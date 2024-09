L'oroscopo di sabato 21 settembre rivela che le stelle offrono ai nati in Toro la possibilità di brillare, invece per i Gemelli c'è l’occasione di dare vita alle proprie iniziative contro e verso tutti. Per il Leone,l è giunto il momento di mettere alla prova le proprie abilità strategiche. Infine, le stelle invitano i nati in Pesci ad aprire un dialogo con i propri cari.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche relative all'umore di tutti i segni zodiacali, con le relative pagelle giornaliere.

La giornata di sabato 21 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete intenzione di fare le cose fatte per bene, però, non datevi troppa importanza, perché altrimenti le persone potrebbero dubitare del vostro disinteresse. Alcuni nativi dell’Ariete, d’altro canto, raddoppieranno il loro zelo e la loro efficienza per gestire a pieni voti gli affari familiari. Sapete come essere convincenti: è ora di usare questo potere a vostro vantaggio. Non esitate a bussare alle porte giuste poiché siete determinati a dedicarvi a noiosi dettagli pratici, questo vi farà risparmiare tempo. Voto: 7

Toro – Avrete l'opportunità di brillare, siete sotto i riflettori. Non ci sono nuvole in vista, approfittatene.

Siete nervosi in questo periodo, avete bisogno di rilassarvi, di evadere dalla quotidianità, di lasciare le vostre preoccupazioni in un baule. Organizzerete la vostra giornata secondo l'ispirazione del momento e con buon umore. Più rilassati del solito, favorirete le riunioni con gli amici e creerete un'atmosfera tranquilla con il vostro partner.

Serenità e armonia vi aspettano. Voto: 9

Gemelli – Potete scommettere su questo cielo astrologico per sostenere efficacemente le vostre iniziative di fronte alle avversità che vi lasciano poca tregua. I problemi riguardano soprattutto i vostri rapporti familiari e magari risvegliano piccoli disagi ricorrenti. Sicuramente avete carisma e una forza sorprendente che possono aiutarvi a fare impressione e guadagnare punti di stima, ma non abusatene lo stesso.

Se dovete parlare di finanze in famiglia, mostrate autorità senza sforzarvi troppo di dominare i dibattiti! Voto: 6,5

Cancro – Sarete distratti e non realmente motivati ad agire. La vostra praticità sta diminuendo. Il vostro stato mentale è in buona forma. Dedicarsi a un passatempo che non coinvolga i muscoli sarebbe l’ideale. Questo è un buon momento per consolidare tutti i vostri risultati, siano essi materiali, emotivi o socio-professionali. Cercate la solitudine perché avete bisogno di risolvere certe situazioni, non esitate a chiedere consiglio. Voto: 6,5

Gli stati d'animo durante la giornata di sabato 21 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È negoziando in penombra, agendo dietro copertura che riuscirete ad anticipare i tempi e le mosse degli altri, a pianificare e posizionarvi in modo equo e proporzionato.

Ora è il momento perfetto per mettere alla prova le vostre abilità strategiche. Il clima attuale vi invita a essere dinamici e intraprendenti. Questi aspetti positivi vi si adattano perfettamente per agire, esprimervi, esporre allo scoperto le vostre idee, prendere una decisione e raggiungere gli altri. Voto: 7

Vergine – Sarete abbastanza rilassati e attenti da impegnarvi in conversazioni importanti, non esitate. Se non permettete ai problemi esterni di destabilizzarvi, riuscirete a mantenere un livello di energia positivo. Mantenete la vostra rotta. Grazie al vostro spirito generoso e compassionevole riuscirete a essere un valoroso aiutante, un grande sostegno e guida per i vostri cari. Secondo l'Oroscopo, gli influssi planetari di questa giornata vi sono davvero molto utili per adempiere al vostro compito di aiutante.

Voto: 8

Bilancia – Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione presa troppo in fretta, la vostra giornata sarà efficace. La vostra salute è in buona forma, sarebbe positivo cambiare le cattive abitudini che avete adottato per sentirvi ancora meglio. Siete più sereni, più propensi al compromesso, la vostra socievolezza sarà la vostra maggiore risorsa. In questo modo, potete essere certi che l’armonia tornerà nella vostra vita relazionale. Ogni discordia è destinata a scomparire! Voto: 9

Scorpione – Le vostre capacità di mediatore vi saranno molto utili per fermare i conflitti che si creano intorno a voi. La vostra impulsività vi spinge a bruciare eccessivamente le vostre energie, a moderare la vostra follia.

Difendete un progetto con passione e non esitate a farvi avanti per affermare e cercare di realizzare le vostre ambizioni. Tuttavia, alcuni nati in Scorpione dovranno stare attenti a non sforzarsi troppo in alcuni progetti complicati e faranno bene ad aspettare un po' finché il vento non soffierà nella loro direzione. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per il 21 settembre sugli stati d'animo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dopo aver sognato a occhi aperti per troppo tempo, ora riuscite a dare forma ai i vostri progetti. E niente può fermarvi! Moderate la vostra attività onirica e fate attenzione a non fare movimenti falsi, siete troppo reattivi. La pace interiore che provate non è un'illusione, vi guida verso una maggiore armonia con chi vi circonda.

Flessibilità e tolleranza vi permetteranno di mantenere buoni scambi e di ottenere grandi soddisfazioni. Voto: 7,5

Capricorno – Grazie ai vostri sforzi personali, finalmente siete fuori da una brutta situazione. La vostra performance sarà un vero motivo di orgoglio. La vostra testardaggine nel portare a termine i compiti potrebbe sfinirvi, meglio non esagerare troppo. In questo periodo vi sentite bene con voi stessi e state facendo uno sforzo per accalappiare al volo le opportunità che vi offre la vita. Vi avvicinate agli altri senza avere il timore di condividere tutto ciò che vi passa per la testa. Questo è l’atteggiamento giusto per non sbagliare rotta. Voto: 8

Acquario – Vivete a 120 km all'ora.

Anche se tutto vi soddisfa, dovete pensare al futuro e assicurarvi di conservare le forze per dopo. Non sapete più a chi rivolgervi? Questo non è un motivo per fermare tutto ciò che avete in mente! La vostra situazione finanziaria vi dà spunti di riflessione. Non sottovalutate le vostre capacità. Vivete la vita con più serietà, ma non dimenticate di sorridere, questo non intacca la vostra credibilità! Voto: 8

Pesci – Con i vostri cari dovreste dialogare, di liberare tutto ciò che custodite nel cuore. Affermate le vostre idee, i vostri desideri, ma lasciate parlare i vostri interlocutori! Anche se il vostro desiderio di migliorare la vita di tutti i giorni sembra lodevole, smettete di interpretare troppo il ruolo di leader tribale.

Un vento di nostalgia vi riporta al passato. È tempo di riconnettervi con le vostre vecchie ambizioni. Una discussione spinosa potrebbe riemergere. È il momento giusto di mettere le vostre carte in tavola. Voto: 7