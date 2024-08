L'oroscopo del venti agosto prevede un martedì compiacente per il segno del Pesci, premiato dalle stelle con il primo posto nella classifica quotidiana. L'aspetto della Luna agevolerà il passo anche agli altri due segni d'acqua: infatti, a gongolare saranno anche il Cancro e lo Scorpione entrambi sul podio. Stipato in fondo alla classifica c'è l'Acquario che sta vivendo un periodo disorientante e pieno di sfide difficili. Approfondiamo le previsioni delle stelle del 20/8 scoprendo anche il ranking decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° - In questo periodo vi trovate ad affrontare sfide complesse che vi portano a sentirvi un po' disorientati. Vi sentite spinti in diverse direzioni senza una chiara rotta. Alcune relazioni nella vostra vita potrebbero diventare più intense ma se avete dei dubbi non proseguite per pura abitudine. Per trovare un po' di sollievo, potreste dedicare del tempo a fare shopping terapeutico o a passeggiare all'aria aperta ma fate attenzione ai colpi di calore. È fondamentale prendersi cura di sé, specialmente della pelle, poiché è probabile che vi siate trascurati ultimamente. Forse avete esagerato con l'alcol, il fumo o anche con qualche golosità.

Tuttavia, con l'arrivo di settembre, noterete miglioramenti sia sul fronte sentimentale che su quello economico, permettendovi di ritrovare maggiore equilibrio.

Sagittario - 11° - Il vostro passato è stato segnato da difficoltà e dolori profondi che vi hanno messo duramente alla prova. Avete affrontato tempeste che hanno lasciato cicatrici, forse a causa della perdita di una persona cara o di un impiego.

Il percorso di crescita personale è spesso irto di ostacoli, ma è anche un viaggio ricco di emozioni e lezioni importanti. La giornata potrebbe sorprendervi con eventi inaspettati che vi daranno una nuova prospettiva. Tuttavia, le vostre finanze potrebbero essere in uno stato precario, quindi sarebbe saggio evitare o posticipare acquisti superflui, come quelli per abbigliamento o prodotti di bellezza.

Allo stesso modo, riducete le spese per aperitivi e serate fuori, e concentratevi sul vostro benessere, poiché la salute deve essere sempre la vostra priorità. Anche se la situazione economica attuale sembra instabile, ricordate che non durerà per sempre e tra qualche mese arriveranno tempi migliori, portando la stabilità che tanto desiderate.

Toro - 10° - È un momento propizio per espandere la vostra rete di contatti, essere più socievoli e aperti alle nuove esperienze. Queste qualità vi saranno estremamente utili se aspirate a una carriera di successo. Il denaro, come si sa, non cade dal cielo, e quindi è essenziale mettere ordine nei vostri conti prima della fine di agosto. Anche in casa, è il momento di fare un po' di pulizia: liberatevi degli oggetti inutili e create spazio per le novità che arriveranno con il cambio di stagione.

Quando l'ambiente intorno a voi è in ordine, anche il vostro mondo interiore ne trae beneficio, portandovi maggiore serenità. Inoltre, qualcuno potrebbe essere tentato di riaprire un capitolo amoroso del passato ma è importante riflettere bene prima di prendere decisioni affrettate.

Capricorno - 9° - In questo periodo, siete concentrati su un progetto o un lavoro particolarmente complesso, che richiede tutta la vostra attenzione. È fondamentale, in questa fase della vita, avere chiari gli obiettivi da raggiungere, per evitare di sprecare energie in questioni secondarie. Non lasciate che le dispute su questioni materiali, come un'eredità o un patrimonio, mettano a repentaglio i rapporti personali.

La vera felicità si trova nel dedicare tempo alla crescita interiore e nel mantenere unita la famiglia. È il momento di voltare pagina, abbandonando i vecchi rancori e guardando al futuro con rinnovata fiducia. Se in passato avete subito un tradimento in amore, cercate di non riversare questa delusione sul partner attuale. Ognuno merita fiducia e una seconda possibilità: accogliete la vita con serenità e lasciatevi trasportare dalla corrente. Nei prossimi giorni, potrebbero esserci occasioni di festeggiare, quindi preparatevi a momenti di gioia e condivisione.

L'oroscopo di domani: i segni nella media

Leone - 8° - Siete persone che amano avere tutto sotto controllo, ma è importante accettare che non sempre si possono avere tutte le risposte pronte.

Imparate a fidarvi di più del vostro istinto, che spesso sa guidarvi nella direzione giusta. L'estate vi ha portato gioie e divertimento e ora sentite un po' di malinconia all'idea che tutto questo stia per finire. Tuttavia, c'è ancora tempo per godersi gli ultimi giorni di caldo e di libertà: organizzate una gita, un aperitivo con gli amici o una festa per salutare la stagione. Anche l'amore è importante, ma ultimamente ci sono stati dubbi o incertezze che hanno scosso la vostra relazione. È il momento di fare chiarezza, affrontare le questioni aperte e rafforzare le basi del vostro legame.

Gemelli - 7° - La giornata sarà caratterizzata da un forte desiderio di agire. È meglio fare qualche errore piuttosto che rimpiangere di non aver tentato.

Nessuno nasce con tutte le risposte, quindi non temete di fare una brutta figura: l'importante è imparare dai propri sbagli. L'orgoglio può essere un ostacolo al vostro futuro, perciò cercate di mettere da parte le questioni d'onore e concentratevi sulla strada verso la felicità. Questa strada è fatta di perdono, sorrisi e parole sincere, pronunciate con il cuore. In questo martedì, potreste sperimentare una sorta di risveglio interiore che vi aiuterà a liberarvi della tensione accumulata durante la settimana. Vi renderete conto che il tempo passa velocemente e presto arriveranno il freddo, l'autunno e la solita routine. Cercate di preservare l'armonia in casa e in famiglia, coltivando relazioni serene e positive.

