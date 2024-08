L'oroscopo del quindici agosto prevede un Ferragosto pieno di sprint per il segno del Cancro che è al primo posto della classifica giornaliera: i nati Pesci saranno invece molto socievoli. Di seguito tutti i dettagli.

Le previsioni astrologiche del 15 agosto: gli ultimi classificati

Toro - 12° - Di solito non amate il Ferragosto poiché vi sentite obbligati a fare ciò che non desiderate, odiate l'ipocrisia e i finti sorrisi. Essendo un segno impulsivo e imprevedibile, tendete a seguire la vostra strada piuttosto che unirvi alla massa. Tuttavia, durante la giornata, avrete un forte desiderio di divertirvi.

La vostra mente è attualmente concentrata su qualcosa di particolare, con grandi progetti in corso o in preparazione. La serata porterà un miglioramento, grazie alla frescura che allevierà il caldo.

Vergine - 11° - Se c'è qualcosa che può essere eliminato, fatelo subito senza esitazioni. Il tempo è prezioso. Trascorrerete un Ferragosto ricco di emozioni, ma prestate attenzione al traffico e alla confusione, che non amate. Se avete pianificato tutto con anticipo, sarà una giornata fantastica; in caso contrario, potreste dover affrontare qualche difficoltà. Delegate ciò che potete e posticipate decisioni, discussioni e lavoro a lunedì. Evitate di esporvi al sole nelle ore più calde della giornata.

Sagittario - 10° - Qualcosa potrebbe mettere a rischio i vostri piani, quindi è importante prestare attenzione e tenersi lontani da situazioni incerte. Moderazione a tavola: esagerare con il cibo potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Nonostante qualche avversità, sarà comunque una giornata significativa. Cercate di divertirvi e di mettervi in gioco.

La prossima settimana sarà dedicata a rimettere ordine nella vostra vita, quindi rimandate le questioni più complicate a dopo Ferragosto.

Acquario - 9° - Questa sarà una giornata ideale per incontri, divertimento e amore. Nulla potrà frenare il vostro entusiasmo, nemmeno le difficoltà recenti. Tuttavia, non abbassate la guardia e cercate di evitare i luoghi troppo affollati.

Non fatevi provocare dalle domande indiscrete di parenti o amici. Fate attenzione al consumo di caffeina e zuccheri.

Pesci - 8° - L’Oroscopo di Ferragosto vi invita a rilassarvi e divertirvi. Potreste essere in pensiero per il timore che qualcosa vada storto, ma non lasciatevi abbattere da eventuali storture. Non fate le vittime, la vita è costellata di alti e bassi, come un videogioco. Se avete un partner, affidatevi a lui o lei e lasciatevi trasportare dal romanticismo. I più giovani e spensierati si divertiranno fino a tardi oppure si recheranno in spiaggia per il tradizionale falò. Anche famiglie e coppie innamorate si divertiranno. Sarà la giornata giusta per socializzare.

I segni zodiacali nella media

Capricorno - 7° - Finalmente è arrivato il momento di concedervi una pausa e di lasciarvi andare. Potrete fare ciò che più vi piace, senza dover rendere conto a nessuno. Essendo un segno fuori dal comune, suscitate sempre curiosità e interesse. Dopo un inizio d'anno difficile, meritate di godervi una giornata senza pensieri. Delegare o posticipare è consigliato. Dedicate queste 24 ore ai vostri cari e non trascurate il partner.

Leone - 6° - La serata sarà all’insegna delle grigliate in compagnia, karaoke, balli sotto le stelle e lunghe chiacchierate. Avete affinato le vostre capacità di socializzazione e siete diventati più esperti nel divertirvi. Siete sempre impegnati a sostenere la vostra famiglia e per voi arrendersi non è un'opzione.

Se le vacanze stanno finendo, non perdete tempo in attività futili. Per chi è single, potrebbero esserci incontri appassionati, ma qualcuno sta attraversando un'estate di dubbi sentimentali e potrebbe dover scegliere tra più persone.

Scorpione - 5° - Le famiglie che si riuniranno dopo un periodo di lontananza, preoccupazioni e timori, vivranno momenti di grande felicità. Anche se non avete potuto concedervi una vacanza al mare o avete rinunciato a un viaggio esotico, trascorrerete una splendida giornata. Vi emozionerete e la passione si riaccenderà. Finalmente potrete liberarvi delle preoccupazioni recenti. È possibile che partecipiate a delle grigliate in compagnia.

I primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° - Via i problemi e spazio al divertimento. Cogliete al volo ogni opportunità di uscita e incontro. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma nelle prime ore del mattino potreste dover affrontare un po' di confusione. Avete organizzato il vostro Ferragosto con cura, ma cercate di evitare la folla e di non lasciarvi influenzare negativamente dai parenti problematici. Chi ha pianificato 24 ore fuori dall'ordinario, magari in solitaria o con pochi intimi, ne trarrà grande beneficio!

Bilancia - 3° - Le previsioni favoriranno la socializzazione, la famiglia e l'amore di coppia in questa giornata. Potrebbero emergere rivelazioni sorprendenti e situazioni inaspettate.

Per i cuori solitari che nutrono un interesse per qualcuno da tempo, potrebbero esserci dichiarazioni importanti. L'attrazione diventerà più intensa nel corso della giornata e la serata potrebbe culminare con dei fuochi d'artificio. Vi emozionerete riflettendo su tutto ciò che avete vissuto.

Gemelli - 2° - Finalmente arriva quel Ferragosto che tanto aspettavate. Sarà una giornata intensa, sia per chi lavora sia per chi è in vacanza. Se siete casalinghi, avrete molto da fare: pulizie, cucina, ospiti, parenti, chiamate, sorrisi ed emozioni. Arriverete a sera stanchi ma soddisfatti.

Cancro - 1° - Il 15 agosto sarà pieno d sprint. Preparatevi a vivere una giornata piena di sensazioni ed emozioni meravigliose tra attività, conversazioni e prelibatezze da consumare in compagnia.

L'amore, se era in crisi, si sta aggiustando piano piano, se siete single invece non dovreste concedervi facilmente alla persona che vi interessa. Giocate a farvi desiderare e mettete il partner alla prova. Flirtate, anche se state insieme da molti anni: servirà a mantenere vivida la fiamma della passione.