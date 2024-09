L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre, relativo all'amore e ai sentimenti, è influenzato da alcuni aspetti planetari poco promettenti. La Luna in Capricorno, dal mercoledì al venerdì, non andrà presa sottogamba. Tra i segni zodiacali che non godranno del favore delle stelle, spicca il Cancro, stipato sul fondo della classifica, in balia di un periodo sentimentalmente complesso. Al contrario, a gongolare in testa al ranking c'è il Toro, premiato dalle stelle con una settimana positiva e piena di sbocchi da percorrere. Andrà bene anche al Pesci (2° posto), allo Scorpione (3°) e alla Bilancia (4°), tutti valutati con il massimo punteggio: cinque cuori.

I segni zodiacali che avranno una settimana peggiore in amore

Cancro: ❤❤❤. È un periodo complesso per i sentimenti. Da un lato, vi sentite supportati emotivamente, dall’altro ci sono tensioni che ostacolano l’evoluzione di alcune relazioni. Per alcuni, il problema potrebbe essere la distanza, che sia chilometrica o d'età. È fondamentale affrontare i problemi a muso duro, senza divagare, e cercare di comprendere il punto di vista dell’altro. Bisogna lavorare sulla propria relazione, specie se i problemi economici non vi fanno vivere serenamente. Non affrettate conclusioni, anche se ci sono stati momenti di pausa o distacco. Le giornate ideali per chiarirsi sono verso la fine della settimana, quando potrete affrontare questioni in sospeso.

Una bella gita fuori porta, o magari una mezza domenica al centro commerciale (anche senza spendere troppo), vi aiuterà a staccare la mente e a costruire dei bei ricordi. Ridete di più. Lasciatevi andare. Per i single, il weekend offre ottime opportunità per fare nuove conoscenze e rimettersi in carreggiata.

Acquario: ❤❤❤. Anche se non è un periodo del tutto negativo per i sentimenti, le questioni economiche potrebbero influenzare le discussioni in coppia.

È il momento di mettere ordine nei progetti finanziari e fare scelte sagge. Se ci sono problemi, è meglio affrontarli direttamente anziché ignorarli. Domenica sarà un buon giorno per avere un confronto costruttivo. Per chi cerca un nuovo amore, la settimana porta interessanti sviluppi, ma tutto dipenderà dalla persona che avrete di fronte.

Leone: ❤❤❤. Il lavoro e le questioni economiche sembrano dominare i vostri pensieri, creando alcune possibili discussioni in famiglia o in coppia. Ricordate che non siete soli: chi vi sta vicino è pronto a darvi una mano, anche se forse non come vi aspettate. Non abbiate paura di lasciarvi aiutare, anche dalle amicizie, che potrebbero portarvi momenti piacevoli. Se avete sviluppato dei sentimenti per una persona che inizialmente era solo un’amica, non abbiate paura di ammetterlo. Le resistenze potrebbero esserci, ma con coraggio, potreste fare il primo passo. Domenica sarà una giornata ricca di energia, ideale per vivere belle emozioni, anche se siete single. Scaramucce da evitare. Non intestarditevi.

Sagittario: ❤❤❤. Il lavoro continua a prendere gran parte della vostra attenzione, lasciando meno spazio ai sentimenti. Tuttavia, cercate di bilanciare le questioni pratiche con le esigenze della coppia, soprattutto se ci sono spese o decisioni importanti da prendere. Anche se ci sono incomprensioni, è fondamentale parlarne per evitare che le tensioni si accumulino. Per chi è solo da tempo, ci sono nuove conoscenze all’orizzonte, ma potrebbero richiedere pazienza. Ultimamente avete perso smalto, come si suol dire. Non sembrate più abili a conquistare la vostra preda. Forse è accaduto qualcosa che vi ha consumato le energie sentimentali. Avete bisogno di tempo per leccarvi le ferite. Anche se le cose avanzano lentamente, non scartatele subito.

Chi si posiziona a metà classifica secondo le stelle

Capricorno: ❤❤❤❤. In amore, potrebbe essere il momento di ricevere o dare una risposta definitiva su una relazione in sospeso. Se state vivendo una storia incerta, venerdì e sabato saranno cruciali per chiarire il futuro del rapporto. Evitate atteggiamenti orgogliosi e cercate di risolvere le incomprensioni. Per i single, questa settimana offre buone opportunità per fare nuove conoscenze e rimettere in moto i sentimenti. Non siate troppo esigenti con le nuove persone che incontrate.

Gemelli: ❤❤❤❤. Chi sta vivendo una nuova storia potrebbe sentire il bisogno di rallentare e fare chiarezza sui propri sentimenti. Per chi è in crisi o sospeso tra due relazioni, questo è un periodo in cui preferite non prendere decisioni affrettate.

Le coppie, intanto, potrebbero essere impegnate a organizzare progetti importanti. Una discussione potrebbe sorgere, ma si tratta di piccole questioni pratiche che non danneggeranno il vostro rapporto. Per i single, ci sono molte occasioni di incontro, ma senza la fretta di definire subito il futuro. Il consiglio è di esplorare con calma, lasciando che le cose prendano la loro strada. Cercate di mettere a posto il vostro animo. Se vi sentite in balia del caos, e magari non siete in pace con voi stessi, non riuscirete a vivere in pace nessuna relazione. Non fatevi maltrattare dal partner o da un familiare.

