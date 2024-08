L'oroscopo settimanale 2-8 settembre rivela che questo sarà un periodo complicato per la vita amorosa degli Ariete, ma fortunato per i single del Toro, che avranno una settimana da sette. I Leone vedranno un segnale di miglioramento nella loro vita finanziaria. Ad avere la peggio saranno i Pesci, che dovranno affrontare un bel po’ di grattacapi sia sul fronte sentimentale che finanziario.

La settimana 2-8 settembre secondo l'oroscopo dell'amore e delle finanze, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se state attraversando un periodo difficile in coppia, dovete mettere sul tavolo tutti i vostri problemi e discuterne francamente con il vostro partner.

Questo sarà il modo migliore per rafforzare il vostro legame, oppure per mettere un punto alla vostra storia. Per coloro che da troppo tempo desiderano porre fine a una relazione tossica e infelice, presto arriverà il momento della liberazione. Se siete single, giurerete che nessuno riuscirà a privarvi della vostra libertà. Tuttavia, potreste cambiare idea senza preavviso. Questa sarà una settimana molto positiva per prendere in considerazione spese importanti per la casa. Le vostre idee saranno chiare e scrupolose, ma le stelle non saranno favorevoli a un acquisto o a una ristrutturazione. Dovrete aspettare ancora qualche settimana per fare grandi cose. Approfittate di questo periodo per mettere a punto la vostra strategia di finanziamento, cercando di prevedere l'imprevedibile.

Non fate calcoli eccessivi e lasciatevi un ampio margine di manovra. Voto: 7

Toro – Se siete single, beneficerete di una straordinaria fortuna in amore. Il pianeta Venere vi aiuterà a essere in gran forma, allegri, ottimisti e magnanimi. In breve, emanerete una tale energia positiva e il vostro sorriso sarà così affascinante che non avrete problemi ad attirare tutti i cuori sulla vostra scia.

Plutone in aspetto disarmonico rischia di giocare brutti scherzi al vostro rapporto di coppia. Sono possibili litigi, senza dubbio legati a vecchi problemi. In qualche raro caso, potrebbe addirittura verificarsi una rottura. Fate molta attenzione a non compromettere il vostro budget. Questo clima lunare piuttosto malsano potrebbe portarvi a prendere decisioni sbagliate in questo campo.

Fate doppiamente attenzione. Voto: 7

Gemelli – È probabile che in questo periodo siate un po' meno sognatori e romantici, ma grazie a Giove, il rapporto con il vostro partner sarà caldo e sensuale. Attenzione, però, a non lasciare che problemi familiari o di altro tipo rovinino il vostro rapporto. Single, grazie a Venere in bell'aspetto, il vostro cuoricino avrà un sussulto e la vostra solitudine, per quanto dorata, finirà. La pressione si allenterà un po' nella sfera finanziaria, ma dovrete comunque fare attenzione a Plutone, che continuerà a influenzare il vostro equilibrio economico. Fortunatamente, siete delle persone prudenti nelle questioni finanziarie. Per questo motivo dovreste cavarvela senza troppi danni, ma tenete presente che i pianeti non vi portano fortuna in questo momento e non è il momento di correre rischi.

Voto: 6,5

Cancro – La relazione con il vostro partner rischia di attraversare una fase piuttosto delicata. Ognuno tenderà a vivere nel proprio mondo, riducendo la comunicazione al minimo indispensabile. Se siete single, è probabile che facciate progetti molto seri per il vostro futuro sentimentale, ma dovrete pensarci bene prima di prendere impegni definitivi. Se siete preoccupati per i soldi, non permettete che la paura della mancanza invada il vostro mondo interiore. Mettete in stand-by progetti e desideri più modesti, per il momento. Voto: 6,5

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – Avrete l'opportunità di godere di una tranquilla beatitudine coniugale, senza scontri o confronti. Siate pronti a parlare con franchezza al vostro partner di alcuni problemi fondamentali che, a lungo andare, potrebbero peggiorare se non fate nulla per risolverli.

Rimanendo vigili, continuerete a essere felici come coppia. Se siete single, una certa tendenza a scegliere la via più facile vi sfavorirà nella vostra vita sentimentale. Tutto andrebbe meglio se vi rendeste conto che non dovete solo saper ricevere, ma anche dare. Graduale miglioramento sul fronte finanziario. Va detto che gli influssi degli ultimi anni non vi hanno incoraggiato a risparmiare. Le cose andranno meglio e il denaro arriverà da tutte le parti. Voto: 7,5

Vergine – Grazie al sostegno incondizionato di Venere, il vostro fascino crescente e la vostra sensualità attireranno molta attenzione. Se avete già una relazione, la vostra vita di coppia sarà molto armoniosa. E se siete un’anima solitaria, è probabile che incontriate qualcuno con cui sentirete un forte legame.

