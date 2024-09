L'oroscopo dell'autunno relativo agli affetti e ai sentimenti promette romanticismo al segno del Leone, mentre il Pesci incontrerà numerose difficoltà in questo settore. Intanto il Cancro e la Bilancia godranno del massimo supporto astrale a livello d'amore. Approfondiamo le previsioni astrologiche dell'autunno sull'amore, considerando anche la classifica da tre a cinque cuori.

Oroscopo e classifica dei segni poco fortunati in amore

Ariete: ❤❤❤. Durante l’estate vi siete ricaricati, concedendovi una pausa dalle preoccupazioni legate a famiglia, lavoro e studio.

E così avete vissuto appieno l'amore, sia in coppia che in solitaria. Con l'arrivo dell'autunno, però, potreste affrontare sfide difficili. Lo stress potrebbe causare recriminazioni, gelosie e discussioni interminabili. Sarete alla ricerca di soluzioni concrete, in quanto stanchi delle solite chiacchiere inconcludenti. C'è chi attende da tempo di fare il passo decisivo, magari sposandosi, convivendo o facendo dei figli. Non sarà il momento ideale per fare dei cambiamenti importanti, anzi le stelle consigliano prudenza e riflessione profonda. Evitate di mettere alla prova la pazienza e la fedeltà del partner. Se siete single, dovreste provare a pensare fuori dagli schemi.

Vergine: ❤❤❤. Un sentimento confuso sta offuscando la vostra visione, impedendovi di progredire.

L'autunno sarà il momento ideale per ritrovare la pace in famiglia e nella relazione. Anche se siete inclini a lamentarvi quando le cose non vanno come previsto, è importante accettare gli imprevisti e non prendersela con chi vi sta accanto. Utilizzate questo periodo per eliminare il superfluo e ricominciare da capo, se necessario.

Non è mai troppo tardi per iniziare una nuova relazione o per chiuderne una che va avanti da anni ed è logora: l'età non è mai una scusa valida.

Capricorno: ❤❤❤. Il corso dell’autunno sarà segnato da una fase di transizione. Alcuni di voi potrebbero prendere delle decisioni importanti, come vendere casa o terminare un vecchio progetto di coppia.

Dicembre porterà altri cambiamenti e non mancheranno sorrisi, sorprese ed emozioni da parte della persona che vi affascina. Evitate la gelosia e non permettete alla distanza di tentarvi verso il tradimento. Se siete sposati o convivente, certe giornate saranno sciupate dalle discussioni legate al denaro, al lavoro e al patrimonio.

Pesci: ❤❤❤. L'autunno inizierà con molte aspettative e tantissime difficoltà a livello amoroso. Fino a fine ottobre potreste sentirvi stanchi e distratti, distanziandovi dal partner o dagli affetti. Gli studenti o chi si prepara per sostenere un esame importante potrebbero sentirsi scontrosi. L'ansia che tutto possa andare a male potrebbe presentarsi, ma cercate di mantenere la calma e di non prendervela con chi vi ama.

Pensate soltanto che ogni tempesta è destinata a placarsi. Da novembre in poi, tornerete a sentirvi un po' meglio e inizierete a progettare nuovamente con il partner. Se siete single, dovreste aspettare dicembre per notare una persona interessante.

Autunno mediamente romantico

Acquario: ❤❤❤❤. L'autunno sarà per voi un periodo di forza e stabilità sia in famiglia che nei rapporti di coppia. Avrete finalmente l’occasione di completare un progetto d'amore che ha subito ritardi e problemi vari. Una persona o un evento vi aiuteranno a superare la malinconia autunnale. Le serate saranno allietate da baci e abbracci, ma se siete single sognerete romanticamente davanti alle serie tv e ai film. Il cuore tornerà a inseguire un futuro migliore.

Riuscirete a lasciarvi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni.

