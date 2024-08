L'Oroscopo del 7 agosto a questo giro incorona il segno dei Gemelli primo in classifica. Molto positivo il giro di boa settimanale anche per i nati nel segno del Sagittario e dell'Ariete. Invece coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno o quello del Cancro potrebbero andare incontro a incertezze, stress o difficoltà varie.

Previsioni zodiacali di mercoledì 7/8 e classifica: molto bene anche Bilancia

12° posto - Cancro. Stress e stelle pronte a sfidarvi a duello, questo mercoledì! Navigherete in acque agitate, forse in balia di onde irruente: servirà tanto coraggio per restare a galla.

Un'idea brillante però vi permetterà di aprirvi a piccole sorprese che il destino senz'altro avrà per voi. Non incolpate il partner per un eventuale malumore. Tensioni personali vi influenzeranno, trovate pazienza e relax per evitare inutili conflitti. Per i single, la giornata sarà poco favorevole per gli affari di cuore, regalatevi qualcosa di piacevole. Sul lavoro, attenzione ai comportamenti che potrebbero generare astio tra colleghi. Lasciate andare quelle strane voglie di rivalsa che spesso vi prendono.

11° posto - Capricorno. Giornata di mercoledì un pochino demoralizzante! Respirate profondamente prima di affrontare situazioni intense. Il vostro carisma, pur essendo ancora al massimo, sarà da usare saggiamente per ottenere ciò che si desidera.

In amore, le tensioni potrebbero mettere alla prova la relazione di coppia. Saturno e Plutone in aspetto dissonante vi costringeranno a dosare con attenzione parole ed energie. Se single, sarete concentrati sui vostri impegni, pertanto meno disponibili all'amore. Sul lavoro, potreste dover affrontare richiami o critiche. Prendetela come esperienza, un'occasione per riflettere e migliorare.

10° posto - Vergine. Il cielo del periodo senz'altro vi metterà alla prova. Sforzatevi di trasformare qualsivoglia ostacolo in altrettanti trampolini di lancio. Sarà il momento ideale per affrontare quella questione che rimandate da tempo. Molto importante anche avere pazienza, specie nelle relazioni sentimentali. Eventuali cambiamenti non tarderanno ad arrivare, perciò siate cauti e mantenete la pacatezza nei confronti di chi amate.

I single dovranno affrontare una giornata sottotono, perciò sarebbe opportuno che evitassero di esporsi inutilmente. Nel lavoro, le preoccupazioni finanziarie potrebbero distrarre: cercate di rilassarvi e, se necessario, chiedete consiglio per evitare errori.

9° posto - Acquario. Mercoledì potreste sentirvi come un motore fuori fase, bisognosi di una bella messa a punto. Un sorriso, anche forzato, spesso è in grado di nascondere mille pensieri: usatelo come scudo. Le disarmonie astrali potrebbero complicare la comunicazione con il partner. Nonostante gli ultimi vostri sforzi, il confronto sarà difficile, mantenete la calma. I single dovranno affrontare la giornata con audacia e realismo, rallentando il ritmo e dando una direzione chiara alle proprie azioni.

Nel lavoro, meglio frenare le aspettative: concedersi una pausa permetterà di riflettere.

8° posto - Leone. Le stelle, anche se in modo poco incisivo, in alcuni casi vi sorrideranno questo mercoledì. Intanto, aprite le orecchie: un consiglio inaspettato potrebbe rivelarsi oro in certe situazioni. Sarà il momento di osare e spingersi oltre i soliti limiti. La giornata altresì, potrebbe portare qualche problema da affrontare: dai, fatelo con pazienza e forza d'animo. Mantenete i nervi saldi e cercate di offrire di più nel rapporto d'amore, incoraggiando il partner a fare lo stesso. Per i single, un incontro inaspettato con una vecchia conoscenza potrebbe risvegliare emozioni forti. Sul lavoro, non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli: troverete il supporto necessario per superarli.

7° posto - Scorpione. Gli astri in questi giorni invitano a fare pulizia in alcuni aspetti della vita. Affrontate le cose senza alcun timore riverenziale, urlando la vostra verità in faccia a chi lo merita. In amore, dovete impegnarvi per mantenere la stabilità di coppia: evitate provocazioni con gli Ariete o Capricorno. I single potrebbero vivere un giorno decisivo, ponendo le basi per un cambiamento sentimentale. Un ritorno di fiamma aleggia da un po' nell'aria: sapete qualcosa? Nel lavoro, una questione impegnativa potrebbe stravolgere i vostri piani, agite con cautela. Non prendete rischi inutili.

