L'Oroscopo indica l'Ariete al primo posto nella classifica di domenica. Le previsioni zodiacali del 4 agosto preannunciano una giornata straordinaria anche per coloro del Leone, Sagittario e Toro. L'Acquario e la Vergine, invece, dovranno affrontare la giornata con cautela.

Previsioni zodiacali di domenica 4 agosto e classifica: molto bene anche Toro

12° posto - Acquario. La prossima domenica sarà difficile da gestire. Potreste affrontare tensioni e battibecchi in alcune situazioni. In linea di massima il periodo potrebbe iniziare con qualche turbolenza, a causa dell'influenza di Nettuno e Urano.

In amore, cercate di essere voi stessi e non confondete i sogni con la realtà. Mostrate affetto al partner per migliorare la situazione. I single, limitati dalle stelle, dovranno gestire con cautela diversi rapporti interpersonali. Se siete arrivati a un punto di svolta, concentratevi sulle priorità, senza lamentarvi: chi non risica, non rosica.

11° posto - Vergine. Una domenica difficile per molti di voi (ovviamente non per tutti). Mantenete i nervi saldi nelle situazioni cruciali evitando scombinamenti non necessari. Il fine settimana sarà altalenante sul piano sentimentale, con momenti di calma seguiti da nervosismo. Potrebbe essere utile prendere le distanze dal partner per un po'. Un evento inaspettato potrebbe turbare la vostra serenità: cercate di affrontarlo con una mente aperta e pronta a cambiare abitudini.

I single potrebbero sentirsi confusi, ma possiedono le risorse per superare questo stato. Non fatevi intimidire da personalità forti ma sfruttate i vostri punti di forza nei momenti opportuni: acqua passata, non macina più.

10° posto - Capricorno. Gli astri in media si prevedono poco favorevoli questa domenica. Lasciate da parte le ripicche e cercate un dialogo sincero per costruire basi solide per discussioni importanti.

La giornata sarà complessa, specialmente in amore, dove un buon dialogo potrebbe non bastare a risolvere le tensioni. Tuttavia, con la giusta collaborazione, tutto può migliorare. Per chi è in coppia, sarà importante capire dove sta andando il cuore. I single potrebbero incontrare qualcuno che farà sognare, ma sarà necessario affermare con decisione le proprie convinzioni.

Se potete, lunedì prendetevi una pausa per fare il punto della domenica trascorsa: chissà, potrebbe esservi utile in futuro.

9° posto - Cancro. Domenica lenta e a tratti anche abbastanza impegnativa da portare avanti. Mantenete comunque la calma e concentratevi, onde evitare brutti scherzi dell’ansia. Altresì, fate attenzione alle questioni aperte, anche se molti potrebbero essere tentati di ignorarle. Continuare così aumenterà solo le incombenze. In amore, Venere potrebbe causare qualche tensione, spingendovi a rivedere una relazione. Se volete mantenere il rapporto, cercate di ricreare l'armonia del passato. I single potrebbero sentirsi poco motivati, ma stare all'aria aperta farà bene. Concentratevi sulle cose importanti ed evitate discussioni che potrebbero danneggiarvi.

8° posto - Scorpione. Prima domenica di agosto abbastanza serena, senza ansie eccessive. Il vostro carisma garantirà certamente un clima positivo e armonioso. Siate reattivi e mostrate interesse verso chi vi circonda. In amore, accettate inviti sociali che potrebbero rivelarsi piacevoli. In coppia, abbiate pazienza e cercate di essere meno lunatici. I single scopriranno che un sorriso sincero può aprire molte porte, scegliete con cura le amicizie. Sul tardo pomeriggio questioni delicate richiederanno soluzioni ingegnose.

7° posto - Gemelli. Giornata positiva in molti ambiti. Un dialogo aperto e sincero risolverà eventuali diatribe o intoppi più o meno seri. A questo giro comunque sarete circondati dall'affetto di chi vi vuole bene, pronti a dare una mano.

Migliorate il vostro umore con piccoli cambiamenti, renderanno più visibile la vostra positività. Le coppie vivranno momenti di buona intesa, a patto di non soffermarsi sui soliti piccoli attriti. I single, invece, dovranno superare le proprie insicurezze per fare nuove conoscenze. Qualche piccolo intoppo potrebbe creare confusione, mantenete la calma.