Gemelli: ❤❤❤❤. Con l’arrivo del freddo, ridurrete le uscite e vi concentrerete su chi vi sta accanto. Una persona della famiglia richiederà la vostra attenzione completa. Questo non significherà annoiarsi, poiché nuove sfide vi terranno impegnati. Cambiamenti in arrivo nelle relazioni di coppia, una scelta potrebbe pesare. In alcune giornate finirete per discutere con il partner, in altre invece vi abbandonerete alla passione sfrenata. I cuori solitari ripenseranno ad un vecchio amore, ma sarebbe meglio voltare pagina definitivamente.

Scorpione: ❤❤❤❤. L’autunno sarà positivo per voi che siete innamorati. Tuttavia, alcuni eventi inaspettati potrebbero scombussolare dei piani importanti.

Questo è il momento giusto per tentare un approccio o per aspettare che le acque si calmino all'interno di una relazione. Aumenti e spese impreviste sono in arrivo e le coppie potrebbero trovarsi in forte disaccordo. Dietro ad ogni cambiamento si nasconde un'opportunità di crescita. Sfruttate questo periodo per aggiornare le vostre conoscenze e recuperare terreno. Una notizia vi porterà a prendere una decisione inaspettata. L'ultima settimana di ottobre sarà magica, con eventi e divertimento in programma.

Leone: ❤❤❤❤. Un autunno pieno di romanticismo vi attende. Sarete ruggenti, come l'animale che rappresenta il vostro segno. Sarete impegnati tra studio e lavoro, ma il tempo per amare lo troverete sempre.

Qualcuno potrebbe aver fatto delle rinunce per mettere la famiglia al primo posto. Nei prossimi mesi vi renderete conto che tutto può cambiare in un istante. Tirate fuori quel sogno che avete messo da parte, o rischierete di dimenticarlo. Entro la fine dell'anno, cercate di realizzare almeno uno dei vostri propositi, magari insieme al vostro partner. Incontri per single, ma niente che possa durare.

Segni zodiacali più fortunati in amore, secondo le stelle

Toro: ❤❤❤❤❤. Anche se forse l’autunno non è la vostra stagione preferita, infatti vi troverete a rimpiangere la spensieratezza dell’estate, ma qualcuno vi farà battere forte il cuore. Vi sembrerà di volare, di avere il mondo in pugno. Nessun ostacolo risulterà invalidante, perché l'amore rende forti.

Chi è in coppia da anni, potrebbe riaccendere la passione con delle novità incredibili. Basta un po' di impegno da parte di entrambi per superare la crisi. Colpo di fulmine per chi è solo da molto.

Cancro: ❤❤❤❤❤. In questo autunno sentirete il bisogno di concentrarvi sul vostro amore. State inseguendo un sogno che sembra allontanarsi, ma avrete modo di riflettere sui blocchi che vi impediscono di avanzare. Le stelle indicano che le vostre lotte interiori, legate ai sentimenti, potrebbero essere al centro dell'attenzione. Novembre porterà con sé una decisione d'amore importante da prendere. Tutto sarà più chiaro, perciò finalmente smetterete di patire. Progetti di coppia da portare allo step successivo: siete prontissimi.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. L'autunno sarà il momento ideale per chiudere delle vecchie questioni d'amore e per fare spazio ai nuovi progetti. Ottobre riserverà sorprese romantiche, ma fate attenzione a non pretendere l'impossibile. Spesso vi perdete in troppi dettagli: è ora di lavorare sui vostri punti deboli e rafforzarli. Una persona che tiene a voi vi incoraggerà, fidatevi. Tra novembre e dicembre l’amore brillerà con grande intensità per chi è in coppia.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Dopo un’estate spensierata, l’autunno vi riserverà nuove avventure amorose da scoprire. Il vostro cuore starà molto bene, sia che siate single che in coppia. Dimenticate le difficoltà dell’anno passato, quelle che hanno rischiato di compromettere la serenità familiare: questa stagione promette magia e novità.

Chi cerca un partner con cui formare una famiglia, troverà delle buone opportunità per mettersi in mostra. Tuttavia, non esagerate, ricordatevi di rispettare i vostri limiti. Non esitate a chiedere aiuto al partner di fronte a un imprevisto. Tra ottobre e novembre ci sarà molto movimento nel vostro cuore, e per chi è in coppia l’amore si intensificherà.