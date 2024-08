L'oroscopo della giornata di domenica 4 agosto prevede un Leone più audace e carismatico, soprattutto in campo amoroso, mentre l'Acquario dovrà essere capace di mantenere una buona atmosfera in ambito amoroso. Il Sagittario dimostrerà generosità in amore, mentre il Toro sarà un po’ troppo polemico.

Previsioni oroscopo domenica 4 agosto 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana promettente in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere, permettendovi di stare davvero bene insieme.

In campo professionale vi sentirete energici e con le idee giuste da mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Toro: sarete messi a disagio da questo cielo durante questa giornata di domenica. Con il partner potreste essere un po’ troppo polemici, scatenando possibili litigi che non faranno bene al vostro rapporto. Sul fronte professionale avrete bisogno di trovare la vostra comodità in quel che fate, in modo tale da poter lavorare meglio ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. Questa domenica vi darà soddisfazioni insieme alla persona che amate, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Sul fronte lavorativo Marte e Giove vi permetteranno di essere produttivi, anche se non sempre sarete in grado di esprimere al massimo il vostro potenziale considerato Mercurio in opposizione.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole in questa domenica di agosto. Avrete un'energia sorprendente in amore, accompagnato da una buona dose di ottimismo, che vi permetterà di vivere momenti d'oro. Per quanto riguarda il lavoro sarà un momento importante per pianificare il futuro con idee dal grande potenziale.

Voto - 8️⃣

L'oroscopo del 4 agosto dal Leone a Scorpione

Leone: giornata di domenica splendida in campo sentimentale. Sarete audaci e carismatici, pronti a vivere il vostro rapporto in maniera unica e irripetibile. Sul fronte professionale le idee non mancheranno, ma portarle a termine non sarà così semplice. In alcuni momenti potreste sentirvi un po’ disorientati.

In ogni caso, non vi arrenderete. Voto - 9️⃣

Vergine: potrete impiegare un po’ di tempo in più per portare a termine i vostri progetti considerato Marte e Giove in quadratura. Di contro, Mercurio sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a superare questo periodo un po’ tortuoso nel lavoro. In campo amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma per i momenti davvero romantici dovrete attendere. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni e buone emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale avrete buone energie, ma a volte potreste non essere del tutto convinti dei progetti che state sviluppando.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi in campo professionale. Questo cielo vedrà il pianeta Mercurio in sestile, spingendovi a impegnarvi di più per ottenere di più. In amore non sarà il periodo più indicato per investire sulla vostra relazione di coppia. Avrete bisogno di risolvere eventuali conflitti per poter vivere una relazione più armoniosa. Voto - 7️⃣

Oroscopo e pagelle di domenica 4 agosto da Sagittario a Pesci

Sagittario: configurazione astrale splendida per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, godrete di una giornata davvero romantica e piacevole, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro meglio evitare di mettervi in situazioni che poi non siete in grado di gestire.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà affiatata. In più avrete grandi progetti in mente, che presto vi permetteranno di mettere in risalto il vostro rapporto. Nel lavoro la pratica sarà importante, e con Mercurio in trigono le buone idee non mancheranno. Voto - 8️⃣

Acquario: ultima giornata della settimana purtroppo non eccezionale in campo amoroso. Tra voi e il partner ci saranno alcuni ostacoli da superare, e con la Luna e Venere negativi, non sarà così facile riuscire a stabilire una buona atmosfera. In campo professionale sarete capaci di gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Marte e Giove saranno due alleati preziosi nella vostra scalata al successo.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una domenica discreta per voi secondo l'Oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà affiatata il giusto. Potrebbero anche esserci momenti di maggiore intesa se farete i bravi. In ambito professionale la strada verso il successo sarà in salita. Nonostante tutto, dovrete credere nei vostri progetti e non arrendervi. Voto - 6️⃣