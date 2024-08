L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. A svettare tra i segni rilevati a massima positività c'è il Sagittario, primo in classifica con un bel dieci in pagella. Sette giornate goderecce anche per quelli del Capricorno e dell'Acquario, mentre per la Bilancia il pronostico astrale prevede un pollice in giù.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Settimana indicata dall'Astrologia con "pollice giù".

I prossimi sette giorni si apriranno con una fase non del tutto favorevole, il che richiederà da parte vostra molta concentrazione. In ambito sentimentale, sarà il momento giusto per affrontare questioni pratiche con il partner, cercando di ascoltare anche le sue esigenze. Per chi è libero da legami, il periodo sarà propizio per vivere nuove emozioni: abbandonate ogni inibizione e lanciatevi con fiducia in nuovi rapporti: intensità e complicità! Sul fronte lavorativo, nuove iniziative stimoleranno la voglia di fare, portando una ventata di novità.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ domenica 18 agosto;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15, venerdì 16, sabato 17;

★★★ mercoledì 14 agosto;

★★ martedì 13 agosto 2024.

♏ Scorpione: voto 6.

Un periodo nella mediocre positività. caratterizzata da momenti alterni, ma con alcuni picchi molto positivi. In amore, le prime due giornate si prospettano assai favorevoli: le stelle daranno modo alla passione di esplodere con efficacia, soprattutto in coppia. Non mancheranno occasioni per sorprendere la dolce metà, ma fate attenzione a non suscitare inutili gelosie.

Chi è solo avrà l'opportunità di ampliare il giro delle proprie amicizie, grazie a un atteggiamento vivace e ottimista. Nel contesto professionale, la vostra determinazione sarà premiata: possibilità di emergere e conquistare nuovi traguardi grazie alla vostra risaputa professionalità.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 12, martedì 13;

★★★★ mercoledì 14, sabato 17, domenica 18;

★★★ giovedì 15 agosto;

★★ venerdì 16 agosto 2024.

♐ Sagittario: voto 10.

La settimana prossima promette di essere luminosa e piena di energia positiva. La precisione e la determinazione generata dalla Luna nel vostro segno vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati. In ambito sentimentale, sarete in perfetta sintonia con il partner, pronti a vivere momenti di intesa e felicità. Lasciatevi guidare dall'istinto e scoprirete nuovi lati della vostra personalità. Per chi è single, la fortuna in amore sarà certamente di parte, favorendo amicizie belle e durature. Nuovi orizzonti sentimentali stanno per schiudersi. Sul lavoro, tutto procederà senza intoppi, con possibilità di fare investimenti vantaggiosi.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 13 agosto (Luna in Sagittario);

martedì 13 agosto (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15, domenica 18.

Pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

Il periodo settimanale evolverà in modo eccellente, con energia e slancio dettato dalla presenza della Luna nel vostro settore. Le qualità di dinamismo e lungimiranza vi saranno di grande aiuto: sfruttatele senza esitazione. In campo amoroso, il desiderio di rinnovamento vi porterà a cercare soluzioni nuove, aumentando fiducia ed entusiasmo nel rapporto di coppia. Chi non è in una relazione avrà occasione di fare nuovi incontri, con il sentimento pronto a sbucare da dietro l’angolo all'improvviso. Nel contesto lavorativo, una proposta interessante potrebbe emergere verso la fine della settimana: calma e decisione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 15 agosto (Luna in Capricorno);

giovedì 15 agosto (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 12, venerdì 16;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14, sabato 17, domenica 18.

♒ Acquario: voto 8.

I prossimi sette giorni saranno abbastanza fortunati, con un sabato all’insegna dell'amore, grazie all’influenza positiva della Luna nel segno. Sarà anche un momento propizio per mettere insieme importanti tasselli della vita personale e professionale. In amore, esprimete i sentimenti in modo autentico, che sia con parole dolci, messaggi o gesti romantici. La persona che vi sta a cuore non vede l'ora di avvicinarsi a voi. Chi è libero non avrà motivo di dubitare delle dichiarazioni di affetto e rispetto ricevute. In ambito lavorativo, aspettatevi sorprese e nuove opportunità.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 17 agosto (Luna in Acquario);

sabato 17 agosto (Luna in Acquario); ★★★★★ giovedì 15, domenica 18;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16;

★★★ lunedì 12 agosto 2024;

♓ Pesci: voto 6.

La settimana si aprirà in modo equilibrato, senza eccessi positivi o negativi. In amore, sarà un periodo favorevole per prendere decisioni importanti per il futuro, a patto che prendiate voi l'iniziativa. Chi attende novità da tempo potrebbe riceverle presto, quindi mantenete la calma e la fiducia. Sul lavoro, i risultati delle vostre fatiche inizieranno a manifestarsi, con esiti che supereranno le aspettative. Continuate a impegnarvi e i frutti non tarderanno ad arrivare.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: