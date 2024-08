Il razor bob sarà uno dei tagli di capelli protagonisti dell'estate 2024. Inoltre si potranno prendere in considerazione le tonalità caramel blonde scelto dalla cantante Demi Lovato e il nuovo golden blonde portato dalla modella Elsa Hosk.

Il nuovo hairstyle per il 2024

Tra tutti i tagli di capelli, il razor bob sarà il più gettonato durante l'estate 2024. Precisamente, la chioma in questione risulta essere leggera, destrutturata, sobria e molto più rilassata. Il razor bob è un taglio moderno, dove le micro scalature sulle punte sono create con il rasoio: il risultato finale è una texture leggera, morbida e con un bel volume.

L'hairstyle è perfetto per avere uno stile boho chic. Il razor bob è molto fresco e inoltre è davvero molto facile da gestire. La capigliatura può essere personalizzata, per essere adattata a ogni forma di volto e tipo di chioma: in questo modo, il risultato finale è davvero originale e femminile allo stesso tempo.

Tonalità per l'estate 2024

Per quanto riguarda le nuove tonalità, durante la stagione estiva non possono mancare i capelli biondi: quest'ultimi possono essere scelti in molte sfumature, per un look molto originale. Ad esempio, si può optare per il beach blonde sfoggiato Zendaya. L'attrice è passata molto lentamente a un biondo radioso e luminoso: questo colore regala proprio l'effetto del sole sui capelli durante l'estate.

Per la precisione, la chioma di Zendaya ha le radici più scure e le lunghezze molto più chiare. Invece, Julia Roberts ha optato per l'honey blonde: la nuance scelta dall'attrice ricorda il miele, con le lunghezze dorate e invece la base rimane scura. Si tratta di una tonalità intermedia, con una luminosità fredda con toni del platino.

La cantante Demi Lovato ha abbandonato la nuance caffé e ha realizzato il caramel blonde. Inoltre, Emilia Clarke ha scelto il brookie blonde, per un risultato finale raffinato e soprattutto elegante. La tonalità dell'attrice è a bassa manutenzione, ideale per rimandare l'appuntamento in salone. Il golden blonde della modella Elsa Hosk appare morbido, burroso e molto avvolgente.

Questa nuance risulta essere anche naturale e quindi adatto a molte donne.

I tagli di capelli ideali con la tonalità bionda

Con la sfumatura bionda si possono realizzare molti hairstyle. Ad esempio, si può optare per un lob leggermente scalato e che sfiora le spalle. Sulla chioma si possono aggiungere una frangia corta e uno styling mosso. Un bob che arriva al mento può essere pari e abbinato a una frangia lunga e sfilata: in questo caso è perfetta una piega liscia e morbida. Invece su un caschetto che sfiora la mandibola si possono creare delle sfilature appena accennate, con uno styling perfettamente liscio e con la riga laterale. Sui capelli lunghi e scalati si può realizzare una curtain bang e come piega si possono realizzare dei boccoli ben definiti.