L'oroscopo del ventisei agosto prevede un lunedì pieno di intensità astrale capace di rendere più disinvolto il Toro, primo in classifica, oltre ai Pesci che si mostreranno energici. La buona sorte spianerà la strada anche alla Bilancia, all'Ariete e al Sagittario, mentre la Vergine finisce all'ultima posizione. Approfondiamo passo per passo le previsioni delle stelle del 26 agosto scoprendo anche il ranking decrescente.

Previsioni astrologiche 26 agosto: gli ultimi classificati del giorno

Vergine - 12° - La giornata di lunedì potrebbe presentare alcune difficoltà ma fortunatamente vi sentirete pieni di energia e determinazione.

Se vi trovate con molti impegni in corso, sarà essenziale affrontarli con decisione e organizzazione per mettere ordine nel caos. Lasciatevi guidare dal vostro spirito combattivo e agite senza esitazioni, puntando dritto verso i vostri obiettivi.

Tuttavia, non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi stessi. Dedicatevi ad attività ricreative e anti-stress, perché il benessere personale è fondamentale per mantenere un equilibrio psicofisico ottimale. Non esiste solo il lavoro o lo studio: prendersi cura di sé è altrettanto importante. Durante la giornata, concedetevi una pausa al bar per un caffè o un aperitivo, un momento di relax che potrebbe anche riservarvi piacevoli sorprese. Mantenete alta l'attenzione: potreste ricevere un consiglio prezioso o fare un incontro interessante.

Scorpione - 11° - Prestate attenzione alle spese e all'alimentazione, perché questa giornata potrebbe risultare un po' sottotono. Forse di recente vi siete lasciati andare a qualche eccesso e ora vi trovate a dover fare i conti con delle difficoltà finanziarie. È tempo di rivedere il vostro budget e tagliare o ridurre le spese superflue.

Con il mese che volge al termine, è importante gestire con attenzione le vostre finanze per far fronte alle bollette e alle rate in scadenza.

Tuttavia, non fatevi prendere dal panico. Anziché concentrarvi sui problemi, cercate di individuare soluzioni efficaci. A volte, basta cambiare prospettiva per vedere le cose in una luce diversa e più positiva.

Inoltre, non trascurate la vostra salute: se soffrite di dolori articolari o problemi digestivi, è importante prestare attenzione e agire di conseguenza. La serata si prospetta gratificante, con la possibilità di trascorrere del tempo piacevole con il partner o con la famiglia riunita.

Capricorno - 10° - Potreste trovarvi in una fase di introspezione, alle prese con una battaglia interiore che vi disturba e non vi permette di vivere serenamente. Forse c'è qualcosa che vi pesa e che rende difficili le vostre giornate. Sentite il bisogno di uno stimolo nuovo, qualcosa che vi motivi a iniziare la giornata con entusiasmo. Presto, con l'arrivo di nuove opportunità, le vostre idee diventeranno più chiare, e comincerete a intravedere una luce positiva all'orizzonte.

Dentro di voi c'è la forza per rifiorire e superare le difficoltà ma è importante fidarsi del proprio istinto e agire di conseguenza. In questa giornata, evitate di consolarvi con i dolci, poiché questo non farà altro che peggiorare la situazione.

Acquario - 9° - In questa fase, è importante cercare il supporto di un professionista e non improvvisare. Prima di fare il prossimo passo, assicuratevi di avere la situazione sotto controllo e di aver risolto tutte le questioni in sospeso. Fate attenzione ai mezzi di trasporto pubblici, perché potrebbero esserci imprevisti come ritardi o scioperi. Tuttavia, cercate di mantenere un atteggiamento positivo di fronte alle difficoltà, trovando sempre un lato buono in ogni situazione, proprio come faceva Pollyanna nell'omonimo romanzo.

Anche se la giornata potrebbe non essere la più facile, la settimana si concluderà con un evento sensazionale. Prenotate un appuntamento dal parrucchiere prima di tornare alla routine: è il momento di dare una rinfrescata al vostro look e sentirvi al meglio.

I segni zodiacali nella media

Leone - 8° - Questa giornata si preannuncia vivace e interessante, con eventi che potrebbero sorprendervi. Potrebbe capitare di uscire o di ricevere degli ospiti e vi troverete impegnati, soprattutto se lavorate in proprio o presso un'azienda privata. Qualcuno potrebbe cercare di attirare la vostra attenzione e non è escluso che si manifestino partner gelosi o ammiratori misteriosi. Durante l'estate, un evento particolare vi ha colpito e forse è ancora nella vostra mente.

Cercate di non distrarvi troppo, perché il rischio di commettere errori o di dover rifare un lavoro è reale. Potreste anche scattare delle belle foto ma fate attenzione a non condividere troppo della vostra vita sui social: mantenere un po' di mistero può essere molto più affascinante.