Le finanze andranno bene se gestirete il vostro budget in modo saggio, eviterete di spendere troppo e aspetterete il momento più favorevole per riorganizzare i vostri investimenti. Se non lo fate, attenzione, potrebbero esserci dei contraccolpi. Se volete fare un acquisto che richiede un grosso prestito, pensateci bene prima di firmare. Voto: 7,5

Bilancia – Venere avrà un impatto positivo sul settore dell’amore. Sarete molto meno esigenti e intolleranti, il che renderà più facile la vita di coppia. Sarete anche più teneri e compassionevoli, il che favorirà la complicità. Se siete single, potrete beneficiare della consolazione di un affetto sincero, che si manifesterà con fatti e gesti piuttosto che con parole.

Ciò contribuirà a riscaldare il vostro cuore, un po' dolorante per le passate disavventure. Settimana difficile dal punto di vista finanziario. Tenetevi con le spalle al muro per tutta la settimana e aspettate che arrivino giorni migliori. Non lasciate che la vostra impazienza prenda il sopravvento, perché finireste per avere mal di testa. Voto: 6,5

Scorpione – Con un piccolo aiuto da parte di Urano, le vostre relazioni coniugali miglioreranno notevolmente. Questo miglioramento sarà dovuto a un rinnovato affetto tra voi e il vostro partner. Giove, da parte sua, vi offrirà una parentesi sensuale che vi piacerà molto. Se siete single, in questo periodo avrete molte opportunità di incontri e avventure romantiche.

Avrete l’imbarazzo della scelta. Ogni scusa è buona per diventare un Casanova. Mercurio terrà d'occhio i vostri guadagni e il vostro benessere economico. Ci saranno cambiamenti positivi in questo settore, il più delle volte in relazione a una promozione professionale che comporta maggiori responsabilità. Cercate di essere all'altezza della fiducia riposta in voi. Voto: 8

La situazione amorosa e finanziaria da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcuni single iniziano a innamorarsi di una persona che conoscono appena. Il vostro obiettivo non sarà altro che un matrimonio assolutamente convenzionale e borghese. Ma potreste avere a che fare con una persona esitante o timorosa. Organizzate una cena romantica per due, in un posto assolutamente adorabile, e tutto filerà liscio.

Per le coppie che già stanno insieme, l'armonia e il benessere saranno all'ordine del giorno. Tuttavia, è probabile che si verifichino alcune tensioni, se non si riesce a resistere alla tentazione dell'infedeltà. Grazie agli aspetti favorevoli di Nettuno, avrete l'opportunità di effettuare un'importante transazione finanziaria che riguarda i beni di famiglia. Tutto andrà per il meglio, con soddisfazione di tutti e a vostro vantaggio. Voto: 8

Capricorno – Stare insieme: questo è l'obiettivo che avete deciso di porvi per rafforzare i legami con il vostro partner. Cercate di mantenere il minor numero possibile di segreti. Se siete single, la vostra vita sentimentale sembra piena di promesse. Questa sarà una settimana favorevole per l'amore, il fidanzamento, il matrimonio e tutti i progetti sentimentali.

Tutto questo è meraviglioso e sarebbe imperdonabile se, per disattenzione o negligenza, non lo sfruttaste al massimo. Nella sfera finanziaria, non risparmierete sforzi per gestire il vostro budget in modo efficiente, al fine di migliorare il vostro comfort e quello della vostra famiglia. Avrete anche l'opportunità di fare investimenti piuttosto redditizi. Voto: 8

Acquario – Una persona affascinante potrebbe entrare nella vita di alcuni single, ma non ne potrebbe scaturire nulla di gratificante. Non lasciate che le prime emozioni abbiano la meglio su di voi. Proprio come avete fatto di recente, vi assumerete perfettamente le vostre responsabilità coniugali e il vostro coniuge avrà difficoltà a rimproverarvi su questo punto.

Inoltre, metterete più intensità e passione nel rapporto con la vostra dolce metà. Come al solito, sarete relativamente ben protetti dal punto di vista finanziario. Apprezzate questo privilegio e prendetelo come una compensazione per gli eventuali insuccessi in altri settori della vostra vita. Non ostinatevi a disprezzare ciò che potete effettivamente godere al momento e a desiderare ciò che ancora vi sfugge. "Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. Quando non si ha ciò che si ama, bisogna amare quel che si ha", come scrisse lo scrittore francese Bussy-Rabutin. Voto: 7,5

Pesci – Questo cielo sentimentale sarà pieno di nubi e tempeste. La situazione non potrebbe essere diversa, viste le attuali perturbazioni astrologiche.

Potrebbero sorgere incomprensioni tra innamorati, o tensioni perché asseconderete tutti i vostri capricci a spese del partner. Per i single, gli incontri saranno deludenti, perché sarà difficile resistere all'impulso di parlare solo di sé stessi. Dovrete dedicarvi ad attività più redditizie dal punto di vista finanziario. Dovrete affrontare spese ingenti e avrete molto da fare per migliorare il vostro comfort domestico. Le questioni di denaro vi renderanno ansiosi e la vostra mente sarà monopolizzata dagli affari. Voto: 6