L'oroscopo del 19 agosto prospetta un ottimo inizio di settimana al Leone, primo in classifica. In arrivo tanta positività e anche qualche buon colpo di fortuna a Gemelli, Cancro, Scorpione e Capricorno. Per i nati in Toro, Vergine e Sagittario si prevede un lunedì sotto la media e con poche chance da sfruttare: un lieve vantaggio a chi ha un ascendente valutato al top, oppure con cinque stelle.

Previsioni zodiacali del 19 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. In casa vostra si respirerà finalmente un'atmosfera serena e accogliente. Metterete da parte qualsiasi impegno e vi dedicherete con piacere a coltivare sentimenti e passione.

Se di recente c’è stato un malinteso, questa sarà la giornata ideale per chiarirsi: a volte basta un buon piatto, cucinato con amore, per riportare l'armonia e riaffermare il legame profondo che unisce. Per i single, questa giornata sarà perfetta per divertirsi e stare in buona compagnia. Avrete la giusta volontà per organizzare anche una serata piacevole con amici o familiari. Non aspettate che siano gli altri a prendere l'iniziativa: pianificate voi stessi qualcosa di speciale e godetevi ogni momento. Inoltre, è il momento ideale per offrire aiuto a qualcuno vicino a voi, magari che attraversa un periodo difficile. Al lavoro, grazie all'esperienza, sarete in grado di agire nel modo migliore.

Toro: ★★. Lunedì in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Il partner, poi, pur essendo già rodato a certe vostre sfuriate, fate attenzione: questa volta non si limiterà a subire in silenzio. Risponderà con determinazione, mostrando un lato altrettanto combattivo. Tuttavia, basterà un dolce sorriso, purché fatto in modo sincero, e l'amore, quello con la "A" maiuscola darà modo di superare qualsivoglia testardaggine.

Per i single, la giornata potrebbe iniziare con un po' di frenesia, dovuta alla tendenza a chiedere troppo a sé stessi. Nella seconda metà della giornata, cercate di non esagerare: concedetevi una cena leggera e andate a dormire presto, per ricaricare le energie. Una battuta d'arresto inaspettata sul lavoro, potrebbe interferire con il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine: non lasciate che questo vi scoraggi.

Gemelli: ★★★★★. Si profila un avvio settimanale semplicemente spettacolare. In amore, per sentirsi veramente soddisfatti avete bisogno che il partner mostri il suo lato più originale e vi proponga esperienze fuori dal comune. Sorprendentemente, tutto andrà meglio del previsto e vi godrete la giornata in tranquillità. Per i single, la vostra autostima è in crescita, dandovi il coraggio di mostrarvi per ciò che siete realmente. Questa potrebbe essere la giornata delle rivelazioni o delle iniziative audaci. Non temete il giudizio degli altri, anzi, siate pronti a (ri)mettervi in gioco o magari a esplorare nuove strade a livello affettivo. Vi sentirete capaci di realizzare qualsiasi cosa desideriate, sul lavoro.

Le scelte importanti che avete fatto in passato stanno finalmente per dare i loro frutti.

Cancro: ★★★★★. Vi aspettano momenti entusiasmanti, perfino a quelle coppie che recentemente hanno attraversato periodi di disarmonia. Le prospettive per un successo in amore saranno ottime: metteteci il cuore e l'impegno, e tutto andrà per il meglio. Per i single, si preannuncia una giornata ricca di opportunità, dove il divertimento e il recupero delle energie saranno al centro di tutto. Giocate le vostre carte al meglio perché, in ogni caso questo prossimo lunedì ne uscirete vincitori. Nel lavoro, le vostre idee brillano più di ogni altra cosa e presto sarete pronti a lottare per guadagnare spazio e fiducia.

Così, nulla potrà fermarvi, supererete qualsiasi ostacolo con facilità.

Leone: 'top del giorno'. Allora, pronti a dominare la ruota dello zodiaco? Questa sarà una giornata decisamente positiva, il rapporto con il partner sarà intenso e appassionato, e sarete pronti a lasciarvi andare alla fantasia. Vi aspettano momenti davvero indimenticabili e una serata magnifica da trascorrere con l'amato bene. Per i single, la persona che state frequentando si rivelerà interessante, le stelle saranno dalla vostra parte e vi guideranno verso esperienze paradisiache. Sarete così ben organizzati, con un’agenda densa di contatti da far invidia a chiunque. La vostra propositività sul lavoro, intanto, sarà contagiosa.

Questo è il momento ideale per sfruttare le energie positive: se avete in mente di avviare un nuovo progetto, fatelo.

Vergine: ★★★. I problemi quotidiani stanno lentamente erodendo il rapporto di coppia, sottraendo energia ai sentimenti. È arrivato il momento di riflettere e di impegnarvi attivamente per mantenere viva la relazione. E' consigliato mettere in primo piano la pazienza, ogni azione portata avanti con gesti concreti e tanta attenzione. Per i single, è il momento di fare un passo avanti in quella situazione che solo voi conoscete, anche se vi sentiste un po' incerti. Alcune prese di posizione non potranno più essere rimandate, e le responsabilità che avete assunto dovranno essere rispettate.

