluzioni nella relazione.

Che siate in una coppia stabile o in un legame appena sbocciato, riuscirete a migliorare la situazione sentimentale. Single, per la prima volta potreste sentirvi spinti a trascorrere il tempo libero non con chi dovete, ma con chi desiderate davvero. Inizierete a provare una serenità e una soddisfazione del tutto nuova. Sul lavoro, ve la caverete egregiamente grazie a qualche colpo di genio e a un intuito infallibile: non vi abbandona mai!

Potrete godere momenti decisamente positivi.

Gemelli: ★★★. Giornata traballante, tra pochi alti e tanti bassi. I pianeti potrebbero creare qualche situazione contraddittoria, generando un po' di tensione nei rapporti di coppia, anche in quelli più solidi. Prendetevi del tempo per un'occasione di svago insieme al partner, così da ritrovare la serenità perduta.

Single, potrebbe essere saggio posticipare un impegno odierno che rischia di consumare troppo del vostro tempo ed energie. Assecondare il bisogno di riposo è fondamentale, quindi evitate di lanciarvi a capofitto in qualsiasi cosa, tenete in serbo un po' di energie per tutto il resto. Sul lavoro, sarà importante rallentare i ritmi e prestare maggiore attenzione ai dettagli. Darsi da fare va bene, ma non esagerate e soprattutto non accollarsi responsabilità non proprie.

Cancro: ★★★★. Routine e flemma a go go! Per chi è in coppia, ci saranno delle buone vibrazioni all’orizzonte, ma non nell'immediato. L’amore sarà al centro della giornata e in qualche caso potreste persino vivere momenti intensi e appaganti con il partner.

Altri riscopriranno la passione e la volontà di stare insieme. Single, a voi la giornata si prospetta positiva. Ci saranno opportunità inaspettate con situazioni insolite, forse bizzarre. Quindi, non limitatevi a pensare in modo convenzionale. Lasciatevi ispirare dagli eventi del giorno; tale prospettiva vi darà la spinta necessaria per rimettervi in gioco. Sul fronte professionale, siete in un periodo favorevole: concentrati e motivati. Raggiungerete i risultati desiderati.

Leone: ★★★★★. Splendido martedì servito dalla stelle. Se la relazione è ben consolidata, l'influenza lucida della Luna offrirà l'opportunità di far evolvere il legame verso una dimensione ancora più matura e consapevole.

Potrebbero nascere progetti significativi come convivenze, matrimoni o addirittura l'idea di allargare la famiglia. Single, il vostro benessere sarà alimentato da numerose buone ragioni: un viaggio interessante vi stimolerà e al contempo vi rilasserà, accompagnato da ottima compagnia con una positiva disposizione d’animo. Sul fronte professionale, si profilano all'orizzonte novità importanti legate al vostro ruolo. Siate pronti a cogliere al volo le opportunità che potrebbero presentarsi, già nelle prossime ore.

Vergine: ★★★★★. La seconda giornata dell'attuale settimana si prevede molto positiva. Per chi è già in una relazione stabile, il Sole offrirà un'influenza più che positiva, portando il legame di coppia a un livello di serenità e di affiatamento ancora maggiore.

Il dialogo costruttivo si arricchirà, così come la voglia di vivere nuove emozioni, creando una sintonia perfetta con il partner. Single, finalmente buone notizie: per chi è alla ricerca dell’anima gemella, si prospettano nuove e interessanti conoscenze con relative ottime novità. Situazioni promettenti all'orizzonte per il lavoro: la vostra abilità nel gestire gli imprevisti sarà una risorsa preziosa, permettendovi di affrontare con successo qualsiasi situazione. Cercate di mantenere serenità e compostezza.

Oroscopo e stelle del 13 agosto, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★. Giornata poco confortevole in programma, ovviamente previsto sulla carta. Martedì infatti vi accoglierà con una certa pesantezza, ma non tale da disperarsi.

