L'oroscopo amoroso e finanziario della stagione autunnale rivela che ci saranno un bel po’ di novità per tutti i segni dello zodiaco. Per molti dell’Ariete è arrivato il momento di chiudere definitivamente con il passato. Per le anime sole dei Gemelli, le stelle hanno in programma degli incontri che lasciano il segno. Ai Leone le stelle consigliano di godere pienamente le giornate di sole. Sul fronte finanziario le stelle offrono protezione totale ai Vergine e invitano gli Acquario a fare buoni investimenti. Bilancia avrà una stagione da dieci.

La situazione amorosa e finanziaria durante l'autunno, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il cielo riprende la sua dinamicità e vi apre il cuore. Le coppie tubano e i single s’innamorano. Ma a livello pratico le cose si trascinano e questo vi esaspera. Lasciate andare le zavorre, rilassatevi e godetevi i piaceri della vita. Coppie, è molto importante prendere una scelta decisiva per la vostra vita di coppia. Vi ritrovate al centro di situazioni che richiederanno il vostro intervento. Single, clima molto favorevole agli incontri, è un’ottima stagione autunnale per uscire, visitare una mostra o andare a godersi uno spettacolo. Siate disponibili e premurosi. L'atmosfera molto socievole, aperta e affascinante farà il resto.

Periodo favorevole per il settore finanziario. Avete i mezzi per far crescere i vostri soldi. Giove vi sfida, riuscirete ad affrontarlo a testa alta. Voto: 7

Toro – Il vostro orgoglio potrebbe offendere alcuni cari, cambiate immediatamente il vostro comportamento. Dovreste sperimentare una svolta nelle vostre relazioni amorose e una metamorfosi.

Passerete da medio a molto buono, c'è azione. Cogliete l'occasione per realizzare i vostri desideri. Coppie, potreste risvegliare gelosia del vostro partner, mettere alla prova i suoi limiti, proprio per rassicurarvi sui sentimenti che prova per voi. Dovete vedere come potrebbe reagire, ha autocontrollo? Volete approfittare del vostro status di single, è una cosa fantastica ma poi non lamentatevi che siete stufi della vostra vita solitaria.

In questo periodo, le vostre possibilità di incontrare la persona che fa per voi sono moltiplicate. Un successo finanziario pianificato vi porterà in un vortice positivo. Non sfuggirete alla fortuna. Affinché le vostre azioni vengano ricompensate, questo sembra essere il momento giusto per agire. Voto: 7

Gemelli – Se il vostro cuore è solo, l’universo ha in serbo per voi nuove avventure sentimentali. Le vostre passioni sono accentuate e danno il meglio nelle notti sensuali o il peggio nei litigi. Se vivete in coppia, è un bel periodo per mettere le cose a posto, trovare facilmente dei compromessi o costruire un progetto comune che soddisfi entrambi. Se avete fatto il punto della situazione, onestamente in questo periodo autunnale, potete ripartire su basi nuove e iniziate a costruire qualcosa di più vicino alle vostre reali aspirazioni in compagnia del vostro partner.

In questo periodo, non esagerate con i soldi, se volete rimanere nei limiti del vostro budget. È importante esserne consapevoli e concedersi ogni tanto un surplus. Non dimenticate di coccolare anche voi stessi. Controllare il budget personale non è l’unico rimedio. Voto: 7,5

Cancro – L'atmosfera autunnale favorisce rapporti pacifici, sereni e corretti. Uscite dai conflitti e dalle altre crisi. Le vostre emozioni devono calmarsi, le vostre parole devono essere impeccabili. L'amore potrebbe essere favorito anche se si seguissero i saggi consigli delle stelle. Coppie, le energie di questo autunno aprono la porta al matrimonio. Avrete voglia di recitare al vostro partner poesie romantiche o parole d'amore senza un accenno di timidezza.

Single, gli aspetti planetari dell’autunno offrono moltissime occasioni emotive a patto che voi ci mettiate un pizzico di tatto e tanta eleganza. Impossibile resistere alle vostre parole seducenti così come al vostro comportamento da perfetto cavaliere servitore. Siete pronti a fare concessioni che possono ridurre i vostri oneri finanziari, ma questo non è facile da fare, bisogna forzarlo. Vi congratulerete con voi stessi per aver fatto uno sforzo, ma dovete ancora fare di più, non perdete di vista questo fatto. Voto: 7,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Le energie di questo autunno sono rilassanti e piene di splendore. In ogni situazione potrete vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto.