Vergine - 6° - È importante non cercare di apparire diversi da ciò che siete realmente: accettate voi stessi e fate pace con le vostre imperfezioni. Vivere per impressionare gli altri o per compiacere i parenti non è davvero vivere. Chi vi ama vi apprezzerà per quello che siete, senza bisogno di maschere. Con pazienza e determinazione, potrete riprendere il controllo della vostra vita, decidendo autonomamente cosa è giusto o sbagliato per voi. Non seguite ciecamente la massa ma cercate di distinguervi: la varietà è ciò che rende il mondo un posto affascinante. Potrebbero esserci movimenti economici e che entro la fine di agosto sarà necessario saldare alcune spese o sistemare definitivamente i conti.

Inoltre, sono previste passeggiate in compagnia, che vi permetteranno di rafforzare i legami con chi vi sta vicino e di consolidare una relazione stabile e solida.

Bilancia - 5° - Potreste sentirvi un pochino nervosi a causa di una situazione familiare o immobiliare. Vorreste essere altrove. Forse vi state occupando di un parente che non sta bene o siete preoccupati per una questione economica che non sembra risolversi. Alcuni di voi potrebbero avere molte responsabilità e sentirsi sopraffatti, senza sapere quale direzione prendere. È importante dedicare del tempo all'introspezione personale: è utile guardarsi dentro per capire meglio le proprie emozioni e trovare la strada giusta. Per i single, l'estate potrebbe non aver portato le certezze che cercavate, ma forse c'è stato comunque qualche momento di dolcezza e attrazione.

Per le coppie, invece, si prospetta una giornata positiva, in cui il vostro partner saprà offrirvi il supporto di cui avete bisogno, rafforzando così il vostro legame.

Previsioni astrologiche del 20 agosto: i top del giorno

Ariete - 4° - Si prospetta una giornata felice e ricca di soddisfazioni per voi che siete sempre pronti a cavalcare l'onda del successo. Tentate pure un azzardo, potreste avere fortuna. Non vi mancheranno ispirazione e creatività, rendendo questo il momento ideale per avanzare richieste o fare proposte. Per molti questi sono gli ultimi giorni di vacanza, da vivere al massimo e senza lasciarsi sciupare l'animo dall'ansia.

Non restate più nell'ombra: se desiderate qualcosa o volete cambiare la vostra situazione, è il momento di agire.

Rompete ogni barriera e dimostrate di cosa siete capaci. La giornata potrebbe essere propizia per la nascita di nuove amicizie ma dovrete essere voi a fare il primo passo. Non abbiate paura di mettervi in gioco, poiché il futuro vi riserva belle sorprese.

Scorpione - 3° - La giornata sarà favorevole per voi, con tante buone energie che vi permetteranno di muovervi agevolmente nelle acque agitate della vita. Potreste ritrovarvi a conversare piacevolmente con qualcuno, sia di persona che tramite una piattaforma di messaggistica. Tuttavia, cercate di limitare il tempo trascorso sui social, poiché un eccesso di esposizione potrebbe causarvi qualche disagio. È il momento di apportare alcuni cambiamenti alla vostra routine quotidiana: forse state sprecando troppo tempo in attività poco produttive o vi siete abituati a fare le ore piccole.

Prendere provvedimenti ora vi porterà benefici a lungo termine. Alcuni di voi stanno iniziando un percorso che, nel tempo, darà grandi soddisfazioni, quindi continuate su questa strada con fiducia.

Cancro - 2° - È un periodo che favorisce la socialità e l'apertura verso gli altri. Uscite, partecipate a eventi e frequentate luoghi diversi dal solito. Potrebbe nascere un nuovo amore, ma restando chiusi in casa le possibilità di incontrare qualcuno speciale sono limitate. Inoltre, se da tempo state pensando di cambiare auto o trasferirvi altrove, non lasciatevi sfuggire l'occasione di fare questo passo avanti. Le stelle vi spianeranno la strada dagli ostacoli, per cui se volete tentare un azzardo, adesso potrete farlo. Non procrastinate perché la fortuna sarà migliore in questo martedì.

Chi lavora o è già rientrato dalle vacanze, sarà abbastanza carico per partire con l'energia giusta e segnare dei punti extra. A volte, è importante prendere decisioni coraggiose: 'o la va o la spacca.' Un membro della vostra famiglia potrebbe offrirvi l'aiuto di cui avete bisogno, facendovi sentire molto fortunati. Una buona notizia potrebbe migliorare ulteriormente il vostro umore.

Pesci - 1° - Vi compiacete, tutto va come sperato. È un periodo positivo, che porta con sé incontri fortunati e intensi. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi all'improvviso, facendovi provare emozioni forti e inaspettate. Se vi interessa una persona che però non vi ha lanciato alcun segnale, dimenticatela in fretta. Aprite bene gli occhi, perché l'anima gemelle potrebbe essere nei dintorni.

In queste 24 ore potreste sentire una spinta interiore che vi darà il coraggio di prendere l'iniziativa giusta. Un nuovo progetto sta iniziando a prendere forma, e potreste ricevere incarichi lavorativi importanti o vedere nascere nuove amicizie solide. A volte, pensando al futuro, potreste sentirvi preoccupati o temere che le cose possano peggiorare. Tuttavia, fate del vostro meglio per mantenere il corso: la strada che state seguendo è quella giusta, e continuando così, potrete raggiungere i vostri obiettivi con successo.