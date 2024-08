L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto vedrà il pianeta Mercurio fare marcia indietro e tornare nel segno del Leone, che darà una spinta ai propri progetti professionali, mentre i nati sotto la Vergine dovranno rivedere momentaneamente i loro piani. I Gemelli non dovranno sottovalutare l'umore del partner, mentre l'Acquario riuscirà a dimostrare indipendenza nei propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 agosto 2024 segno per segno

Ariete: sarà un periodo di crescita per quanto riguarda il lavoro, grazie al sostegno di Mercurio, che torna a darvi una mano dal segno amico del Leone.

Potrebbe essere il momento adatto per concludere alcuni importanti progetti e rientrare dalle vacanze con una bella soddisfazione. In amore non cambierà molto all'interno del vostro rapporto, ma forse sarà anche meglio così considerata l'ottima stabilità di coppia. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in calo sul fronte professionale. Questa settimana vedrà il ritorno del pianeta Mercurio nel segno del Leone. Potrebbero dunque arrivare piccoli imprevisti nei vostri progetti, alcuni dei quali richiederanno tempo prima di poterli risolvere del tutto. Stabile invece la sfera sentimentale grazie a una magnifica Venere. La Luna inoltre vi darà una marcia in più nel fine settimana. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi piacerà molto stare sotto i riflettori, e con Mercurio che torna ad agire a vostro favore, troverete il pretesto adatto per gestire in modo impeccabile le vostre mansioni.

In amore la Luna vi darà una mano nella prima parte della settimana, ma con Venere in quadratura dovrete farvene una ragione ed essere pazienti e comprensivi per poter tornare a vivere un rapporto affiatato. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana ottima per quanto riguarda i sentimenti. Venere illuminerà ancora una volta la vostra relazione di coppia, ma attenzione alla Luna nel weekend, che potrebbe mettere in penombra il vostro amore per il partner.

Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, anche se solo per poco tempo. In ogni caso, studiate attentamente le prossime mosse da fare per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore a partire da questa settimana. Sul fronte professionale ritroverete quell'entusiasmo di sempre, utile per portare a termine le vostre mansioni, nonostante le mille difficoltà.

In amore la settimana non inizierà bene a causa della Luna in opposizione. Questo cielo inoltre sarà poco influente, e per poter stare bene insieme al partner dovrete avere maggiore cura del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio che uscirà dalla vostra orbita alcune cose cambieranno in campo professionale, anche se per poco. Sarà comunque necessario rivedere i vostri piani per portare avanti i vostri progetti senza errori. In campo amoroso potrete ancora fare affidamento al pianeta Venere vivere in modo appagante la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo migliore per quanto riguarda il lavoro a partire da questa settimana.

Con Mercurio nuovamente in sestile, sarete messi bene con i vostri progetti, con la possibilità di poter ottenere di più. In amore seguirete i vostri sogni e quelli del partner, costruendo un rapporto equilibrato e appagante. Attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà sfavorevole. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete alla ricerca di affetto con il partner, cercando di trovare sempre un buon motivo per dimostrare le vostre emozioni. Con Venere in sestile, arriveranno interessanti occasioni sentimentali, anche per voi cuori solitari. In campo professionale Mercurio tornerà ad agire a vostro sfavore. Non sempre potreste avere la soluzione adeguata per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: una buona notizia arriverà per voi nativi del segno in questo periodo.

Il pianeta Mercurio si troverà nuovamente in trigono, e vi aiuterà a essere più ottimisti nei vostri progetti, ma non solo. In amore cercherete di essere più comprensivi, nel tentativo di vivere il vostro rapporto sotto una nuova luce. A tal proposito, sfruttate le giornate di Luna favorevole. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale stabile nel corso di questa settimana di agosto. Il rapporto con il partner sarà piacevole, ma a volte la Luna potrebbe creare qualche grattacapo. Fate attenzione soprattutto nel weekend. In ambito professionale perderete il supporto di Mercurio, che tornerà in Leone. Avrete ancora buone occasioni per i vostri progetti, ma dovrete essere più accorti in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Acquario: Marte e Giove in trigono dal segno dei Gemelli vi permetteranno di essere indipendenti nei vostri progetti lavorativi, ciò nonostante non dovrete peccare di presunzione, soprattutto considerato che Mercurio ritornerà in opposizione dal segno del Leone. Sul fronte amoroso la vostra relazione sarà stabile. Godetevi queste piacevoli giornate estive, sfruttando soprattutto la posizione favorevole della Luna. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio smetterà di remarvi contro per un po’ di tempo. Questo cielo rimane comunque complicato per voi, ma potrebbe essere un buon momento per trovare nuove idee che possano aiutarvi a risalire la china. In amore la Luna passerà nel vostro segno zodiacale tra martedì e mercoledì, ma con Venere in opposizione faticherete ancora a esprimere i vostri sentimenti. Voto - 6️⃣