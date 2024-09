L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre sarà caratterizzata da un'intensa attività astrologica. I transiti planetari porteranno cambiamenti e trasformazioni nella vita di tutti i segni zodiacali. Leone e Bilancia 9 saranno particolarmente favoriti, mentre Ariete e Toro dovranno affrontare alcune giornate particolarmente impegnative. Ogni giorno offrirà comunque l'opportunità di crescere e di evolvere. Preparatevi a vivere una settimana ricca di emozioni e novità.

Pagelle dall'Ariete al Cancro

Ariete. Durante la settimana, l'influsso positivo di Sole e Urano si farà sentire, regalandovi una buona dose di determinazione.

Tuttavia, Nettuno tenderà a creare un po’ di confusione, rendendo più difficile prendere decisioni importanti. In campo affettivo, sarà meglio non affrontare discorsi impegnativi e godersi invece momenti di relax e complicità con chi amate. Se siete ancora alla ricerca di emozioni, è il momento di concentrarsi su un piccolo cambiamento d'immagine, che vi darà quel pizzico di fiducia in più per attrarre l’attenzione di chi vi interessa. Nella sfera professionale, aspettatevi riscontri favorevoli in merito a un progetto recente. La parte finale del periodo sarà particolarmente positiva e vi vedrà chiudere la settimana con qualche soddisfazione in più. Voto 6.

Toro. Questo periodo sarà caratterizzato da una calma apparente, che vi permetterà di mantenere un equilibrio stabile in tutte le aree della vita.

In ambito sentimentale, l'atmosfera sarà piuttosto pacata, anche se rischia di scivolare verso la noia. Evitate discussioni futili e cercate di non esagerare con le critiche. Se vi troverete a gestire qualche tensione, mantenetevi sereni e cercate di non alimentare i conflitti. Nel contesto lavorativo, chi gestisce un'attività propria avrà piccole gratificazioni legate a progetti passati, ma nulla di eclatante.

Prestate attenzione al benessere fisico: piccoli disturbi potrebbero emergere, quindi meglio non sottovalutare eventuali sintomi. Voto 7.

Gemelli. Il periodo analizzato si presenta dinamico e stimolante, con Marte in ottima posizione che vi darà la spinta per affrontare ogni situazione con grinta. In amore, alcune decisioni andranno prese con rapidità, specialmente se avete trascurato certi aspetti del rapporto.

I cambiamenti sono necessari e talvolta inevitabili: accoglieteli con positività e vedrete che tutto prenderà la piega giusta. Sul piano lavorativo, l’energia di Marte vi supporterà nel chiudere con successo tutte le pratiche rimaste in sospeso, mentre chi è in cerca di nuove collaborazioni potrà ricevere proposte interessanti. Attenzione però a non esagerare: il consiglio è di mantenere il giusto equilibrio tra attività e riposo. Voto 7,5.

Cancro. La settimana inizierà in modo altalenante a causa di alcuni influssi planetari contrastanti. La Luna e Giove saranno dalla vostra parte, ma altre forze potrebbero rallentare i progressi, soprattutto nelle relazioni interpersonali. In amore, il consiglio è di non forzare la mano: lasciate che gli eventi seguano il loro corso senza pretendere risposte immediate.

Se vi troverete a gestire situazioni poco chiare, non lasciatevi sopraffare dai dubbi, ma piuttosto puntate su una comunicazione sincera e diretta. Nel lavoro, fate attenzione a un collega che si mostrerà più competitivo del solito: non lasciatevi coinvolgere in polemiche e puntate invece su ciò che sapete fare meglio. La chiave sarà mantenere la calma e agire con lucidità. Voto 7.

Astrologia dal Leone allo Scorpione

Leone. La prossima settimana si prospetta carica di emozioni, con la Luna che riaccenderà la voglia di vivere esperienze intense. Le relazioni affettive potranno beneficiare di questo buon momento per portare maggiore serenità e qualche bella sorpresa. Se siete impegnati, ritroverete sintonia con la persona amata, riscoprendo il piacere della condivisione.

Per chi è alla ricerca di nuove avventure, questo è il momento di osare e lasciarsi guidare dal cuore. In ambito lavorativo, la settimana sarà priva di grandi cambiamenti, ma qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare grazie a un progetto completato con successo. Rimanete concentrati sugli obiettivi e tutto filerà liscio. Voto 10.

Vergine. Durante la settimana, Venere e Urano si troveranno in dissonanza con la Luna, creando qualche difficoltà nel gestire le relazioni interpersonali. Potrebbero emergere tensioni e malintesi, soprattutto nei rapporti più stretti, ma con un po' di pazienza riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Non lasciatevi sopraffare dai pensieri negativi e cercate di vedere il lato positivo delle cose.

In ambito affettivo, sarà importante mostrare maggiore comprensione e disponibilità verso chi vi è accanto. Sul fronte lavorativo, è il momento di investire più energie nei progetti che avete a cuore, cercando di non scoraggiarvi di fronte a piccoli ostacoli. Con perseveranza, riuscirete a portare a termine ciò che avete iniziato. Voto 6.

