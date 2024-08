Agosto si accinge a uscire di scena e lo farà con molto rumore: l'oroscopo dal 26 agosto al 1 settembre prevede una bella ripartenza per il segno del Cancro, premiato con il primo posto in classifica. Andranno bene anche la Bilancia, l'Acquario e il Leone, mentre per il Sagittario si prevedono complicazioni. Approfondiamo le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente.

I segni flop

12° Ariete - Questa settimana porterà calma, spazio e riposo. Agosto è stato intenso ma memorabile, e ora sentirete il bisogno di fare il punto su ciò che avete vissuto.

Chi ha affrontato sfide interiori potrà ora recuperare pienamente. Con l’avvicinarsi del ritorno alla routine, è importante mantenere i piedi per terra e procedere con cautela, magari affidandosi a professionisti. Il ritorno a casa sarà dolce per chi è rientrato dalle vacanze, ma attenzione alla nostalgia, che potrebbe suscitare emozioni contrastanti. Vi accorgerete che alcuni legami, nati sotto il sole estivo, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo o lasciarvi un senso di mancanza difficile da colmare. Prestate attenzione all’alimentazione e gestite con cura le spese.

11° Vergine - Anche se vi sembrerà di avere il controllo della situazione, combatterete contro sentimenti contrastanti.

Forse nella vostra relazione sono emersi tradimenti, dubbi o gelosie. Anche sul lavoro potrebbe esserci qualche problema da risolvere. Fortunatamente, le energie accumulate nelle settimane precedenti non mancheranno, quindi utilizzatele con saggezza! Gli studenti potrebbero sentirsi sotto pressione, considerando che a settembre riapriranno le scuole.

Sia nel lavoro che nello studio, cercate di mantenere la mente lucida. Con la fine delle vacanze, potreste ritrovarvi a riflettere su un amore nato sotto il sole estivo: è tempo di capire se portarlo avanti o lasciare che resti un dolce ricordo.

10° Sagittario - Vi aspetta una settimana complicata. Se qualcosa può andare storto, probabilmente lo farà.

Sarà importante muoversi con cautela e riflettere bene prima di parlare. Sarà facile perdere il controllo della situazione e trovarsi coinvolti in discussioni con familiari, amici o vicini. Tra lunedì e mercoledì, fate attenzione a traffico, code e imprevisti. Nel weekend, ritagliatevi del tempo per riflettere e pianificare come affrontare settembre. Con i figli o i genitori anziani, cercate di essere più indulgenti. Il ritorno alla realtà potrebbe portare con sé una sensazione di vuoto, soprattutto se durante l’estate avete vissuto una storia d’amore intensa. Cercate di comprendere cosa vi manca davvero e agite di conseguenza.

9° Scorpione - La vostra energia mentale sarà un po' instabile, anche perché avete vissuto un anno difficile, con possibili perdite di lavoro o persone care.

Prendetevi del tempo per riflettere sui cambiamenti vissuti e accettate questa fase di bassa energia, poiché andare controcorrente non servirà. Il tempo sarà il vostro miglior alleato. Chi non ha potuto fare una vacanza al mare potrebbe organizzare qualcosa con la famiglia o gli amici. Basta poco per trasformare la giornata e migliorare la vita: aprite gli occhi e apprezzate ciò che avete intorno. In amore, la nostalgia per i bei momenti estivi potrebbe farvi riflettere su cosa conta davvero: se avete incontrato qualcuno di speciale, ora è il momento di decidere se portare avanti quel legame.

Segni zodiacali con giornate così così

8° Toro - Questa settimana indica nuovi inizi per voi. All'interno, iniziano a germogliare i semi del cambiamento.

Settembre sarà un mese di rivoluzione, con molte situazioni che prenderanno una piega inaspettata. Approfittate di questa settimana per giocare d’anticipo e recuperare terreno, poiché negli ultimi mesi vi siete lasciati un po' andare. In amore sarà necessario ritrovare fiducia e passione; senza di queste, la relazione potrebbe risentirne. I single potrebbero ripensare a qualcuno conosciuto durante le vacanze. La fine delle vacanze porterà un po' di malinconia, ma potrebbe anche farvi capire quali legami meritano di essere coltivati, nonostante la distanza o il ritorno alla quotidianità.

7° Gemelli - Pianificazione e rinnovamento saranno le parole chiave di quest'ultima settimana di agosto. Chi è ancora in vacanza o ha preso ferie in questo periodo potrà finalmente rilassarsi, liberandosi da stress e preoccupazioni.

Se il partner dovesse fare delle osservazioni, cercate di non prendervela troppo. Una persona a voi cara potrebbe attraversare un momento difficile, quindi fate il possibile per starle vicino. Tuttavia, non trascurate la vostra salute: leggete di più e assicuratevi di dormire almeno 7 ore a notte. Con il rientro alla normalità, potreste avvertire una leggera nostalgia per i momenti spensierati trascorsi in estate, ma sarà anche l’occasione per rafforzare i legami sentimentali, magari pianificando un nuovo viaggio insieme.

