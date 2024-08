Secondo l'oroscopo di settembre, questo è un mese pieno di energia per i nativi dell’Ariete che appartengono alla prima decade. Questo cielo astrologico di settembre fa venire voglia ai Toro della terza decade di fare cambiamenti nella propria vita. Molti nativi del Cancro che appartengono alla seconda decade si mettono in testa di fare esperienze insolite, mentre quelli dei Pesci si preparano ad abbracciare i nuovi cambiamenti, a risolvere alcuni problemi e a raggiungere traguardi importanti. Se siete curiosi di sapere che cosa hanno pianificato le stelle per il mese di settembre, leggete le seguenti previsioni zodiacali e le pagelle rivolte ai segni della prima, seconda e terza decade.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se appartenete alla prima decade, la vostra mente è piena di energia, la vostra comunicazione è più spontanea, i vostri scambi sociali sono vivaci e numerosi, non sempre duraturi, a volte più aggressivi. La vostra volontà personale si fa più prepotente che mai e rischiate di agitarvi, ma questa situazione esalta le vostre buone intenzioni, i vostri ideali ed i vostri progetti. Se siete nati dal 2 all’11 aprile, la curiosità prende il posto della passione e per alcuni potrebbe portare a una relazione molto sensuale ma non necessariamente duratura. Le relazioni tra le persone si formano su basi intellettuali, senza tener conto degli aspetti emotivi degli scambi.

Nati della terza decade, la Luna porta una nota di freschezza e libertà individuale. Il clima è favorevole alle iniziative, soprattutto se riguardano progetti collettivi. Le azioni egoistiche, invece, rischiano di indurre molte reazioni negative. Voto: 7,5

Toro – Se siete nati dal 21 aprile al 1° maggio, le crisi sono possibili se assumete un atteggiamento capriccioso, ossessivo e autoritario.

State cercando una certa autonomia e questo può portare a molti scoppi di nervosismo e agitazione. Per fortuna, il cielo veglia su tutto questo tumulto e rafforza notevolmente la vostra sensibilità, il vostro intuito e la vostra profondità d'animo. Seconda decade, cercate di bilanciare i vostri stati d’animo e di gestire al meglio le tensioni, altrimenti, la vostra eccitazione potrebbe alimentare la rabbia verso il mondo che vi circonda, rivoltandosi rapidamente contro di voi e minando le vostre preziose risorse.

Terza decade, questo cielo astrologico vi fa venire voglia di cambiare, di ribaltare le regole. Vento di rivolta e richieste di autonomia: le stelle vi costringono ad assumervi responsabilità sempre maggiori, investite molte energie in situazioni delicate ma inevitabili. Voto: 7

Gemelli – Prima decade, questa Luna di settembre infiamma le vostre menti con idee davvero brillanti. Approfittate di questa situazione anche per rivisitare un progetto scartato tempo fa. Non si escludono momenti agitati e voglia di ribellione. C’è nell’aria una creatività bella e controllata, che permette di arrivare al fondo delle cose e ai limiti delle vostre possibilità. Se appartenete alla seconda decade, riacquistare il dinamismo e la voglia di fare aiuta ad affrontare qualsiasi tipo di situazione a testa alta.

Vi focalizzate sui sogni più grandi, conoscenze più profonde e progetti più audaci. Vi liberate da certi vincoli e godete di una grande libertà di azione e di pensiero. Se siete nati dall’11 al 20 giugno, il cielo vi incoraggia ad accelerare il ritmo, a pensare liberamente. C'è molta intensità e profondità in tutte le vostre attività e in tutte le vostre parole. Le vostre conversazioni sono vivaci e i vostri amori incandescenti. Buon umore, ottimismo e spirito imprenditoriale generano un clima più espansivo, aperto e dinamico. Voto: 8

Cancro – Se siete nati dal 21 giugno al 1° luglio, le emozioni vengono intensificate e alimentano i vostri stati d’animo. Siete curiosi, entusiasti, energici nel vostro modo di comunicare.

