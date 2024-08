Secondo l'oroscopo 5-11 agosto, su famiglia e soldi, la settimana sarà da 7 per alcuni segni zodiacali come Vergine e Bilancia. Scorpione, valutato 8, verrà baciato dalla fortuna soprattutto a livello finanziario.

La situazione familiare e finanziaria secondo le stelle, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vedrete solo gli svantaggi della vita familiare. Anticonformista per natura, odierete gli obblighi, che vi sembrano un serio ostacolo al vostro sviluppo personale. Non fate ogni cosa un dramma! La settimana 5-11 agosto sarà favorevole per gli investimenti, ma potrebbe essere una buona idea consultare uno psicologo riguardo ai vostri soci.

I vostri interessi finanziari saranno ben supportati e il vostro lavoro dovrebbe registrare un’attività maggiore del normale. Voto: 6,5

Toro – I rapporti con i bambini possono essere un po’ tesi. Dovrete fare la vostra parte per rilassare l'atmosfera familiare e assicurarvi che le cose funzionino tra di voi. Uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo sarà quello di partecipare ad alcune attività dei bambini, rendendosi così loro complici. Un miglioramento molto piccolo a livello finanziario. Continuate a percorrere la vostra strada. Se sabotate questo miglioramento, potreste non essere più in grado di rimettervi completamente in piedi e potreste pentirvene amaramente in futuro. Voto: 6,5

Gemelli – Approfittate di questa settimana, in cui Giove vi incoraggerà a essere flessibili, per cercare di risolvere i vostri problemi familiari.

Sarete disposti a fare concessioni e a mettervi nei panni dei vostri cari. Grazie a Mercurio in buon aspetto, la vostra situazione economica dovrebbe essere solida. Questo è una settimana buona per ottenere un bonus di qualche tipo o per negoziare un nuovo contratto. Se avete in mente di sottoscrivere nuovi investimenti, sarete in grado di dimostrare abilità che favoriranno i vostri interessi.

Voto: 7,5

Cancro – Approfittate di questa pausa estiva per avvicinarvi ai tuoi cari. I numerosi pianeti che influenzano il vostro settore familiare svilupperanno la vostra intuizione e vi permetteranno di comprendere profondamente chi vi circonda. Questa sarà un’opportunità da cogliere per coloro i cui legami familiari si sono indeboliti negli ultimi tempi a causa della mancanza di dialogo.

Probabilmente spenderete generosamente e non sempre in maniera saggia. Non siate così alla mano: la vostra gentilezza finirà per essere sfruttata. Sappiate che la stima e l'amicizia non si possono comprare. Affidatevi invece alle vostre capacità e qualità caratteriali. Voto: 7,5

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – La vita familiare sarà molto vivace, ma non sempre facile. Non preoccupatevi: non correrete nessun tipo di rischio. Ma con questa posizione di Mercurio è probabile che vivrete degli scontri verbali con chi vi è vicino. Non sollevate questioni su cui non siete d'accordo. Le questioni finanziarie diventeranno una delle principali preoccupazioni nelle case. Lo stato del bilancio familiare sarà oggetto di infinite discussioni con il vostro partner d’amore.

Potreste dare vita a scontri violenti. Sarebbe saggio sviluppare insieme una strategia che delinei le responsabilità di ciascuno di voi. Voto: 6,5

Vergine – In famiglia andrà tutto bene, soprattutto grazie alla vostra buona volontà. Trasmetterete il vostro entusiasmo ai vostri familiari. Attenzione però a non imporre loro le vostre idee. Le finanze non saranno affatto male, ma Plutone vi porterà allo sperpero: avrete la tentazione di buttare i soldi dalla finestra senza preoccuparvi troppo del domani. Cercate di mantenere un senso di gestione molto rigoroso. Tenete bene a mente che la mano sinistra scuote la fortuna e la mano destra governa l’economia. Voto: 7

Bilancia – Dopo il tumulto che ha scosso la vostra casa, potreste chiedervi se sarete mai felici come famiglia.

La risposta delle stelle è sì. I legami profondi e solidi che vi uniscono al vostro partner e ai vostri figli saranno rafforzati sotto l’egida di Venere. Con questo aspetto di Mercurio, potreste avere un budget più ristretto del solito. Alcuni nati in Bilancia dovranno ripagare un debito d’emergenza, altri invece dovranno fare i conti con un acquisto di cui avrebbero fatto a meno. Voto: 7

Scorpione – Il consiglio di Venere: prendetevi cura della vostra casa senza essere troppo loquaci riguardo alle vostre preoccupazioni professionali e non. Interessatevi di più alle attività dei vostri figli. A livello finanziario, la fortuna vi sorriderà e potrete effettuare transazioni redditizie. D'altra parte, prendete ulteriori precauzioni contro i truffatori.

Voto: 8

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il superbo sostegno di Venere vi promette questa volta profonde gioie familiari, forse l'annuncio di una grande felicità. Potreste non dare troppa importanza alle questioni materiali ed essere abituati a gestioni fantasiose, ma siate comunque vigili questa volta, se non volete ritrovarvi in una situazione troppo brutta. Le attuali disposizioni di Plutone non promettono nulla di buono. Incassi ritardati, solleciti di debiti non pagati. Questo è ciò che attenderà i più sfortunati del segno. Siate parsimoniosi per prepararvi a tali eventualità. Voto: 7

Capricorno – L'atteggiamento comprensivo e affettuoso che avete deciso di adottare nei confronti dei vostri genitori e dei vostri figli favorirà un clima ricco di promesse felici.

L'atmosfera familiare sarà idilliaca. Giove, il governatore della fortuna, dovrebbe farvi vivere un periodo molto prospero dal punto di vista finanziario, ma si presenterà sotto un aspetto disarmonico, che rischia di trasformarvi in persone imprudenti. Dovrete assolutamente controllare i desideri d'acquisto che vi passano per la testa, altrimenti resterete senza un soldo e poi impiegherai settimane per ritrovare l’equilibrio economico. Voto: 7

Acquario – Vita familiare tranquilla per la maggior parte di voi. I rapporti con i vostri figli e i vostri genitori attraverseranno una fase armoniosa e felice. Vivrete la settimana senza problemi. Dal punto di vista finanziario, non spendete in modo sconsiderato.

E soprattutto cercate di non abboccare alle parole di qualcuno che vuole farvi credere che la fortuna vi sorriderà presto. Ricordate che la fortuna arriva quando meno ve lo aspettate. Voto: 8

Pesci – Se negli ultimi tempi avete avuto dei disaccordi con parenti stretti, questa volta, grazie al sostegno di Giove, riuscirete a riconciliarvi con loro definitivamente. Nel complesso, i rapporti con la vostra cerchia familiare saranno molto più armoniosi. A livello finanziario, vi verranno risparmiate le preoccupazioni. Sarete in grado di gestire il vostro budget con grande abilità e di risolvere i problemi pratici in modo efficace. E poi non esiterete a lanciarvi in ​​operazioni finanziarie audaci, evitando di correre rischi eccessivi. Otterrete un grande successo. Voto: 9