6° posto - Toro. Qualche nuvola all'orizzonte non offuscherà certo la positività della giornata.

Coltivate i legami che vi stanno a cuore e raccoglietene i frutti. Lasciate però che appassisca tutto il resto, insieme all'inutilità che certamente si trascineranno dietro di loro. Fate scelte sagge per preservare la mente e il corpo. In amore, il dialogo con il partner sarà più sereno, lontano dalle tensioni passate. Mostrate il vostro lato più affettuoso e coinvolgete il partner in attività piacevoli. I single avranno voglia di libertà e rifletteranno su cosa li fa stare bene. Nel lavoro, aspettatevi buone notizie e la possibilità di realizzare un sogno nel cassetto.

5° posto - Pesci. La buona sorte questo mercoledì regalerà tanta forza e altrettanta volontà di superare indenni ogni situazione.

Nuove porte stanno per aprirsi, non esitate a varcarle: qualcuna potrebbe rivelarsi davvero una benedizione. Smussate gli angoli nelle relazioni con familiari e colleghi, per mantenere la serenità. In amore, tutto andrà per il meglio, specialmente se vivete una relazione segreta: presto si rafforzerà ulteriormente. Single, il vostro umore sarà altalenante, ma una sorpresa o un addio vi faranno riflettere. Nel lavoro, un aiuto importante arriverà per risolvere una questione già rimandata.

4° posto - Bilancia. Un giorno decisamente positivo si prospetta in arrivo. L'universo vi sussurrerà segreti in attesa di essere sfruttati: aprite il cuore e preparatevi a godere! Grazie alla vostra organizzazione e all’entusiasmo, gestirete brillantemente gli impegni.

In amore, siate audaci per stupire il partner e trascorrerete momenti sicuramente indimenticabili. Per i single, sarà una giornata piena di energia e vitalità: ritagliatevi del tempo anche per voi stessi. Sul lavoro, sarete carichi di idee e pronti a sfruttare ogni occasione.

3° posto - Ariete. Il cielo vi regalerà una giornata straordinaria. Ogni istante nasconderà una meraviglia da scoprire. I vostri legami si tingeranno di nuovi significati, arricchendosi di profondità inaspettate. Un vento di cambiamento soffierà nella vostra direzione: era ora! Gli astri vi portano fortuna, approfittatene seguendo il vostro istinto. In amore, ignorate i giudizi esterni e trattate il partner con delicatezza.

I single riceveranno un gesto inaspettato che li rasserenerà. Evitate discussioni e riflettete su ciò che vi circonda. Nel lavoro, concentrate le vostre energie su nuovi obiettivi e accettate gli altri per come sono.

2° posto - Sagittario. Un'esplosione di energia vi catapulterà verso nuove vette! Abbracciate il periodo con coraggio, perché il destino sta per bussare alla vostra porta con proposte allettanti: osate pure raccoglierle con decisione. Sarete intraprendenti e soddisfatti di ciò che farete, grazie alla Luna, al Sole e Venere, trio in ottimo aspetto. In amore, vi attendono grandi opportunità e momenti di felicità pura. Venere vi farà toccare il cielo con un dito insieme a chi amate.

I single si sentiranno in pace con sé stessi e avranno voglia di fare del bene agli altri. Sul lavoro, sarete ricettivi e pronti a ogni occasione. In netto miglioramento spese ed entrate.

1° posto - Gemelli. L'oroscopo di mercoledì 7 agosto mette in ballo per voi una carica di determinazione che vi accompagnerà in ogni impresa. È il momento perfetto per dar vita a quei grandiosi progetti che covate da tempo. Sfruttate le influenze astrali positive di questi giorni per ottenere successi inaspettati. In amore, Venere e Luna vi offriranno ottime opportunità per rafforzare la relazione. Troverete modi originali per ravvivare l’intesa di coppia. I single vivranno un periodo delizioso dal punto di vista affettivo e saranno pronti a soddisfare i propri desideri amorosi. Nel lavoro, sarete molto richiesti grazie al vostro approccio vincente.