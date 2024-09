L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i segni della seconda sestina zodiacale. Il periodo settimanale annuncia ottime giornate ai nati nel segno dei Pesci - voto 9, forti dell'arrivo della Luna nel comparto. Settimana eccellente anche per coloro della Bilancia - voto 8, pronosticati vincenti in amore e nel lavoro in quanto sostenuti dal Sole nel segno. Per l'Acquario, invece, si prevede un periodo instabile, sottoposto a dissonanze astrali non facili da tenere sotto controllo.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. La settimana promette grande armonia in diversi ambiti, a partire dall’amore. Gli influssi planetari saranno estremamente favorevoli, generando un’intesa profonda con chi amate. Sarà un ottimo periodo per rilassarsi e godersi piacevoli momenti insieme al partner, senza lasciare spazio a sospetti o tensioni. Dedicatevi a uscite improvvisate e a svaghi che possano ravvivare il legame. Per i single, Venere regalerà fascino e opportunità incredibili: ci saranno occasioni per scoprire nuove modalità di relazionarsi agli altri. Sul piano professionale, si apriranno prospettive di crescita. Le stelle consigliano di mantenere la calma, valutando con attenzione ogni offerta.

Non sarà certo il caso di agire impulsivamente.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno : domenica 22 settembre (Sole in Bilancia);

domenica 22 settembre (Sole in Bilancia); ★★★★★ lunedì 16, sabato 21;

★★★★ martedì 17, giovedì 19, venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 settembre.

♏ Scorpione: voto 7. Il periodo in analisi vi vedrà vivere una routine abbastanza regolare, senza grandi scossoni.

In campo sentimentale, se state attraversando fasi complesse nel rapporto di coppia, sarà essenziale lavorare per consolidare il legame, rilanciando vecchie abitudini che possano fare la differenza. Evitate di chiudervi in voi stessi, cercate soluzioni anziché fuggire dalle difficoltà. Per chi è single, il periodo potrebbe alimentare dubbi e incertezze, spingendovi a riflettere a lungo su situazioni passate.

Questo sarà un momento per fare chiarezza dentro di voi. Nel lavoro, invece, la settimana riserva sorprese positive: la determinazione vi permetterà di risolvere qualsiasi situazione. Gli astri saranno dalla vostra parte, favorendo anche piccoli successi, a patto di mantenere alta la concentrazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno : martedì 17 settembre;

martedì 17 settembre; ★★★★★ mercoledì 18, giovedì 19;

★★★★ lunedì 16, venerdì 20;

★★★ domenica 22 settembre;

★★ sabato 21 settembre.

♐ Sagittario: voto 7. Una settimana quasi perfetta si profila all'orizzonte, con giornate ricche di energia positiva. In amore, potrebbe essere sicuramente una buona idea condividere lunghe passeggiate o momenti di relax in compagnia del partner.

L'armonia sarà palpabile e il buon umore dominerà, creando un clima di ritrovata complicità. Per i single, si prevedono situazioni intriganti: alcune persone cattureranno l'attenzione, grazie anche al vostro carattere vivace e affabile. Valutate con calma se sarà il momento giusto per un primo approccio o se meglio attendere qualche giorno prima di... Sul piano lavorativo, avrete un grande slancio creativo con idee brillanti da mettere in pratica. La settimana sarà favorevole per migliorare diversi aspetti della vostra attività: agite con saggezza, senza esagerare.

La valutazione della settimana secondo le stelle

Top del giorno giovedì 19 settembre;

giovedì 19 settembre; ★★★★★ venerdì 20, sabato 21;

★★★★ mercoledì 18, domenica 22;

★★★ martedì 17 settembre;

★★ lunedì 16 settembre.

Previsioni zodiacali e valutazioni della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

La settimana prossima si presenta con giornate abbastanza lineari, con poche difficoltà e un buon controllo delle situazioni. In campo affettivo, la seduzione e un pizzico di malizia vi permetteranno di riaccendere il desiderio nella coppia, portando nuova vitalità nella relazione. Sarete abili nel giocare con i sentimenti, ottenendo risultati sorprendenti. Per i single, è il momento di agire: non aspettate che siano gli altri a muovere il primo passo. L’iniziativa sarà fondamentale per evitare che le opportunità passino senza essere colte. Nel lavoro, finalmente arriveranno quei riconoscimenti che attendavate da tempo. Il vostro impegno sarà ripagato, e la soddisfazione personale sarà notevole.

Approfittate di questo momento per consolidare la vostra attuale posizione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 21 settembre;

sabato 21 settembre; ★★★★★ venerdì 20, domenica 22;

venerdì 20, domenica 22; ★★★★ lunedì 16, giovedì 19;

★★★ martedì 17 settembre;

★★ mercoledì 18 settembre.

♒ Acquario: voto 5. I prossimi sette giorni in calendario, secondo gli astri, evolveranno in un generale sottotono. Un clima emotivo piuttosto pesante si pronostica in ambito amoroso: potreste avvertire una certa distanza dal partner, senza riuscire a trovare le giuste parole per giustificare tale stato. Non forzate la situazione, lasciate che questo periodo passi e presto ritroverete la serenità. Per chi è single, in arrivo probabilmente una fase di introspezione, durante la quale sogni e desideri rimarranno nascosti.

Non vi sentirete pronti a condividerli, preferendo attendere momenti più favorevoli per esprimervi. Nel lavoro, la settimana non sarà priva di difficoltà: potrebbero sorgere dubbi e disorientamento che renderanno più difficile concentrarsi e dare il meglio. Abbiate pazienza, cercate di mantenere la calma fino a quando la situazione non migliorerà.

La valutazione settimanale:

★★★★★ lunedì 16 settembre;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22;

★★★ giovedì 19 settembre;

★★ venerdì 20 settembre.

♓ Pesci: voto 9. La settimana in analisi partirà con un’energia incredibilmente positiva. Lunedì infatti sarà una giornata vincente grazie all'arrivo della Luna nel segno. Molti aspetti della vita personale e professionale saranno illuminati da influssi favorevoli.

In amore, Venere regalerà momenti di gioia, donando freschezza alla vita di coppia. Per chi è alla ricerca di nuove emozioni, si aprirà la possibilità di interazioni affettive coinvolgenti, con prospettive trasgressive fuori dall’ordinario. Per i single, sarà un periodo in cui l’attrattiva personale sarà al massimo: sfruttate ogni momento per conquistare e affascinare con grande naturalezza. Nel lavoro, le cose andranno bene, ma non date nulla per scontato. Ogni decisione andrà ponderata con attenzione per evitare decisioni avventate.

La graduatoria settimanale con le stelle: