L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 agosto. Le analisi astrologiche si concentrano sulla tranche zodiacale formata dalla prima sestina. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo, Toro, Cancro e Leone. Bene il fine settimana lavorativo anche per Gemelli e Vergine. Per l'Ariete, purtroppo, questo venerdì si presenta poco positivo sulla carta.

Previsioni zodiacali del 2 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Giornata poco incline alla positività. Le coppie dovranno impegnarsi di più nel pensare al futuro e costruire qualcosa di concreto insieme.

Da evitare il pianificare tutto all'ultimo minuto: prendetevi il tempo necessario per mettere in chiaro eventuali pro e contro. Rallentate il ritmo e abbassate le pretese in amore, così da evitare accuse di egoismo da parte dell'amato/a. Single, cercate di vivere la vita con più leggerezza, per liberare la mente dalla pesantezza degli ultimi tempi. Non siate troppo apprensivi e non entrate in questioni che non vi riguardano direttamente. Sul lavoro potreste affrontare qualche avversità: avrete l'appoggio di chi crede in voi.

Toro: ★★★★★. L'astro dell'amore, in questo periodo presente in Cancro, favorirà l'armonia garantendo un clima di coppia stimolante. Anche chi vive un rapporto complicato troverà serenità col partner, aprendo la strada a progetti per il futuro.

Single, Venere vi invita a prestare maggiore attenzione all'aspetto esteriore, a partire dall’abbigliamento. Concedetevi una sessione di shopping e, successivamente, valutate una serie di trattamenti di bellezza per essere al massimo e catturare il cuore di chi vi piace. Coloro che lavorano alle dipendenze avranno l'occasione di mettere in risalto le proprie abilità, ottenendo belle gratificazioni.

Gemelli: ★★★★. Questo nuovo venerdì in arrivo evidenzia la possibilità che possiate aver bisogno di una ventata di aria fresca, giusto per rinvigorire la passione che si è affievolita. Organizzate una fuga d'amore, anche se una serata al cinema o una cena nel ristorante preferito otterrebbero uguali risultati. Questi momenti speciali, pianificati con il partner, vi elettrizzeranno già solo al pensiero.

Single, l'attuale situazione sentimentale non è sottovalutare, comunque non significa che dobbiate rimanere soli per sempre. Concedetevi pure delle avventure, purché siano ben ragionate e piacevoli. In questo momento invece, sul lavoro, potreste ricevere una notizia che potrebbe risollevare la situazione economica e anche il morale.

Oroscopo e stelle del 2 agosto da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata di venerdì evidenzia un'ottima intesa con il partner, sia sul piano fisico che mentale. Farete le stesse scelte, pur senza conoscere i desideri dell'altro e neanche con il bisogno di mettersi d'accordo. La sensualità scorrerà come un fiume in piena, vi lascerete cullare dalle onde di piacere emergendo in un amore autentico e avvolgente.

Single, l'assetto dei pianeti nei riguardi del segno regalerà una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire che tutto è possibile. Questa benefica sensazione coinvolgerà anche chi vi sta vicino, iniziando dagli amici. Sul lavoro, affronterete gli impegni con scrupolo, vedendo ogni occasione come un passo verso il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Leone: ★★★★★. Spegnete i cellulari e godetevi qualche ora esclusiva con il partner: i sentimenti che condividete garantiranno un’esplosione di passionalità per entrambi. È il momento di concedersi una serata lunga e piacevole, tutta per voi, senza pensare a nulla. Single, anche coloro che si sono sempre dimostrati restii all'amore potrebbero capitolare senza nemmeno rendersene conto.

Sarà interessante vedere la vostra espressione quando finalmente vi lascerete andare. In questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte professionali. La situazione lavorativa è in crescita e migliorerà il rapporto con i colleghi, creando un clima decisamente più piacevole.

Vergine: ★★★★. Sembra che non ci saranno ostacoli nel realizzare qualcosa che avevate rimandato. La relazione procederà a gonfie vele e l'intesa si rafforzerà, specialmente con una cena afrodisiaca che farà risplendere la complicità tra voi. Single, gli aspetti planetari, annunciano l'inizio di un periodo particolarmente piacevole. Ovunque andrete, porterete fiducia e influenza positiva. Se siete alla ricerca di un sentimento sincero, questo è il momento adatto per farlo, senza troppi dubbi e ragionamenti.

Venere sarà dalla vostra parte, e le corrispondenze di sensi saranno a ottimi livelli. Nel lavoro vi sentirete creativi: un progetto farà crescere le vostre finanze.