6° posto - Pesci. Stelle discrete, parzialmente favorevoli al segno. Buono il periodo per rafforzare i legami con le persone care o migliorare qualche rapporto interpersonale in crisi. La domenica potrebbe rivelarsi impegnativa, ma troverete il supporto di qualcuno che vi aiuterà a gestire le difficoltà. In amore, chi è in coppia dovrà chiarire alcuni aspetti, ma lo farà con affetto e sincerità, magari organizzando una serata romantica.

I single si sentiranno felici, superando vecchie insicurezze e rafforzando l'autostima. Nelle relazioni amicali, le stelle saranno dalla vostra parte, favorendo la risoluzione di questioni delicate o il successo di nuove iniziative.

5° posto - Bilancia. La giornata sarà straordinariamente semplice, permettendovi di raggiungere con successo tutti i vostri obiettivi personali e familiari. La giornata invece, parlando di amore, in qualche occasione potrebbe essere turbolenta, con possibili malumori e tensioni. Tuttavia, mantenendo un atteggiamento conciliante e adattandovi alle circostanze, potrete evitare complicazioni. I single avranno l'opportunità di fare buone amicizie e, grazie alla protezione della Luna in Leone, inizieranno la ricerca della felicità.

A metà domenica piccoli intoppi, ma non vi disturberanno: avrete nuove idee che potrebbero portare a coincidenze interessanti.

4° posto - Toro. Il weekend si concluderà in modo straordinario, con opportunità gratificanti e un’accoglienza entusiastica per ogni vostra idea. La Luna in Leone vi porterà sufficiente fortuna sia in amore che nel resto dei legami affettivi o relazionali. In coppia, sarete brillanti e saprete come mantenere viva la relazione, trascorrendo momenti magici con il partner. I single saranno carichi di energia, pronti a fare nuove conoscenze e a mostrare il loro fascino. Abbiate fiducia in voi stessi: presto otterrete ottimi risultati, grazie alla vostra buona predisposizione a programmare qualsiasi cosa e serenità.

Agire da positivi sarà una vostra priorità.

3° posto - Sagittario. La giornata sarà eccezionale in ogni aspetto. In varie situazioni, la certezza di essere sulla strada giusta infonderà una straordinaria fiducia in voi stessi. Sarà un periodo meraviglioso sia in amore che nel settore relativo ai legami di amicizia e di famiglia. Dedicate del tempo a lunghe passeggiate e momenti di relax, che vi garantiranno buon umore e pensieri rilassati. In amore, la passione sarà protagonista del periodo. Anche per i single si prospettano novità sentimentali interessanti da non lasciarsi sfuggire. In media, la creatività e la voglia di fare aiuteranno a trovare soluzioni alternative ai soliti problemi, rendendo la giornata molto soddisfacente.

2° posto - Leone. Questa domenica sarà straordinaria, con emozioni travolgenti e un controllo impeccabile in ogni situazione. Una potenziale occasione redditizia potrebbe presentarsi sul fronte economico: sarebbe seccante non riuscire a coglierla per tempo. In amore intanto, ritroverete l'entusiasmo e la serenità di un tempo: lasciatevi alle spalle i recenti contrasti con il partner e cercate vie traverse. I single avranno buone opportunità di incontrare nuove persone: molti dovrebbero affrontare la giornata con un sorriso. Nella quotidianità invece avrete un approccio razionale, desiderosi di migliorare diverse situazioni che vi preoccupano. Sorprenderete chi vi conosce meglio.

1° posto - Ariete.

Domenica favolosa. L'amore sarà il punto forte della giornata, grazie alla Luna in transito nel segno del Leone, segno di Fuoco come il vostro. Chi è in coppia vivrà momenti di grande dolcezza, mentre i single avranno fascino e seduzione dalla loro parte, rendendo facile fare nuove conquiste. In molti contesti, sicuramente sarà il momento ideale per concludere con successo progetti in sospeso. Approfittate delle belle notizie che stanno per arrivare, soprattutto se avete in corso qualcosa di importante.