Anche se ci sarà un po' di nervosismo nell’aria, fondamentale mantenere la calma, soprattutto con le persone a voi vicine. Sul lavoro, cercate di essere più aperti e disponibili: accogliete consigli e proposte con fiducia, senza lasciarvi frenare dalla diffidenza.

Oroscopo e stelle del 19 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo pronostica un lunedì sulla linea della mesta positività. Qualche imprevisto comunque potrebbe destabilizzare, ma nulla di grave. In amore, avrete l'opportunità di vivere momenti sereni con chi amate. Approfittate della positività del periodo per risolvere situazioni sentimentali complesse e rafforzare il legame. L'intesa sarà alta e la passione vivace, mentre il coraggio di affrontare decisioni importanti vi aiuterà a costruire un futuro più stabile.

Single, sarà una giornata tranquilla dal punto di vista affettivo, e potreste fare anche scoperte interessanti: semplice, basterà guardarsi intorno. Nel lavoro, la capacità analitica porterà a ottenere risultati positivi in breve tempo, confermando la vostra abilità nel gestire situazioni complesse. All'orizzonte ci sono progetti e propositi per il futuro: lasciatevi guidare dall'istinto.

Scorpione: ★★★★★. Le stelle evidenziano una giornata fortunata, con la Luna in Acquario ben disposta a offrire ottime opportunità. In amore, vivrete un ottimo lunedì, sentendovi in armonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. La notte potrebbe riservare momenti di intensa passione, rafforzando il legame con il partner.

Single, vivrete attimi di forte emotività. Se possibile, evitate avventure superficiali e puntate su relazioni autentiche. Una persona che vi interessa molto va avvicinata e conquistata, con abilità ed un pizzico di astuzia, perciò cercate di osare un tantino di più. Nel lavoro, sarà una giornata importante, in cui l'ambizione spingerà a superare gli ostacoli più difficili. Credete in voi stessi e cogliete le opportunità che si presenteranno per fare un grande passo avanti nella vostra carriera.

Sagittario: ★★★. Un giorno poco positivo, indicato per lo più sottotono e con poche prospettive di miglioramento. Nel corso della giornata, in amore sarà essenziale controllare alcune vostre reazioni impulsive, giusto per evitare di peggiorare situazioni già delicate.

Evitate discussioni e cercate di rivedere alcuni atteggiamenti che potrebbero risultare troppo penalizzanti per il partner. Single, è il momento di mettere da parte l'arroganza e di evitare discussioni inutili, specialmente quelle in cui non siete ben preparati. Nel lavoro, la prudenza sarà fondamentale: evitate decisioni avventate e concentratevi sulla gestione delle questioni finanziarie. Per qualcuno poco attento potrebbe arrivare una sorpresa poco piacevole.

Capricorno: ★★★★★. Lunedì si aprirà con grande energia, offrendo una giornata ricca di positività. Il quadro astrale sarà favorevole e vi sentirete pieni di ottimismo e voglia di condividere momenti speciali con le persone care. In amore sarete soddisfatti e appagati nel vivere appieno la relazione.

Chi è in coppia potrà godere di una profonda intesa e tanta sensualità. Single, sarete pronti a cogliere le opportunità sentimentali che la giornata vi offrirà, con uno spirito aperto e vivace. Fase di grande soddisfazione sentimentale, specie per coloro che vedono nell'amore un punto di partenza. Nel lavoro, la fortuna vi assisterà, portando opportunità di crescita e riconoscimenti. Non fermatevi qui: continuate a puntare in alto, perché il futuro promette ulteriori successi.

Acquario: ★★★★. Il primo giorno della settimana entrante si presume possa essere abbastanza ordinario. Il quadro astrale del periodo diciamo che non brillerà particolarmente, ma che non presenterà nemmeno grandi ostacoli.

In amore, potrete gestire con serenità la giornata, affrontando le esigenze del partner seppur con comprensione e pazienza. Evitate di voler essere sempre al centro dell'attenzione, poiché ciò potrebbe causare tensioni inutili. Single, potreste sentirvi insoddisfatti e desiderosi di evasione: prendetevi del tempo per riflettere su cosa vi manca e su cosa realmente volete dalla vita. Nel lavoro, la giornata inizierà in modo lento, ma con il passare delle ore le cose prenderanno un ritmo più sostenuto. Ciò, permetterà di concludere con soddisfazione ogni attività.

Pesci: ★★★★. Lunedì sarà un giorno che scorrerà senza grandi sorprese, immerso nella normalità della routine quotidiana. In amore, riuscirete a godere di momenti di coccole e romanticismo, che metteranno fine alle recenti discussioni. La serenità tornerà a regnare nella vostra relazione, portando armonia e complicità. Single, sarete pronti a dimenticare vecchi rancori, mostrando una maturità emotiva che vi permetterà di affrontare con serenità nuove opportunità. Nel lavoro, sarà il momento di entrare in azione, con la possibilità di ampliare le vostre entrate attraverso investimenti ponderati. Costruite il futuro che avete sempre sognato, ponendo solide basi per i prossimi mesi.