Bilancia. La settimana sarà caratterizzata da un’atmosfera di serenità, grazie al supporto di Saturno che vi aiuterà a mantenere una prospettiva positiva. Nelle relazioni affettive, ritroverete una bella complicità con la persona amata e, se avete avuto delle incomprensioni, sarà il momento giusto per chiarirle e ripartire con nuovo slancio. Se siete ancora alla ricerca di un legame significativo, non abbiate fretta: lasciate che le cose si evolvano con naturalezza.

In campo professionale, la situazione sarà piuttosto stabile, senza grandi cambiamenti, ma con la possibilità di consolidare i successi ottenuti finora. Prestate attenzione ai dettagli e tutto andrà per il meglio. Voto 9.

Scorpione. I prossimi sette giorni in imminente arrivo promettono sviluppi interessanti, con la Luna che si troverà in aspetto favorevole, facilitando la comunicazione e la gestione delle relazioni. In amore, il clima sarà sereno e costruttivo, con ottime possibilità di riconciliazione per chi ha avuto qualche divergenza. Lasciate spazio ai sentimenti e non abbiate timore di esprimere ciò che provate. In ambito lavorativo, invece, potrebbe esserci qualche tensione con colleghi o superiori, ma mantenendo la calma e agendo con diplomazia riuscirete a gestire ogni situazione.

Concentratevi sugli obiettivi e non lasciatevi distrarre dalle piccole provocazioni. Voto 8,5.

Previsioni dal Sagittario ai Pesci

Sagittario. La settimana non inizia con il piede giusto, complici alcune tensioni che vi faranno sentire un po' appesantiti. Plutone e Luna formano un'alleanza favorevole, ma Venere crea un certo attrito, portando a dubbi e piccole incomprensioni. Nell'ambito delle relazioni, è meglio mantenere un approccio distaccato e riflessivo: non fidatevi ciecamente delle promesse altrui e cercate di concentrarvi su ciò che potete controllare. È un momento per puntare tutto su di voi e le vostre capacità, senza aspettarsi troppo dagli altri. Chi vive un legame stabile dovrà fare attenzione a non sovraccaricare il partner con troppe aspettative.

Per i cuori liberi, è consigliabile evitare illusioni: tenete i piedi ben piantati a terra. Nel contesto lavorativo, avrete qualche piccola vittoria, ma nulla di eclatante. Voto 5,5.

Capricorno. Penalizzati in ambito sentimentale! La settimana vi riserva alcune sfide, soprattutto a causa della dissonanza tra Luna e Giove che potrebbe accentuare le sensazioni di disagio. Nelle questioni di cuore, dovrete procedere con molta cautela: non lasciate che le parole vengano usate come armi contro di voi. Mantenete un profilo basso e, se necessario, rimandate le conversazioni più delicate a momenti meno critici. Per chi vive una storia importante, è il momento di riflettere sulla solidità del legame, senza però trarre conclusioni affrettate.

Per chi è ancora solo, meglio non lanciarsi in dichiarazioni azzardate. La prudenza sarà la vostra migliore alleata. Sul piano professionale, la situazione appare più gestibile, ma non del tutto priva di ostacoli. Voto 5.

Acquario. La settimana scorrerà tranquilla, senza grandi scossoni, ma con qualche momento di insoddisfazione. Questo aspetto potrebbe farvi sentire meno incisivi del solito, rallentando il ritmo delle vostre attività. Non scoraggiatevi e cercate di sfruttare questo periodo per ricaricare le energie. Nel campo sentimentale, il cielo invita a non forzare troppo le situazioni: chi è in coppia deve prestare attenzione a non trasformare le piccole incomprensioni in qualcosa di più serio.

Lasciate spazio al dialogo, evitando critiche eccessive. Chi è libero avrà qualche occasione per socializzare, ma senza troppi colpi di scena. Sul lavoro, anche se la fase attuale non porta grandi novità, sarà comunque utile per gettare basi solide in vista di successi futuri. Voto 6,5.

Pesci. La settimana dal 23 al 29 di settembre evolverà all'insegna della crescita e dell'opportunità, soprattutto in ambito sociale e nelle amicizie. Il Sole vi offre il suo supporto, aiutandovi a sviluppare nuove idee e a concludere positivamente ciò che avete iniziato. In amore, vi sentirete più sicuri e questo vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Chi vive una relazione duratura potrà godere di momenti di grande sintonia e complicità.

Chi è alla ricerca di nuove emozioni, sarà più propenso a lasciarsi coinvolgere in nuove conoscenze. Sarà importante mostrare il vostro lato più creativo, per sorprendere e attrarre chi vi sta attorno. Nella sfera lavorativa, la settimana si rivela favorevole per chi è in cerca di nuovi stimoli: si apriranno piccoli spiragli che vi permetteranno di dimostrare il vostro valore. Voto 8.