Cancro - 7° - Questa giornata si prospetta particolarmente favorevole per le coppie, siano esse all'inizio di una storia o legate da anni di convivenza. Sentirete il desiderio di riscoprirvi più intimamente e questa atmosfera di amore e passione sarà palpabile. Potrebbe essere il momento giusto per fare un gesto romantico, qualcosa di speciale per sorprendere il partner. Considerate l'idea di pianificare qualcosa di memorabile per il prossimo weekend, come una fuga romantica alle terme o una cena in un ristorante elegante.

Oltre a tutto questo, la giornata vi renderà anche più produttivi nel lavoro, con prospettive favorevoli per contratti e acquisti immobiliari.

Ricordatevi sempre di osare, anche quando le circostanze sembrano avverse. Questo sarà il vostro motto ispiratore, tratto da una celebre citazione di Gabriele D'Annunzio.

Pesci - 6° - Questa giornata vi vedrà in una posizione di forza e benessere. Se avete iniziato una dieta o incrementato l'attività fisica, resterete sorpresi dall'energia straordinaria che vi accompagna ultimamente. Continuate così, perché i risultati saranno visibili e vi daranno la motivazione per proseguire. Nei prossimi anni, l'amore vero potrebbe entrare nella vostra vita, quindi è il momento di essere più attivi e di mettervi in gioco.

Anche se la situazione generale può causare qualche preoccupazione, avete saputo mantenere alta la guardia e prendere le decisioni giuste. Sfruttate al massimo questa giornata, perché sarete pieni di energia e motivazione. Con pazienza e determinazione, arriverete dove volete.

Gemelli - 5° - La settimana è nel pieno e vi troverete impegnati in diverse attività, dal lavoro alle spese, fino alle faccende domestiche. Sarete produttivi e riuscirete a ottenere buoni risultati, riuscendo anche a ritagliare del tempo per stare con la famiglia. Negli ultimi tempi, potreste esservi sentiti scoraggiati e apatici, trascorrendo giornate senza fare nulla e accumulando tensione in casa. Ma da questo momento in poi, le cose inizieranno a cambiare!

Ritroverete l'ispirazione che cercavate e tornerete a essere attivi e dinamici. Tuttavia, è importante mantenere il focus sulle attività che contano di più. Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto o di cure, quindi sarà necessario riorganizzare la vostra quotidianità per adattarla alle nuove esigenze.

I top del giorno

Ariete - 4° - Sarete di buonumore e molto altruisti, pronti ad aiutare chiunque abbia bisogno di una mano, che si tratti di un collega o di un familiare. Di recente, potreste esservi sentiti un po' distratti, con la mente che vagava altrove mentre eravate impegnati in qualche attività. Tuttavia, noterete un miglioramento nella vostra relazione amorosa, e se ci sono stati litigi o incomprensioni, questo è il momento per ripianare le divergenze.

Non dimenticate che gli eventi non accadono mai per caso, e che ogni situazione ha un suo significato. Il tempo scorre rapidamente, quindi non perdete tempo: agite e cogliete ogni opportunità che si presenta.

Sagittario - 3° - In questa giornata, potrebbe essere il momento di chiedere ciò che vi spetta, specialmente se lavorate in proprio o nel settore del marketing. Sarà necessario reinventarsi e rivedere alcune situazioni che non stanno funzionando come dovrebbero, sistemando tutto in modo definitivo. Avrete molta empatia ed energia a disposizione, quindi sfruttate questi 'superpoteri' per affrontare la giornata al meglio. Potrebbero esserci uscite in gruppo o in famiglia, quindi prestate attenzione alla strada e ai più piccoli.

Preparatevi a vivere un lunedì piacevole e ricco di opportunità!

Bilancia - 2° - Le opportunità non mancheranno in questa giornata. Qualcuno, sia in ambito familiare che lavorativo, potrebbe offrirvi una chance straordinaria. Tutto sembrerà andare per il meglio e anche l'amore tornerà a brillare dopo un periodo di apatia. Avrete ben chiari i vostri obiettivi, sia professionali che personali, e qualcosa di importante sta per prendere forma. Avanzando con calma e senza fretta, riuscirete a raggiungere la cima della vostra personale montagna e, da lì, sarete sorpresi dal panorama che vi attende in cima alla vostra scalata. Non abbiate fretta e cercate di mantenere sempre un equilibrio in tutto ciò che fate.

Toro - 1° - Questa giornata sarà all'insegna della creatività e della passione. Vi sentirete disinvolti e pieni di entusiasmo, con molte opportunità che si presenteranno davanti a voi come fiocchi di neve in pieno inverno. Anche se l'estate potrebbe avervi stancato, presto tornerete a funzionare a pieno regime, concentrandovi sui vostri sogni e obiettivi. Chi è alla ricerca di un lavoro dovrà riflettere attentamente e rimboccarsi le maniche per costruire un futuro roseo. Come diceva Oscar Wilde, "La felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." Questa frase potrebbe ispirarvi a guardare con gratitudine ciò che già possedete, mentre lavorate per ottenere di più.