Secondo l'oroscopo l’autunno 2024 si preannuncia come una stagione di grande trasformazione, con gli influssi planetari che influenzeranno profondamente ogni segno zodiacale. Durante questa fase di transizione, caratterizzata da cambiamenti e nuove opportunità, sarà fondamentale comprendere le dinamiche cosmiche per affrontare al meglio le sfide in arrivo. Di seguito approfondiamo per tutti la classifica a stelline su amore, lavoro e benessere. I Gemelli, ad esempio, beneficeranno della vivacità di Mercurio, mentre il Leone si troverà al centro dell’attenzione grazie all’influsso del Sole.

Previsioni dall'Ariete al Cancro

1. Ariete ⭐⭐⭐⭐

Il periodo autunnale inizia con una ventata di novità per voi. Grazie all’influsso positivo di Marte, sarete pieni di energia e pronti a fronteggiare qualsiasi sfida, sia lavorativa che personale. Questo è il momento giusto per mettere in atto progetti che avete in mente da tempo. L’ardore che vi caratterizza sarà un potente alleato, ma attenzione a non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento. In amore, ci sarà bisogno di un po’ più di dialogo per evitare incomprensioni. La chiave del successo sarà la capacità di bilanciare razionalità e passione.

Amore: ⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐

2. Toro ⭐⭐⭐

La stagione autunnale si prospetta come un momento di riflessione per voi.

L’influenza di Venere vi spinge a rivalutare alcune scelte fatte nel corso dell’anno, specialmente in ambito sentimentale. È possibile che vi troverete di fronte a un bivio, dove sarà necessario decidere se proseguire o prendere una nuova direzione. Sul fronte professionale, tuttavia, la situazione sarà più stabile e potreste ottenere riconoscimenti per il vostro impegno costante.

La salute richiede attenzione: concedetevi momenti di relax per recuperare le energie.

Amore: ⭐⭐

⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐

3. Gemelli ⭐⭐⭐⭐

Per voi l’autunno sarà un periodo di grande movimento e cambiamento. Mercurio, vostro pianeta guida, sarà particolarmente attivo, favorendo la comunicazione e le relazioni sociali. Sarà il momento ideale per ampliare la vostra rete di contatti e fare nuove conoscenze, che si riveleranno preziose sia in ambito lavorativo che personale.

Attenzione, però, a non trascurare il lato emotivo: chi vi sta vicino potrebbe sentirsi messo da parte. Dedicate più tempo alle persone care, in modo da mantenere l’equilibrio tra vita professionale e privata.

Amore: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐

4. Cancro ⭐⭐⭐

La stagione autunnale per voi sarà all’insegna della famiglia e delle relazioni intime. Grazie all’influsso della Luna, vi sentirete particolarmente empatici e desiderosi di rafforzare i legami affettivi. Sarà il momento giusto per risolvere eventuali conflitti e ricostruire rapporti che si erano raffreddati. Sul fronte professionale, tuttavia, potrebbero sorgere alcune difficoltà: la vostra sensibilità potrebbe farvi percepire l’ambiente di lavoro come ostile.

È importante mantenere la calma e affrontare le situazioni con lucidità.

Amore: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐

⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐

Pagelle dal Leone allo Scorpione

5. Leone ⭐⭐⭐⭐

Per voi, l’autunno 2024 sarà una stagione brillante, grazie all’energia solare che vi contraddistingue. Il settore professionale sarà particolarmente favorevole, con opportunità di crescita e riconoscimenti per il lavoro svolto. L’ambizione sarà la vostra alleata, ma fate attenzione a non lasciarvi travolgere dall’ego. In amore, la situazione sarà piuttosto stabile, ma ricordate di dedicare del tempo anche ai piccoli gesti quotidiani, che faranno la differenza nel mantenere l’armonia di coppia.

Amore: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐

6. Vergine ⭐⭐

L’autunno sarà un periodo di introspezione e analisi per voi.

