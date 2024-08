L'oroscopo di martedì 13 agosto vede i Gemelli più nervosi del solito a causa della Luna e Venere negative, mentre il Sagittario sarà più pacifico nei confronti del partner. Il Cancro desidera dei cambiamenti nella propria vita sentimentale e professionale, mentre Vergine non dovrà esagerare in amore.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 13 agosto segno per segno

Ariete: sarete più rilassati dal punto di vista sentimentale, ma non solo. Sarete pronti a rendere questa giornata interessante, piena di momenti coinvolgenti con la persona che amate. In campo professionale farete attenzione allo sviluppo dei vostri progetti, ma in questo periodo ve la prenderete con più calma.

Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale migliore rispetto alle giornate precedenti. Con il partner godrete di una sintonia migliore ora che la Luna non è più opposta, lasciando spazio al pianeta Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro ottimismo vi permetterà di gestire le vostre mansioni in maniera più tranquilla, evitando errori prevedibili. Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarà un martedì eccezionale. Soprattutto in amore potreste essere un po’ troppo nervosi nei confronti del partner. Attenzione al modo in cui decidere di approcciarvi alla persona che amate. Nel lavoro le energie non vi mancheranno, ma senza buone idee, difficilmente andrete lontano. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente.

Il pianeta Venere terrà alta l'intesa e la passione con il partner, spingendovi a fare sempre qualcosa di speciale per la persona che amate. In campo professionale sentirete la necessità di cambiare, di rendere più interessante il vostro impiego, ma dovrete avere pazienza. Voto - 9️⃣

Leone: con la Luna in congiunzione nel segno del Sagittario, godrete di un legame più maturo e romantico con la persona che amate.

Se siete single esplorate nuovi rapporti con la dovuta calma. Quest'ultima parte dell'estate ha ancora qualcosa in riservo per voi. Nel lavoro arriveranno piccole soddisfazioni, ma le vostre ambizioni saranno ben più alte, e richiederanno tempo. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni sottotono a causa della Luna in quadratura. Nonostante Venere sia favorevole, a volte il vostro modo di approcciarvi al partner potrebbe non essere gradito.

Fate attenzione soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro vi prenderete il vostro tempo su alcuni importanti progetti, che richiederanno una certa attenzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale equilibrata. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di sentirvi bene insieme alla persona che amate. Se siete single approcciatevi a nuove persone un po’ per volta. Nel lavoro dimostrerete impegno anche in questo periodo più spensierato, ovviamente senza sforzarvi più di tanto, almeno per il momento. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere si spingeranno ad amare il partner con tutte le vostre forze, concedendovi momenti di puro amore.

In campo professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti, ma per il momento, non potrete permettervi di accelerare. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'arrivo della Luna nel vostro segno sarà una boccata d'aria fresca, ma in ogni caso rimangono delle nubi. In amore cercherete di comprendere cosa fare per poter vivere un rapporto migliore, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro meglio prendersi una pausa per il momento per riprendervi e capire cosa potete fare per sbloccare questa situazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni ottime per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi terrà compagnia anche in questa giornata di mercoledì, spingendovi a dare qualcosa di più per la persona che amate.

In campo professionale ve la caverete bene, ma dovrete essere cauti nella risoluzione dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata interessante in campo amoroso. In questo periodo potrete contare sulla Luna in sestile, che vi aiuterà a vedere il buono della vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarete sostenuti da un cielo magnifico, ideale per provare a gestire progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà una giornata pazzesca in amore, considerate Luna e Venere in cattivo aspetto. Infiammarsi per questioni da poco non vi aiuterà a sentirvi più vicini alla persona che amate. Nel lavoro fate attenzione alle scelte che prenderete, ma soprattutto, cercate di rispettare le scadenze che vi sono state date. Voto - 6️⃣