Un comportamento saggio e sano permette di attirare a sé i benefici della vita sentimentale. Coppie, questo periodo autunnale riattiva in voi la gioia di condividere la vita con la vostra dolce metà. Sentite che la vita matrimoniale era la vostra strada e che la vostra scelta era quella giusta. Ci sono giornate in cui va tutto a meraviglia: godetele pienamente. Single, approccio sinuoso, sguardo accattivante e pacato, sappiate mettere in risalto le vostre doti seduttive, senza volgarità, rendendovi conto che il vostro fascino è unico. Non avete difficoltà a interagire con persone nuove. La vostra mente si mescola con le vostre ambizioni finanziarie. Vi sarà più facile creare le condizioni in cui desiderate agire.

Il vostro ottimismo vi permetterà di guardare più da vicino i vostri progetti e superare possibili barriere. Voto: 9

Vergine – In amore, preferite l'azione. Organizzate i vostri programmi quotidiani in base a quello dei vostri cari e a quello del vostro partner. I vostri obiettivi romantici si stanno rapidamente realizzando. I progetti un po' folli e ambiziosi sono vostri! Se vivete in coppia, il vostro partner potrebbe avere una proposta da farvi. Grandi menti si incontrano, oppure prima che uno di voi parli l'altro ha già capito cosa sta succedendo? La vostra complicità è sorprendente. Single, stringete nuovi legami. Una nuova storia inizia senza che voi siate preparati. Aspettatevi una bella dichiarazione sentimentale.

Ascoltate quello che le stelle hanno da dirvi senza dubitare un secondo. Le stelle vi proteggono per tutto il periodo autunnale. Se avete uno stipendio, questo è un ottimo momento per negoziare un aumento. È anche un buon periodo per iniziare una nuova attività, oppure per concludere un accordo, firmare un contratto, avviare una trattativa professionale o commerciale. Voto: 9

Bilancia – Le vostre preoccupazioni professionali o materiali vengono relegate in secondo piano per un bel po'. L'amore occupa largamente i vostri pensieri e il vostro temperamento passionale esercita un fascino duraturo sul vostro partner o sulla persona che lo diventerà. Coppie, buone notizie a livello sentimentale, il vostro partner vi dimostra quanto voi ama.

Sta a voi rispondere organizzando una sorpresa e concentrandovi sulla vostra sensualità. Sfruttate le vostre affascinanti forze. Single, potreste benissimo incontrare l’anima gemella durante uno dei vostri viaggi, la persona che accompagnerà le vostre giornate. A meno che non incontriate un affascinante sconosciuto o un delizioso extraterrestre all'angolo della vostra strada. Siete un eccellente venditore, avete gli argomenti più convincenti e siete capaci di destreggiarvi abilmente in tutte le situazioni. I benefici arrivano quando vi trovate in ​​una posizione del genere. Voto: 10

Scorpione – Farete un passo indietro rispetto alla persona che amate. Semplice bisogno di rimettere a fuoco o un reale desiderio di mettere alla prova i sentimenti dell'altra persona?

In ogni caso, otterrete le risposte che state aspettando. Un afflusso di denaro vi dà i mezzi per fare progetti. Con il partner prenderete in considerazione l'idea di fare un piccolo viaggio romantico. Non poteva arrivare in un periodo migliore. Le stelle vi offrono una seconda possibilità. Single, questo periodo autunnale riserva la sua dose di sorprese, in generale abbastanza buone, tranne che alcune potrebbero rivelarsi sorprendenti. Se un vostro ex ricomparisse, come reagireste? L’effetto potrebbe essere elettrizzante, perché non costruttivo? In campo finanziario, vi affidate agli scambi e alle vostre conoscenze, non ci perdete nulla un confronto favorevole cambierà il corso delle cose e vi permetterà di portare a compimento un progetto.