Vergine: ❤❤❤❤. In amore, è necessario essere un po’ più flessibili, soprattutto in un periodo in cui il desiderio di amare cresce.

Non significa accontentarsi di chiunque, ma evitare di essere troppo selettivi di fronte a nuove conoscenze. Il fine settimana offre ottime possibilità di incontro, soprattutto per chi partecipa a eventi o si espone socialmente. Anche per chi ha chiuso una storia, è il momento di riflettere se è davvero finita o se ci sono ancora dei dubbi. È un buon momento per fare progetti in coppia e affrontare insieme i problemi, compresi quelli di natura lavorativa. Una chiamata o un messaggino potrebbe scompigliarvi le carte i mano. Attenzione a come vi muoverete.

Ariete: ❤❤❤❤. Siete pronti a esplorare nuovi orizzonti, anche se qualche piccolo dubbio potrebbe farvi esitare. Alcuni di voi iniziano a cercare qualcosa di più, tentando di guardare altrove.

In questo periodo, potreste percepire un ampliamento dei vostri orizzonti, ma non senza momenti di incertezza, soprattutto sul fronte amoroso. Nel fine settimana potrebbero esserci discussioni nelle coppie, mentre i single potrebbero sentirsi distanti dal desiderio di vivere una nuova relazione. Non significa che non lo vogliate, ma piuttosto che alcune situazioni recenti potrebbero avanzare lentamente o essere in una fase di stallo. Lo stesso vale per le coppie che non hanno ancora superato una crisi. È importante non lasciarsi demoralizzare da questo rallentamento, ma agire con determinazione. Non lasciate che la mancanza apparente di risultati vi tolga la voglia di andare avanti: prendete l’iniziativa e cercate di sbloccare le situazioni.

Nelle prossime settimane, il tempo da dedicare all’amore potrebbe essere ridotto, poiché il lavoro vi assorbe molto.

I migliori secondo l'oroscopo della settimana

Bilancia: ❤❤❤❤❤. In questo periodo siete particolarmente attenti a ciò che vi circonda e a sperimentare nuove situazioni. Potreste essere attratti da persone o esperienze diverse dal solito, ma l’obiettivo è osservare e capire meglio cosa cercate. Se siete incerti su una relazione o avete chiuso un capitolo, è il momento di riflettere se è davvero ciò che volete. Non escludete che una conoscenza recente possa diventare qualcosa di più serio in futuro. Il weekend può portare qualche tensione in famiglia, ma sarebbe meglio dedicarsi al relax e recuperare energie.

Avete bisogno di ricongiungervi con la persona amata, soprattutto se vivete una relazione a distanza. Fatevi coraggio: il tempo vola in men che non si dica!

Scorpione: ❤❤❤❤❤. Dopo un periodo meno favorevole, è possibile riprendere in mano le questioni di cuore. Se ci sono state incomprensioni o distanze, questo è il momento di affrontarle e risolverle. Evitate polemiche e concentratevi su ciò che conta davvero. Le coppie stabili possono fare piani per il futuro, come progetti legati alla casa o addirittura al matrimonio. I single possono aspettarsi un weekend pieno di nuove opportunità, a patto di lasciarsi andare e non trattenersi troppo. La felicità non necessita di ragioni valide. Sorridete pure quanto vi pare.

Una persona vi dirà qualcosa di bello, che vi farà battere forte il cuore. Vi piace sentirvi apprezzati.

Pesci: ❤❤❤❤❤. È un periodo fantastico per l'amore e i sentimenti. Certo, il lavoro richiede molta attenzione, ma sapere di poter contare sul supporto del proprio partner o di un familiare, vi caricherà 'le pile'. Le distanze saranno presto colmate. Per le relazioni solide, non ci sono grandi problemi, anzi se ci sono tensioni in corso, potrebbero venir ripianate in questi giorni. Se in passato avete fatto molte concessioni, ora potreste sentirvi pronti a chiedere più equilibrio. Le relazioni poco definite stanno per arrivare a un punto di svolta, con possibili confronti importanti. Il weekend offre l’opportunità di riconnettersi con il partner o di vivere nuove emozioni se siete single, ma attenzione a non complicarvi la vita con persone impegnate.

Sfoggiate tutto il vostro fascino e partite alla conquista. Evitate di dare fondo al portafogli perché stanno per arrivare dei periodo economicamente pesanti.

Toro: ❤❤❤❤❤. Vi state avvicinando a una fase molto positiva. Si riapre la strada dell’amore e già da subito potreste ricevere proposte romantiche o dichiarazioni inaspettate. Se ci sono delle questioni in sospeso, non avrete difficoltà a farvi valere. Questa è una fase di grandi opportunità per i cuori solitari, condita di nuove conoscenze e con la possibilità di stringere dei legami più profondi. Nel corso del weekend ci potrebbero essere emozioni nuove e l’amore potrebbe bussare alla vostra porta. Questo periodo favorisce anche le relazioni a distanza o che sono nate da poco, portandole a un livello più stabile e appagante. Per chi ha attraversato una separazione, si aprono possibilità di riconciliazione o, in alternativa, di un nuovo inizio sentimentale. Anche le coppie solide trarranno vantaggio da questa fase, ritrovando slancio e pianificando insieme il futuro.