L'oroscopo di sabato 24 agosto prevede un Toro più sensibile ai bisogni del partner, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre i Gemelli saranno incoraggiati a dare di più nel lavoro. L'astro argenteo sarà in disaccordo con i nativi Leone, causando piccole discussioni, mentre il Capricorno sarà gentile e disponibile con chi se lo merita.

Previsioni oroscopo di sabato 24 agosto segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo abbastanza discreto nei vostri confronti. La vostra relazione di coppia non sarà forse tra le più romantiche, ciò nonostante non ci saranno gravi discussioni da affrontare.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, raggiungendo risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: dimostrerete una spiccata sensibilità nei confronti del partner durante questa giornata di sabato secondo l'Oroscopo. Sarà importante per voi mantenere un buon rapporto, anche se a volte dovrete sacrificare il vostro benessere. Per quanto riguarda il settore professionale, potreste aver bisogno di qualche idea o risorsa in più e, per vostra fortuna, non sarà così difficile trovarle. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in quadratura dal segno della Vergine. Forse alcuni aspetti del vostro rapporto non vi saranno chiari, ciò nonostante, potrete risolverli con un po’ di pazienza e utilizzando il dialogo.

Nel lavoro, questo cielo v'incoraggerà a dare di più, soprattutto in quei progetti per voi più importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere terranno alta l'intesa con la vostra anima gemella. Arriveranno momenti romantici con la persona che amate, e anche voi single potreste sviluppare un'intesa migliore con la vostra fiamma.

In campo professionale, alcuni buoni progetti richiederanno tempo, ma voi avrete tutta la pazienza necessaria per attuarli. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna in disaccordo con il vostro segno zodiacale, secondo l'oroscopo. Single oppure no, potreste avere qualche screzio con la vostra fiamma, che fortunatamente non porteranno a nulla di più grande.

In campo professionale, idee e ambizioni non vi mancheranno, ma dovrete saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Vergine: bella giornata di agosto per voi nativi del segno, dominata da una splendida Venere in congiunzione. Anche la Luna sarà dalla vostra parte e vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto. In campo professionale, non siate troppo introversi, tentate di fare qualcosa di più per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta durante questo inizio di fine settimana. Con il partner ci sarà una buona intesa, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single, approfondite nuove storie con cautela. Nel lavoro, Marte e Giove saranno due alleati preziosi per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un sabato altalenante in amore per voi nativi del segno. Se da una parte il pianeta Venere vi metterà a vostro agio, dall'altra parte la Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione. In campo professionale alcune scelte saranno importanti per i vostri progetti, per cui riflettete bene sul da farsi. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo poco brillante in amore a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, potreste aver bisogno di un po’ di tempo per riuscire a sbloccare questa situazione. Nel lavoro avrete a che fare con mansioni poco piacevoli, ma a volte vi toccherà fare anche il lavoro sporco. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto.

Dimostrerete gentilezza e disponibilità e sarete capaci di costruire un rapporto solido. In ambito lavorativo, utilizzerete spesso il vostro intuito in quel che fate, ciò nonostante, tenete in considerazione che a volte potreste sbagliare. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo interessante sul fronte professionale per voi nativi del segno. Ci terrete molto a rendere proficue le vostre giornate, e con Marte e Giove in buon aspetto darete sempre del vostro meglio. In amore non sarà una giornata particolarmente romantica a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non essere troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Pesci: questo sabato vi darà qualche soddisfazione in più in campo sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna in sestile dal segno del Toro vi metterà a vostro agio con il partner, e potrebbe darvi qualche occasione per recuperare terreno. In campo professionale, sarete mossi da buone intenzioni, ma attenzione a Marte e Giove in quadratura. Voto - 7️⃣