Potete rilassarvi, finanziariamente le cose stanno andando bene. Voto: 8

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete molte ragioni per reagire con forza. La vostra buona volontà non è sempre ricompensata al giusto valore e non osate protestare. Reagite in modo un po' fuori sincrono, non è necessariamente la cosa migliore. Coppie, avete una sensazione di distanza tra voi e il vostro partner. Non è davvero giustificato. Facendo domande ben formulate, riuscirete a vuotargli il sacco. La Luna vi permette di tracciare un perimetro di neutralità e trovare punti in comune. Single, se il silenzio vi si addice, mantenetelo. Non dovete giustificare tutto quello che fate. Proteggete invece la vostra privacy da occhi indiscreti.

Pur restando amichevoli, fate quello che volete ed evitate di confidarvi troppo. Non criticate le opinioni di chi vi circonda riguardo alle vostre spese. Queste osservazioni possono aiutarvi notevolmente. Non rifiutate il confronto, è in questi contesti che potrete far fiorire al meglio la vostra vita finanziaria per i tempi a venire. Voto: 7

Capricorno – È come un eterno ritorno e iniziate a farvi domande. Forse non avete valutato sufficientemente le problematiche di una situazione che credevate risolta. Riprendete in mano le cose apprezzandole nel loro vero valore. Se vivete in coppia, le poche volte in cui non siete d'accordo con il vostro partner sono legate a questioni poco importanti. Dovete mettervi alla prova in altri modi. È nella sfida che trovate l'equilibrio. Se conducete una vita da single, di solito fate spettacolo, ma in questo periodo autunnale la Luna vi calma l’animo. Il vostro buon gusto e le conversazioni piacevoli spingono le persone a cercare la vostra compagnia. Tuttavia, non ne siete consapevoli e spesso vi manca la fiducia in voi stessi. Il vostro mondo sociale sarà la vostra preoccupazione in questo periodo. Trarrete maggior beneficio dal monitorare il vostro conto bancario perché le stelle vi guidano, anche senza che voi ne siate consapevoli, a non fare spese inutili ed eccessive. Usate la testa, e siate ragionevoli e prudenti per tutta la stagione autunnale. Voto: 7

Acquario – Una forza vitale scorre dentro di voi liberamente e senza complessi. In questo periodo guardate i vostri rapporti con gli occhi dell'amore e avete completa fiducia in ciò che accade. La vita di coppia è così bella, farete discussioni interessanti, consultandovi a vicenda senza problemi di ego. Vi sforzate di essere ancora più pacifici durante un chiarimento con la vostra anima gemella. Insomma, scriverete a quattro mani il vostro destino e la vostra sonata d'amore. Single, vi liberate da un falso sentimento di responsabilità verso certe persone. Le cose stanno diventando più chiare, state facendo scelte sagge e a fine autunno potrebbe nascere una possibile relazione d’amore. Per guadagnare soldi è indispensabile mettere in atto nuovi progetti, nuove iniziative. Le stelle vi supportano. Il vostro reddito cresce, potreste ottenere buoni profitti. Il ciclo è positivo, si pensa anche a fare qualche investimento. Voto: 8

Pesci – Vi aprite con chiarezza e sincerità. Grazie al vostro talento come oratore, potreste sedurre il vostro pubblico e trovare o sentire la persona che meglio si adatta alla vostra filosofia di vita sentimentale. Coppie, è un po' come se aveste trovato la ricetta definitiva per consolidare la vostra relazione. Voi e la vostra dolce metà vi intendete alla perfezione, siete trasparenti, i vostri pensieri si uniscono per dare più intensità e passione alla vostra vita di coppia. Non avrete alcuna esitazione riguardo ai progetti di coppia da realizzare e alle azioni da intraprendere. Single, parlerete a cuore aperto e gli altri ascolteranno con piacere questa verità. In effetti, avranno piena fiducia in voi. E poiché scegliete parole affascinanti e ottimistiche, rischiate di attrarre una persona affascinante e aperta. Lasciatevi travolgere da questo vento innamorato. Sul fronte finanziario, questo cielo astrologico vi darà l'energia necessaria per compiere passi importanti, ottenere prestiti, se intendete entrare nel mondo dell'import export o del commercio. Inutile dire che siete in gran parte supportati dalla fortuna. Voto: 9