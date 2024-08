L'oroscopo del 17 agosto predice un sabato super-positivo per il segno dell'Acquario, primo in classifica e con la Luna in entrata nel segno. A poter contare su buona forza e tanta fortuna, in questo primo giorno di weekend, anche Gemelli, Cancro e Sagittario. Poche opportunità e tanta flemma in programma per Toro, Vergine e Pesci.

Previsioni zodiacali del 17 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Sarà una giornata speciale, in cui noterete un cambiamento positivo, forse proprio grazie a un rinnovato interesse da parte del partner. Questo vi permetterà di comprendere meglio i suoi pensieri e di realizzare anche i desideri più nascosti.

Se siete single, le stelle vi daranno l'energia necessaria per voltare pagina, lasciandovi alle spalle i dispiaceri passati: guardate al futuro con ottimismo! Sarete stimolati a vivere anche nuove avventure oppure ad ampliare le vostre attuali esperienze. Sul fronte lavorativo, avrete l'opportunità di incontrare persone che potranno aiutarvi a migliorare l'attuale posizione. Inoltre, chi desidera avanzare richieste o proporre nuove idee al datore di lavoro, troverà il momento favorevole per farlo.

Toro: ★★. Tanta flemma in programma. Alcune coppie dovranno esercitare molta pazienza e mantenere un tono di voce pacato nelle discussioni. Non impuntatevi sempre per avere ragione; perché a volte è meglio cedere e trovare un compromesso.

La gelosia purtroppo, potrebbe essere un punto dolente per entrambi, alternandovi nei ruoli di investigatore e indagato. Single, potreste non sentirvi ottimisti come al solito, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Siete semplicemente impegnati e concentrati su molte cose. Sul lavoro, evitate di dare troppo peso a piccole polemiche che potrebbero sorgere durante la giornata.

Soprattutto, astenetevi dal prendere posizione o fare commenti che potrebbero essere fraintesi o, peggio, causarvi problemi.

Gemelli: ★★★★★. La tenerezza sarà protagonista nel rapporto di coppia. Vi sentirete ispirati a mostrare il lato più dolce e delicato di voi stessi, riuscendo a esprimere i sentimenti al partner con profonda sincerità e amore.

Per i single, questa giornata vi vedrà pronti ad affrontare scelte importanti e a prendere responsabilità che forse non avreste mai pensato di accettare. Probabilmente è perché vi sentite finalmente più maturi e sicuri di voi stessi, pronti a lasciarvi innamorare di nuovo. Se siete alla ricerca di un lavoro, questo è il momento giusto per inviare candidature e curriculum: non scoraggiatevi di fronte ai primi "no". La fortuna sarà dalla vostra parte e potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate.

Cancro: ★★★★★. Un quadro astrale favorevole vi permetterà di sintonizzarvi perfettamente con la dolce metà. Date priorità all'ascolto, che è sempre stato il vostro punto di forza, e sfruttatelo per organizzare una serata speciale con il partner.

Se siete single, questo è il momento ideale per dichiararvi a chi vi fa battere il cuore. Sarà una delle giornate più propizie dell’anno per i sentimenti, e le vostre emozioni potrebbero essere ampiamente ricambiate. Sul fronte lavorativo, avrete l'opportunità di gettare solide basi per un futuro sicuro. Non tralasciate nulla e ponetevi domande a cui rispondere con concretezza, senza esitazioni. Questo è il momento di agire, non di aspettare.

Leone: ★★★★. Grazie all'influenza di Venere, la vita sentimentale sarà esaltata dalla comunicazione costruttiva. Il pianeta dei buoni sentimenti, simbolo di espansione emotiva e intesa profonda, vi regalerà un modo di agire speciale, fatto di affiatamento e partecipazione emotiva.

La serata sarà avvolta da un’atmosfera romantica, da gustare lentamente, proprio come piace a voi. Single, se avete la sensazione di aver trovato la persona giusta, affidatevi al destino con il cuore aperto e senza timori. Siate sempre autentici, senza maschere o finzioni inutili. Godetevi il momento presente senza preoccuparvi del futuro. Sul fronte lavorativo, l'impegno e l'entusiasmo porteranno ricompense finanziarie. Nuove opportunità potrebbero presto aprirsi.

Vergine: ★★★. Poche opportunità da sfruttare. Cercate di trovare un equilibrio prima che la situazione sfugga di mano, altrimenti rischierete di confondere le aspettative del partner. Mostrarsi troppo altalenanti, prima pieni di energia e poi improvvisamente sottotono, potrebbe indebolire la relazione e creare un clima di incertezza.