Ci saranno momenti di luce che vi faranno respirare. La giornata in alcuni momenti richiederà cautela, soprattutto in amore. Evitate di trovarvi in situazioni complicate che potrebbero intralciare il vostro equilibrio. Chi è in coppia potrebbe affrontare qualche tensione: con pazienza e comprensione riuscirete a superare ogni impasse. I single, invece, dovrebbero prepararsi per un incontro importante: l'amore è dietro l'angolo, quindi siate pronti a cogliere l'occasione. Sul lavoro, qualcuno potrebbe tentare di invadere la vostra privacy: proteggete i vostri interessi! Per alcuni, buone prospettive per nuove entrate finanziarie.

Scorpione: ★★★★★. La giornata numero due dell'attuale settimana sarà decisamente positiva per tanti di voi.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, portando serenità e buone opportunità. In amore, è il momento di sognare in grande e di concretizzare quei desideri che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Le influenze astrali vi daranno una spinta creativa che non dovreste sottovalutare. Per i single, nuove conoscenze interessanti sono in arrivo. Le stelle promettono incontri magici e ricchi di emozioni. Sul fronte lavorativo, la vostra energia sarà al massimo: vi sentirete capaci di affrontare qualsiasi sfida e di ottenere ottimi risultati, grazie alla determinazione.

Sagittario: 'top del giorno'. Questo martedì inizierà e si svilupperà sotto l'ala positiva della Luna, in arrivo nel segno proprio in questa giornata.

Altri movimenti planetari, poi, senz'altro favoriranno diversi rapporti interpersonali e in special modo la carriera. In amore, sarete pieni di energia e pronti a vivere nuove esperienze, sia che siate in coppia sia che siate single. Se siete impegnati in una relazione, aspettatevi un aumento della passionalità e momenti di grande intimità. Per i single, potrebbe esserci un incontro che risveglierà desideri nuovi e profondi. Non resisterete alla "legge del cuore" ma vi lascerete andare ad ogni sorta di dolce sentimento. Sul lavoro, concentratevi sugli obiettivi e non fatevi distrarre da eventuali pettegolezzi o delusioni.

Capricorno: ★★★★. Il periodo sotto analisi senz'altro inizierà sotto buoni auspici.

In amore, riuscirete a dedicare più tempo e attenzioni al partner, dimostrando il vostro affetto con piccoli gesti che saranno molto apprezzati. Se siete single, potrebbero emergere nuovi desideri che vi porteranno gioia, ma anche un po' di confusione. Questo è il momento di prendere decisioni importanti inerenti l'attuale situazione sentimentale. Sul lavoro, mantenete la perseveranza e cercate di concludere gli affari che potrebbero rivelarsi vantaggiosi a lungo termine. Con un po' di determinazione, riuscirete a far avanzare un vostro progetto.

Acquario: ★★★★. Martedì sarà una giornata da gestire con un po' sana attenzione. Nella parte centrale della giornata, le cose andranno abbastanza bene, ma nel pomeriggio potrebbe essere necessario tenere sotto controllo alcuni eventi non messi in conto.

In amore, riuscirete a sorprendere piacevolmente la vostra dolce metà grazie al vostro fascino magnetico. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che corrisponde esattamente al vostro ideale: cercate di essere attivi e propositivi per aumentare le vostre possibilità di successo. Sul lavoro, la vostra capacità di far fronte agli impegni in autonomia vi darà grande soddisfazione e orgoglio.

Pesci: ★★★★★. Questo martedì parte con il piede giusto per tantissimi di voi. In amore, approfittate della giornata per pianificare qualcosa di speciale con chi vi è vicino: il momento è perfetto per rafforzare i legami. Se siete single, abbandonate le lamentele e prendete in mano la situazione: questa volta avete l'opportunità di fare davvero la differenza.

Sul lavoro, siate lesti nel prendere decisioni o fare scelte. Chiedete ciò di cui avete bisogno: le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a ottenere quello che desiderate. Non accontentatevi, ma cercate sempre di ottenere il massimo.