Sarete spinti a mettere ordine in diversi aspetti della vostra vita, sia professionali che personali. Grazie all’influsso di Mercurio, sarete particolarmente lucidi e in grado di prendere decisioni ponderate. Tuttavia, questo eccesso di razionalità potrebbe rendervi un po’ freddi nei rapporti interpersonali. Cercate di non trascurare il lato emotivo, sia nel lavoro che nelle relazioni, per evitare tensioni. La salute richiede attenzione: potreste sentirvi più stanchi del solito.

Amore: ⭐⭐

⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐

7. Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐

Per voi, l’autunno 2024 sarà un periodo di grande armonia e equilibrio. Grazie all’influenza positiva di Venere, sarete particolarmente affascinanti e in sintonia con chi vi circonda.

Questo vi permetterà di stringere nuove relazioni e rafforzare quelle esistenti. Sul fronte lavorativo, potrebbero arrivare proposte interessanti, soprattutto in ambito creativo o artistico. Sarà importante mantenere la vostra proverbiale capacità di mediazione per evitare conflitti. La salute sarà stabile, ma ricordate di non esagerare con gli impegni.

Amore: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐⭐

8. Scorpione ⭐⭐⭐⭐

L’autunno sarà un periodo intenso per voi. L’influsso di Plutone vi spinge a confrontarvi con le vostre emozioni più profonde, portando alla luce desideri nascosti o vecchie ferite da guarire. In ambito sentimentale, sarà il momento di fare chiarezza: se avete dubbi su una relazione, questo è il periodo giusto per affrontarli e decidere come proseguire.

Sul fronte lavorativo, potrebbero arrivare sfide, ma la vostra determinazione e capacità di rigenerazione vi permetteranno di superarle brillantemente.

Amore: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐

Astrologia dal Sagittario ai Pesci

9. Sagittario ⭐⭐⭐⭐

Per voi, l’autunno 2024 sarà un periodo di espansione e avventura. Grazie all’influsso di Giove, sentirete un forte desiderio di esplorare nuove opportunità, sia in ambito lavorativo che personale. Potrebbe essere il momento giusto per intraprendere un viaggio, reale o metaforico, che vi porterà a scoprire nuove passioni o a ridefinire le vostre priorità. In amore, tuttavia, è importante non dare per scontato chi vi sta vicino: mantenete viva la comunicazione e dedicate più tempo alla relazione.

Amore: ⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐

10. Capricorno ⭐⭐⭐

L’autunno sarà un periodo di impegno e costanza per voi. L’influsso di Saturno vi sprona a lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi, ma potrebbe farvi sentire più isolati o distanti da chi vi sta intorno. Sul fronte professionale, i risultati non tarderanno ad arrivare, ma sarà necessario mantenere la concentrazione e non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. In amore, potrebbe esserci bisogno di più dialogo per evitare malintesi e risolvere eventuali tensioni.

Amore: ⭐⭐

⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐

11. Acquario ⭐⭐⭐⭐

Per voi, l’autunno 2024 sarà un periodo di grande creatività e innovazione. Grazie all’influsso di Urano, vi sentirete ispirati e pronti a portare avanti progetti ambiziosi, soprattutto in ambito tecnologico o sociale.

Sul fronte sentimentale, sarà importante bilanciare la vostra necessità di libertà con le esigenze del partner: il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni. La salute sarà buona, ma cercate di non esagerare con gli impegni per evitare stress.

Amore: ⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐ Benessere: ⭐⭐⭐⭐

12. Pesci ⭐⭐⭐

L’autunno sarà un periodo di riflessione e crescita interiore per voi. L’influsso di Nettuno vi renderà particolarmente intuitivi e sensibili, ma allo stesso tempo potrebbe farvi sentire più vulnerabili. Sarà importante cercare di mantenere i piedi per terra e non lasciarsi travolgere dalle emozioni. Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci opportunità interessanti, ma sarà necessario agire con prudenza. In amore, ci sarà bisogno di più chiarezza: è il momento di definire le vostre priorità.