Le vostre conversazioni sono entusiasmanti e focalizzate sulla famiglia, sulla casa, sui bambini. Ma attenzione alle distrazioni, alla mancanza di lucidità, di riflessione e di concentrazione. Seconda decade, questo mese di settembre farà venire voglia a tutti di prendere una boccata d'aria fresca, di scoprire, di vivere esperienze insolite in un clima molto amichevole. Il cielo rinnova i progetti e incoraggia la creatività. È anche un ottimo mese per acquistare elettrodomestici o contenuti multimediali. Terza decade, la calma che regala questo mese vi incoraggia a esaminare i dettagli chiave per il vostro futuro finanziario. In effetti, il Cielo vi sorride. Dovreste prendere una buona decisione per voi e i vostri cari, siete ben ispirati.

Anche se il tempo non lo permette, è necessario schiarirsi le idee. Tra passeggiate all’aria aperta e visite degli amici, dite addio al nervosismo e tutti i weekend promettono di essere rilassanti e privi di preoccupazioni. Voto: 9

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Prima decade, la Luna favorisce la convivenza, rende un po' tesi i rapporti tra genitori e figli, tra l'autorità dell'uno e il desiderio di autonomia dell'altro. Ma è una Luna molto creativa per tutti gli artisti che riescono a distinguersi dalla massa esibendo la propria inventiva. Se siete nati dal 3 al 13 agosto, tendete a rifiutare l'ordine e la gerarchia. Questo cielo astrologico aumenta la vostra ambizione, favorisce i vostri progetti lavorativi e personali, soprattutto quelli che portano indipendenza nelle vostre finanze e nei vostri affetti.

È un cocktail da considerare prima di prendere le decisioni migliori. Se appartenete alla terza decade, questo cielo astrologico asseconda la vostra creatività e vi mette in risalto. Sollecitate appoggi e riunite più committenti possibili attorno alle vostre opere. Qualunque sia il vostro campo, siete al top e la vostra mente ammalia chiunque vi sta vicino. Voto: 8,5

Vergine – Per coloro che sono nati nella prima decade, la Luna esacerba il desiderio di libertà e autonomia. Qualche attrito è possibile con l'autorità o con la gerarchia se questa si rivela troppo rigida. Per i nati della seconda decade, questo cielo settembrino ispira molte buone idee e crea opportunità per coloro che rimangono vigili e aperti a nuovi sviluppi.

Le sorprese sono probabili. Il traffico è un po' caotico, ognuno fa quello che vuole e sembra che stia reinventando il proprio personale codice della strada. Nati della terza decade, le stelle enfatizzano la convivenza, anche se rendono un po’ tesi i rapporti tra genitori e figli. Concedetevi il tempo per pensare a eventuali passaggi importanti. Voto: 8

Bilancia – Nati della prima decade, siate voi stessi, fate sfogare il vostro cuore, lasciate che il vostro corpo balli senza paura dei pregiudizi. Ballare vi permette di evadere e vi riempie di energia. Avete una grande flessibilità e una grazia innata, lasciandovi andare alla musica scoprirete belle sensazioni che vi permetteranno di liberare la mente.

Nativi della seconda decade, questo cielo è più interessato alle comunità che agli individui. È un buon mese per chi è interessato alle nuove tecnologie e grandi idee sono nell'aria. Le emozioni sono sotto controllo ma questo non garantisce l’obiettività. Se siete nati nella terza decade, le stelle spingono le menti ad abbracciare le novità, scoperte, esperienze, è l'ideale per mettere in prospettiva le emozioni e ragionare in modo obiettivo su tutte le situazioni. Le persone sono gentili senza essere espansive. È un clima più cerebrale che sensuale. Voto: 8

Scorpione – Se appartenete alla prima decade, questa Luna incoraggia chiaramente la vostra indipendenza e sostiene tutte le vostre imprese.