6° Pesci - Quest’estate vi ha fatto riscoprire attività che non praticavate da anni. In questa settimana potreste sentirvi preoccupati e nostalgici. Alcuni pensieri riguarderanno il futuro autunno-inverno o situazioni economiche.

Ripenserete a qualcuno che vi ha tenuto compagnia durante l’estate o a ciò che avete fatto in vacanza. Chi ha lavorato molto di recente potrà presto concedersi una breve pausa rigenerante. Non esagerate con gli impegni e riorganizzate la vostra routine. Grandi novità potrebbero arrivare riguardo al denaro o alla casa. In amore, il ricordo di un incontro speciale fatto in estate potrebbe tenervi sospesi tra il desiderio di riviverlo e la realtà che vi attende.

5° Capricorno - La settimana si prospetta interessante e piena di potenziale. Non vedete l'ora che l'estate finisca, poiché anziché riposarvi vi siete stressati ancora di più. Questi giorni porteranno fortuna, relax e passione. Le coppie potranno fare progetti e compiere passi avanti.

Tenetevi lontani da persone con pensieri negativi e retrogradi. Evitate di criticare gli altri e non fate commenti negativi sui social. Prendetevi cura della vostra casa e del vostro corpo. Ricordate di bere acqua e di muovervi di più. Con la fine delle vacanze, potreste sentirvi nostalgici per i momenti di complicità vissuti in estate, ma sarà anche l’occasione per trasformare quei ricordi in nuovi progetti amorosi.

I migliori della settimana

4° Bilancia - Finalmente vi sentirete di nuovo in forma e pronti a riprendere ciò che avevate interrotto. Sarà necessario recuperare il terreno perso, e l’amore richiederà prese di posizione importanti che non potrete più rimandare. Possibili tradimenti o gelosie, quindi fate attenzione al partner!

Gli studenti potrebbero decidere di fare una pausa o cambiare percorso di studi, ma è importante riflettere con calma. Gli sbalzi d’umore potrebbero rendervi stanchi e privi di energie in alcune giornate, quindi cercate di adottare abitudini sane e benefiche. Con il rientro alla vita quotidiana, la nostalgia per i momenti romantici vissuti in vacanza potrebbe farsi sentire, ma sarà anche un'opportunità per rafforzare le vostre relazioni.

3° Acquario - In questi ultimi giorni di agosto potreste sentirvi nostalgici, forse perché siete appena tornati dalle vacanze o perché ripensate a una persona che vi ha colpito. Alcuni di voi dovranno riprendere il lavoro o lo studio e potrebbero sentirsi un po' ansiosi.

Cercate di rimettervi in sesto e non fate le ore piccole. Avete trascurato l’attività fisica e magari esagerato con il cibo spazzatura, quindi è il momento di rimettersi in forma. Potrebbero esserci confronti con familiari o parenti. Nel weekend, qualcuno potrebbe contattarvi. L’amore estivo, con la sua leggerezza e intensità, potrebbe lasciarvi una dolce amarezza: cercate di capire se quei sentimenti possono essere coltivati anche nel quotidiano.

2° Leone - In questa settimana potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, ma avrete le risorse necessarie per farlo perché le stelle vi supporteranno. Vi sentirete felici e soddisfatti, soprattutto se in famiglia regna l’armonia. Chi rientra dalle vacanze potrebbe provare nostalgia, ma anche una forte voglia di riprendere in mano le proprie passioni o la carriera.

Avrete il desiderio di reinventarvi: una visita dal parrucchiere o dall'estetista potrebbe essere utile, specialmente se avete trascorso molto tempo al sole. Non trascurate controlli medici o dentistici e fate attenzione alle bollette e ai consumi. Sul fronte amoroso, potreste ritrovare quella scintilla che l’estate ha acceso, cercando di mantenerla viva nonostante il ritorno alla routine.

1° Cancro - Settimana in cui avrete l'occasione giusta per ripartire, soprattutto se avete alle spalle un periodo difficile. Con la fine dell’estate potreste sentire una forte nostalgia e desiderare di tornare indietro per agire diversamente. Magari vi siete innamorati ma non siete riusciti a farvi avanti per via della timidezza.

Chi non è in vacanza dovrà dedicarsi al riordino generale della casa: cambiare mobili, tinteggiare le pareti, riparare ciò che è rotto e liberarsi del superfluo aiuterà a schiarirvi la mente. Alcuni di voi potrebbero tornare a studiare, magari per migliorare le proprie competenze. Anche se le entrate mensili stentano ad aumentare, almeno in famiglia si respirerà un’aria serena. In amore, i ricordi estivi potranno riaffiorare, portando con sé dolcezza ma anche il desiderio di ritrovare quella stessa intensità emotiva nella vita quotidiana.