L'oroscopo del 20 agosto pronostica un martedì fortunatissimo in amore per il segno dei Pesci, primo in classifica. A illuminare di luce buona il predetto simbolo astrale di Acqua, la Luna, in arrivo nel segno proprio questo martedì. In primissimo piano anche l'Ariete, il Leone, la Bilancia e l'Acquario, quartetto valutato con cinque stelline portafortuna. Periodo poco positivo, invece, per il Toro e il Sagittario.

Previsioni zodiacali del 20 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. A voi le cinque stelline della buona sorte. Lasciate che la vostra fantasia prenda il volo mentre progettate una giornata, e conseguente serata, perfetta.

Conoscete bene i desideri del partner e i vostri, e ogni dettaglio contribuirà a creare un martedì davvero indimenticabile, da vivere in totale armonia. Per chi è single, le energie sono al culmine: è il momento ideale per incontrare qualcuno di speciale, forse una persona capace di stimolare un nuovo interesse. Questo in arrivo, infatti, sarà un martedì ideale per gettare solide basi in vista di futuri incontri. I rapporti sociali si prevedono positivi e duraturi. In ambito lavorativo, le stelle vi sorrideranno, aprendo la strada a gratificazioni inaspettate. Cambiamenti significativi in arrivo nelle attività quotidiane.

Toro: ★★★. Giornata sottotono. Sarà fondamentale esprimere chiaramente il proprio punto di vista, ma è altrettanto importante mostrarsi più flessibili, soprattutto quando il partner non rappresenta un ostacolo significativo nella relazione.

Evitate di diventare il "guastafeste" nella coppia, trovando un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle dell'altro. Per i single, è consigliabile distribuire gli impegni nel tempo, pianificando le attività in base alla capacità di gestire la fatica. Questo approccio vi aiuterà a evitare stanchezze croniche che potrebbero compromettere la giornata.

Infine, non permettete a nessuno di prendersi gioco di voi sul lavoro: se qualcuno vi dà la sua parola, è essenziale che la mantenga. Non tollerate scorrettezze, anche se temete di sembrare troppo severi.

Gemelli: ★★★★. Martedì abbastanza positivo. L’intesa di coppia rimarrà solida, anche se qua e là potranno emergere piccole scaramucce o diversità di vedute.

La vostra forza come coppia vi ha permesso di superare momenti difficili, e ora nulla sembra potervi davvero sconvolgere. Per chi è single, è il momento di agire seguendo il vostro cammino con determinazione e coraggio. Nel cuore alberga una grande audacia, pronta a spingervi verso rischi che forse non avete ancora considerato, ma che potranno aprire a nuove opportunità. Le prospettive lavorative, invece, appaiono favorevoli: questo è il momento ideale per pensare a lungo termine. Pianificate investimenti e iniziate a risparmiare per futuri progetti che sicuramente si concretizzeranno.

Cancro: ★★★★. Periodo discreto in arrivo. La relazione col partner, si sta riprendendo dalle recenti delusioni, e la passione è pronta a rinascere.

Siete in cerca di nuove emozioni? Se si, e magari persino rivoluzionarie, allora ascoltate i vostri desideri. In altri casi riscoprite quel piacere di stare insieme, che cresce giorno dopo giorno. Per i single, è il momento di sfruttare la passione che avete dentro, senza pensarci troppo e senza lasciarvi frenare da dubbi o strane fantasie che solitamente non hanno né capo e né coda. Avrete energia e passione da vendere, e nulla di esterno o evitabile vi potrà fermare. Per chi è in cerca di lavoro, è importante rimanere vigili: potrebbero presentarsi opportunità professionali allettanti, con ottime prospettive per il futuro. Anche chi è già in una buona posizione potrebbe vedere aprirsi nuove possibilità.

Leone: ★★★★★. Sarà una giornata all'insegna dell'amore su tutti i fronti, con un particolare risalto alla vita a due. E' il momento giusto per desiderare e ottenere qualcosa di più dall'amato/a: con Venere dalla vostra parte, la passione e l'intesa fisica raggiungeranno nuove vette. Per chi è single, sarete pronti a fare un salto di qualità in ogni aspetto della vita. Prendetevi un momento per riflettere sui progressi fatti finora in ambito sentimentale e pianificate con cura il prossimo step. Di sicuro una nuova fase della vita sta per iniziare, portando con sé sorprendenti opportunità, magari un viaggio o a una proposta che potrebbe arrivare da lontano. In questa giornata si risolveranno alcune questioni lavorative, specie quelle che in passate vi hanno dato qualche pensiero in più.

Vergine: ★★★★. Il secondo giorno della corrente settimana si profila abbastanza buono. Pilastri fondamentali in una relazione d’amore sono la fedeltà, la visione di un futuro condiviso, e la costanza nei sentimenti. E in questa giornata, avrete l'opportunità di ribadire e rafforzare questi principi, e di vedere il vostro impegno pienamente ricambiato da chi amate. Per i single, se siete alla ricerca dell’anima gemella, potreste incontrare una persona che vi affascina e vi intriga come non accadeva da tempo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e cogliete l'attimo senza pensarci sopra. Siete persone concrete, che non si perdono in chiacchiere. Anche nel lavoro saprete sfruttare ogni opportunità per mettere in luce il vostro valore, conquistando l'attenzione di chi sapete.

