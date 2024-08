L'oroscopo del giorno 10 agosto 2024 invita il Capricorno a dare luogo a dei chiarimenti, mentre il Leone sarà in testa alla classifica giornaliera. Approfondiamo ora i dettagli per tutti, in ordine di graduatoria.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: se non vi sentite abbastanza pronti a compiere un passo importante, non datevi fretta e, soprattutto, non sforzatevi a fare cose che non avete il piacere o non vi sentite in grado di fare al momento.

11° Toro: l'Oroscopo del 10 agosto vi esorta a mostrare un po' di tolleranza in più nei riguardi di coloro i quali hanno un'opinione differente dalla vostra.

Nel lavoro ci vuole un po' di intuito.

10° Pesci: siete piuttosto indecisi in questo periodo e l'assetto negativo in cui si trova la Luna non vi aiuterà di certo. Cercate di prestare molta attenzione alle decisioni che prenderete.

9° Bilancia: essere in pace con se stessi è il primo step per riuscire ad ottenere la pace anche con le persone che vi circondano. Siete tendenzialmente persone molto riservate, ma ogni tanto potreste fare uno strappo alla regola.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: momento importante dal punto di vista delle decisioni. Se fino a questo momento avete temporeggiato su alcune faccende, adesso è giunta l'ora di risolverle.

7° Acquario: l'oroscopo del 10 agosto vi invita a essere intraprendenti.

Sia in amore sia nel lavoro dovete cercare di essere audaci e di non avere paura di correre qualche rischio.

6° Scorpione: ci sono dei cambiamenti interessanti all'orizzonte, anche se tendenzialmente siete persone che amano avere il controllo delle situazioni, pertanto, prediligono le abitudini.

5° Cancro: in amore continuate a essere propensi all'ascolto, come avete fatto nell'ultimo periodo.

Per chi sta pensando a qualche cambiamento importante, forse si potrebbe insistere di più in questo periodo che favorisce le novità.

L'oroscopo dei segni più fortunati del 10 agosto

4° in classifica Capricorno: è un buon momento per mettere da parte l'orgoglio e risolvere una situazione in sospeso che potrebbe aver generato un po' di sgomento nei rapporti sentimentali.

3° Vergine: se avete qualcosa da dire, qualche idea da proporre, fatelo, meglio non restare fermi aspettando semplicemente che le cose capitino. In questo periodo sono favoriti gli audaci.

2° Sagittario: non è sempre facile entrare in sintonia con i nati sotto questo segno, tuttavia, quando questo accade, i vantaggi sono molto più degli svantaggi. Nel lavoro dovete trovare la giusta carica per fare un salto di qualità.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 10 agosto i nati sotto questo segno raggiungeranno, finalmente, un momento di pace interiore e di serenità. Non perdetevi troppo in chiacchiere e siate risoluti e determinati.