Per i single, l'ansia potrebbe farsi sentire, ma ricordate che nessun problema è insormontabile, se decidete di affrontarlo con calma. Non cercate di cambiare il mondo, ma concentratevi su voi stessi, migliorandovi per diventare la versione di voi di cui andare fieri. Sul lavoro, se operate da tempo nello stesso ambiente e con colleghi fidati, fate attenzione ai cambiamenti improvvisi. Potrebbe essere il momento giusto per prendersi una pausa. Riflettere e aggiornare le vostre strategie sarebbe un'ottima scelta.

Oroscopo e stelle del 17 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. Secondo l'Oroscopo sarà una giornata positiva, ma richiederà un po' di impegno per ravvivarla. Cercate di introdurre qualche attività divertente con amici o partner per evitare che diventi monotona.

In amore, vivrete belle sensazioni e vi abbandonerete con passione al vostro partner, ma ricordate di non esagerare. Se siete single, il periodo sarà favorevole: potrete vivere momenti di tenerezza e intesa con una persona speciale. Sul lavoro, fate attenzione a non essere troppo leggeri: un progetto importante richiederà impegno e costanza per evitare complicazioni. Credere sempre in voi stessi e in tutto ciò che fate, è questo che realmente conta nella vita. La vostra sicurezza sarà spiazzante, per cui non farete altro che migliorare sempre di più.

Scorpione: ★★★★. Sabato sarà una giornata tranquilla, ma non sottovalutatela. Le relazioni personali saranno al centro dell'attenzione, con l'amore in primo piano.

Riuscirete a trovare facilmente un compromesso con il partner, rafforzando il vostro legame. A metà giornata potrebbe esserci un piccolo qui pro quo relazionale: evitate di surriscaldare gli animi. I single invece, avranno l'opportunità di esprimere la loro eterna dolcezza a qualcuno di speciale. Sul lavoro, la giornata porterà nuove iniziative: l'intraprendenza sarà la chiave per superare ogni problema e trarre il meglio da qualsiasi situazione.

Sagittario: ★★★★★. Il primo giorno di weekend si prospetta come una giornata molto fortunata. In amore, vi sentirete particolarmente vicini al vostro partner e potrete vivere una serata romantica e intensa. Chi si trovasse in difficoltà, magari con pensieri ridondanti impastati nella gelosia, stia tranquillo, in arrivo una buona notizia in merito.

I single saranno ottimisti e determinati a trovare qualcuno di speciale. Presto potrete vivere momenti di grande emozione con una persona dolcissima. Sul lavoro, avrete l'energia e la determinazione necessaria per prendere decisioni coraggiose. Farete scelte importanti ma il tempismo dovrà essere vostro alleato.

Capricorno: ★★★★. La giornata di sabato inizierà bene, ma nel prosieguo richiederà tutta la vostra attenzione ed energia. In amore, avrete il favore delle stelle per superare situazioni complicate e trascorrere momenti piacevoli con la persona amata. La Luna potrebbe dare un forte scossone a un rapporto ormai stanco che si trascina da tempo. Se a questo legame ci tenete ancora, cercate di arricchirlo con coccole e sorprese.

I single dovranno superare diversi dubbi per poter sfruttare pienamente tutto il loro fascino. Preparatevi a conquistare chi vi attrae. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno: è il momento di puntare in alto e lavorare su nuovi progetti con determinazione.

Acquario: 'top del giorno'. Luna in arrivo nel vostro segno e tanta fortuna a disposizione in questo inizio di weekend. Sabato 17 agosto infatti, sarà una giornata molto positiva per chi vive in coppia come anche per quelli eternamente in cerca di un nuovo legame. La Luna nel periodo darà certamente una grossa spinta alle questioni di cuore con eventuali complicazioni in atto, migliorando l'intesa con il partner e risvegliando la passione.

I single, pieni di buon umore attireranno l'attenzione e diffonderanno positività intorno a sé. Sul lavoro, le stelle favoriranno il successo, mettendo in luce la vostra intelligenza e dinamismo. Avrete finalmente quel riconoscimento che aspettate da tempo.

Pesci: ★★★. Solita routine con tanta normalità e sprazzi di tempo vissuti nel sottotono più totale. Sabato purtroppo sarà una giornata complessa, influenzata negativamente dagli astri del periodo. In amore, dovrete essere prudenti e evitare di complicare ulteriormente le situazioni delicate. Mantenete la calma con il partner e gli amici, cercando di risolvere le questioni, invece di impuntarvi caparbiamente come solo voi sapete fare. Conflitti inutili per qualche single: se fosse, gestite con cautela quelle poche opportunità sentimentali disponibili. Sul lavoro, potreste sentirvi insoddisfatti ma è importante apprezzare ciò che avete già ottenuto: impegnatevi per consolidare l'attuale posizione.