Oroscopo e stelle del 20 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'Oroscopo predice un martedì davvero efficace per il segno, regalandovi cinque stelle portafortuna. Il periodo infatti si aprirà con una nota di positività, sia in amore che nel lavoro. In ambito sentimentale, godrete di momenti di serenità con il partner, che sarà felice di dedicarvi tempo e attenzioni. Diciamo che finalmente potrebbe essere un buon momento per modificare e/o migliorare alcuni assetti di coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione più felice non farà che bene. Single, l'amore potrebbe sorprendervi con un'avventura inattesa: cogliete l'attimo e vivete appieno questa esperienza.

Sul lavoro, vi troverete ad affrontare situazioni impegnative ma gratificanti, che potrebbero farvi raggiungere posizioni di prestigio. La curiosità vi guiderà verso il successo.

Scorpione: ★★★★. Bene, in programma una giornata decisamente normale, senza troppe negatività e senza fronzoli. Questo martedì in massima parte sarà caratterizzato da un'atmosfera dolce e positiva. In amore, il rapporto con il partner sarà basato su complicità e dialogo aperto, il che rafforzerà un pelino il legame. Anche se dovessero presentarsi difficoltà, avrete sempre il supporto della persona amata. Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti: non serve stare sempre a pensare al domani, è molto più importante vivere bene il presente.

Single, vi sentirete energici e pronti a esplorare nuove conoscenze: organizzate le intenzioni in base alle priorità e seguitele con determinazione. Nel lavoro, un'opportunità interessante si presenterà a breve. Potrebbe anche maturare prospettive economiche vantaggiose.

Sagittario: ★★. L'Astrologia rivela l'arrivo di una giornata abbastanza complessa. Tranquilli: con pazienza e riflessione riuscirete a superare qualsiasi impasse. In amore, sarà essenziale mantenere tatto e buon senso, in modo da evitare inutili tensioni. Forse vi sentirete insoddisfatti o alla ricerca di qualcosa di irraggiungibile: sognare non vi farà male, anzi. Avreste bisogno di una marcia in più, di qualcosa di nuovo per rinvigorire il rapporto: parlatene, è un modo per venirne fuori.

Single, una persona potrebbe colpirvi profondamente, spingendovi a cambiare atteggiamento. Se fosse, non siate timidi, approfondite il discorso: se saranno rose, fioriranno. Nel lavoro, nonostante le difficoltà, si intravedono piccoli spiragli di miglioramento: rimboccatevi le maniche e agite con determinazione.

Capricorno: ★★★★. Un buon momento sta per affacciarsi all'orizzonte, anche se non sarà del tutto colorato in quanto potrebbe portare qualche sfumatura stonata. Si prospetta comunque come una giornata tranquilla in generale, ovviamente scontata e prevedibile, ma non per questo priva di soddisfazioni. In amore, il dialogo con il partner sarà fluido e avrete l'opportunità di divertirvi insieme riscoprendo la complicità di un tempo.

Single, è il momento di riprendere un progetto accantonato tempo fa. Quasi certamente potrebbe adattarsi al vostro attuale percorso sentimentale. Sul lavoro, sentirete il bisogno di razionalità e di mettere ordine nelle vostre attività. Sarà il giorno giusto per iniziare a fare la differenza? Perché no.

Acquario: ★★★★★. Martedì spettacolare, sottolineato dalla presenza di cinque stelle indicative di buon destino. Ricca di opportunità, soprattutto sul fronte sentimentale, la giornata regalerà a molti nativi gioiose soddisfazioni. In amore, avrete la possibilità di alleggerire gli impegni e godervi momenti di relax con la dolce metà. Grazie alla favorevole influenza della Luna in Pesci, niente e nessuno potrà distogliervi dalle cose che avete a cuore.

Single, sfruttate questo periodo positivo per mettervi in mostra e conquistare chi vi interessa. Sul lavoro, una notizia positiva vi darà soddisfazione prima della fine della giornata. Tuttavia, sarà necessario tenere sotto controllo eventuali spese, giusto per evitare di ritrovarsi in panne prima della fine del mese.

Pesci: 'top del giorno'. Giornata superfortunata, tutta all'insegna di una bella Luna in transito nel vostro settore. Sarà un martedì particolarmente fortunato in amore e nelle relazioni personali. Le stelle favoriranno un clima di serenità e successo, aiutandovi a superare le preoccupazioni recenti. In ambito di coppia, dimenticherete le ultime ansie e godrete di momenti speciali, soprattutto se appartenete alla prima o seconda decade del segno. Visto il frangente attualmente vincente, pianificherete tante altre attività e momenti sicuramente molto allettanti. Single, la giornata vi porterà energia e nuove opportunità relazionali. Sul lavoro, abbiate fiducia in voi stessi e sfruttate il vantaggio che avete sugli altri: l'esperienza vi permetterà di fare la differenza.