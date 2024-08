L'oroscopo della giornata di sabato 17 agosto vedrà un Capricorno più socievole, con la voglia di mettere in risalto quei legami più importanti, mentre i Pesci saranno un po’ troppo pungenti in amore. Il Cancro non sarà sempre così affabile in amore, mentre Scorpione darà più spazio alle emozioni.

Previsioni oroscopo sabato 17 agosto 2024 segno per segno

Ariete: il vostro Oroscopo sarà caratterizzato da una spiacevole Luna in quadratura, che potrebbe alternare il vostro umore, soprattutto in campo sentimentale. Single oppure no, attenzione a non essere precipitosi e impulsivi quando manifestate le vostre emozioni.

In ambito lavorativo sarete sul pezzo grazie a Marte e Giove favorevoli, con idee interessanti e quel pizzico di fortuna che serve per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Toro: punterete molto sulla vostra forza d'animo in campo professionale durante questa giornata di sabato. Cercherete di portare a termine i vostri progetti, ma gli imprevisti da gestire saranno forse un po’ troppi. In ambito sentimentale la vostra relazione procede molto bene. Il sostegno della Luna e di Venere si rivelerà prezioso per godere di una splendida storia d'amore. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che non sarà nulla di eclatante in questa giornata di sabato. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa considerato Venere in quadratura.

Anche voi single non sarete sempre dell'umore adatto per dedicarvi al rapporto più importanti. Nel lavoro avrete buone idee e importanti risorse dalla vostra parte per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno, non sarete sempre così affabili in campo sentimentale.

Anche se Venere sarà favorevole, attenzione al vostro modo di comportarvi. In campo professionale porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma senza correre troppo considerato il periodo di vacanze e di leggerezza. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questa giornata di sabato. Questo cielo non sarà particolarmente influente, di contro il rapporto con il partner non attraverserà momenti d'incertezza.

Sul fronte professionale vi sentirete coinvolti nei vostri progetti e in quelli di gruppo, ma dovrete avere pazienza prima di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale fantastica per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che si rivelerà un vortice di emozioni. Nel lavoro cercherete di essere ottimisti. Le idee non vi mancheranno, ma con Marte e Giove in quadratura, dovrete trovare la giusta motivazione. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali difficili in amore per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, che potrebbe causare momenti di discussione tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con grande impegno, e i vostri sforzi verranno presto ripagati. Voto - 7️⃣

Scorpione: godrete di un cielo molto equilibrato in campo sentimentale. Sarete aiutati dalla Luna e da Venere, e darete maggiore spazio alle emozioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale sarete ottimisti per i vostri progetti. Anche se ci vorrà un po’ di tempo, sarete sicuramente sulla giusta direzione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non troppo entusiasmante per voi nativi del segno a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla vostra fiamma. Nel lavoro certi entusiasmi potrebbero calare in questo periodo, probabilmente a causa di questo cielo, ma anche dalla voglia di staccare la spina per un po’.

Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna in questa giornata sarà favorevole, e con Venere in trigono dal segno della Vergine, sarete spinti da buone intenzioni in campo sentimentale. Single oppure no, potrebbe essere la giornata adatta per mettere in risalto quei rapporti per voi più importanti. In campo professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti, ciò nonostante prendetevi il vostro tempo. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete di buon umore in questa giornata di sabato, aiutati da un cielo abbastanza sereno. Con il partner godrete di una piacevole intesa, che vi permetterà di trascorrere piacevoli ore insieme. Sul fronte professionale darete grande valore ai vostri progetti, e con Marte e Giove in trigono, avrete i giusti mezzi per raggiungere il successo.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner sarà forse un po’ troppo pungente, e potrebbe non fare piacere alla persona che amate. Nel lavoro vi darete da fare, ma i tanti imprevisti da risolvere potrebbero rivelarsi frustanti. Voto - 6️⃣