Se avete intenzione di distinguervi e di fare di testa vostra, è meglio rimanere lucidi e focalizzati sul vostro obiettivo, perché le reazioni, in caso di disobbedienza, possono distruggere rapporti importanti. Se siete nati tra il 4 e il 13 novembre, in attesa di raccogliere i frutti di un lavoro diligente e della volontà di sviluppare la vostra carriera, dovete affrontare avversità un po' feroci, ma siete determinati a recuperare il tempo perso nella battaglia per ottenere il riconoscimento. Nati della terza decade, questo cielo di settembre ha un bel posto al sole per voi; quindi, non intrattenete masochisticamente le ombre che oscurano la vostra personalità e vi confinano nei vostri tormenti interiori.

Questo passaggio planetario generalmente influenza la vostra visione di chi vi circonda e di voi stessi. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nati dal 23 novembre al 2 dicembre, raggiungete un accordo che rispetta le vostre esigenze senza dovervi giustificare. La situazione vi spinge a esplorare altri aspetti di voi stessi e vi chiede di adattarvi alle influenze planetarie destabilizzanti che vi preparano per una rinascita. Nati dal 3 al 12 dicembre, è il momento perfetto per svelare qualcosa di nuovo, aprire una nuova attività o cercare un lavoro insolito. Inoltre, le stelle favoriscono i gruppi e le associazioni umanitarie, sociali, politiche, religiose o filosofiche. Nati dal 13 al 21 dicembre: nell’aria circolano ottimi affari.

Non rifiutate gli inviti, è importante rilassarsi senza porsi domande esistenziali. Voto: 7

Capricorno – Prima decade, questo cielo induce cambiamenti in tutte le relazioni emotive e nelle finanze. Incontri originali, nuovi amici e relazioni più interessanti costituiscono un punto di svolta nella vostra vita relazionale. Questa atmosfera mette in risalto le vostre qualità di resistenza, le vostre ambizioni e la vostra serietà. Se appartenete al gruppo della seconda decade, avete quello che serve per investire saggiamente i vostri soldi e i vostri sentimenti in progetti nuovi o ambiziosi. Create rapporti affettuosi e amichevoli, che sono sempre utili. La vostra vita quotidiana è alleggerita e piacevole. Lavorate con discrezione con la partecipazione di amici sinceri. Le stelle favoriscono idee innovative e nuove tendenze. Se siete nati nella terza decade, questo è un buon momento per mettere in ordine le vostre cose e sistemare i vostri rapporti. La Luna porta un po' di leggerezza nella vita di tutti i giorni, si sviluppa il gusto del bello e della gradevolezza, tutti desiderano instaurare o mantenere rapporti equilibrati e cortesi con gli altri. Voto: 8

Acquario – Prima decade, avete difficoltà a considerare i vostri legami. Non si tratta di applicare le vostre solite ricette perché non funzioneranno. Bisogna alleggerirsi, fare un passo indietro e soprattutto evitare di monopolizzare l'altra persona, altrimenti scapperà. L'Oroscopo di settembre consiglia ai nati della seconda decade di uscire con gli amici, di stare di più all’aria aperta. Una piacevole eccitazione sociale vi permetterà di mettere in prospettiva le vostre difficoltà domestiche e di fare un passo indietro per comprendere meglio le differenze che vi oppongono al vostro alter ego. Se siete nati nella terza decade, questo cielo astrologico vi rende più fraterni. Di solito, tendete a soffocare le emozioni e a ignorare qualsiasi cosa vi venga in mente, ma le idee che sfornate in questo mese sono davvero brillanti. La Luna incoraggia la testardaggine. Questo mese è più adatto per fare amicizia che per innamorarsi. Voto: 7

Pesci – Se siete nati dal 19 al 28 febbraio, questo mese positivo vi regala belle vibrazioni. Avete dei progetti in testa, la fortuna e il successo hanno deciso di schierarsi dalla vostra parte. Se siete nati dal 1° al 10 marzo, sopra la vostra testa il cielo è limpido. Vi state dirigendo verso nuovi orizzonti. Si stanno preparando i cambiamenti e durante questo mese di settembre raggiungerete un traguardo importante. Se siete nati dall’11 al 20 marzo, avete un appuntamento con la fortuna. Nessun ostacolo all’orizzonte, si agisce secondo i desideri del momento. Le vostre idee sono splendenti, una volontà incrollabile vi porterà al successo. Voto: 9