L'oroscopo autunnale annuncia che questa sarà una stagione passionale per l'Ariete sentimentalmente impegnati. Le stelle promettono ai single del Toro un incontro che può sfociare in una relazione intensa e duratura. Inoltre, invitano i Gemelli a fare molta attenzione sul fronte finanziario, soprattutto ai debiti accumulati negli ultimi tempi. Le persone che appartengono al segno del Leone sono invitate a non mischiare gli affari di cuore con quelli finanziari. Parlando della situazione lavorativa dei Pesci, alcune configurazioni planetarie potrebbero provocare qualche guaio.

Amore, denaro e lavoro secondo l'oroscopo autunnale: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – In coppia, la vostra vita sentimentale sarà sempre sotto la protezione delle stelle. Marte promette una stagione ricca di passione per molti di voi. Sarà proprio il vostro partner a gioire e ad approfittare dei vostri impulsi sensuali. Ma una cotta per qualcun altro non è da escludere, il che potrebbe essere positivo o negativo a seconda della vostra situazione personale. Se siete single, Mercurio avrà un impatto positivo sulla vostra vita sentimentale. La frustrazione degli ultimi tempi finirà rapidamente. Sarete circondati da più persone e le vostre possibilità di incontrare qualcuno saliranno alle stelle.

Per quanto riguarda le finanze, questa volta non ci sarà spazio per l'autocompiacimento. In altre parole, dovrete tenere sotto controllo i vostri conti e assicurarvi di aver pagato tutte le bollette, le cambiali e le tasse. Il minimo errore o svista potrebbe costarvi caro. Dovete anche diffidare di transazioni mal preparate e di operazioni finanziarie rischiose.

La turbolenza di Giove potrebbe causare problemi professionali piuttosto seri. Dovrete giocare con cautela e sulla difensiva per tutto il periodo autunnale, in attesa di momenti migliori. Voto: 7,5

Toro – Single, farete un incontro d'amore decisivo, avrete molto in comune con questa persona. Insieme farete presto progetti per il futuro.

Potrete risolvere definitivamente il problema della solitudine, di cui cominciavate a sentire il peso insopportabile. La vostra vita di coppia sarà benedetta dai pianeti e trascorrerete un autunno tranquillo. Ogni tanto, però, spunterà un problema che risolverete alla grande. Le vostre entrate mensili miglioreranno. Coloro che in passato avevano problemi finanziari avranno tutte le possibilità di risolverli in modo soddisfacente. Chi aveva debiti onerosi ne sarà sollevato e potrà iniziare a risparmiare davvero. Sarete ben ispirati nelle vostre operazioni finanziarie. Non potrebbe esserci momento più favorevole per il vostro lavoro. I vostri sforzi saranno coronati dal successo. Sarete ascoltati, le vostre opinioni saranno apprezzate e prese in considerazione.

In breve, emergerete come leader! Voto: 8

Gemelli – Francamente, avete avuto di meglio. La vostra vita di coppia non sarà delle migliori: incomprensioni, difficoltà di comunicazione, sospetti. Dovrete fare uno sforzo per eliminare queste tensioni. Altrimenti, la vostra situazione coniugale potrebbe essere seriamente destabilizzata. Se siete single, fate attenzione ai miraggi provocati dall'egemonia uraniana. Penserete di aver trovato il partner ideale sotto ogni punto di vista. Ma prima di lasciarvi trasportare, conoscete meglio questa persona. Il vostro equilibrio finanziario risentirà delle cattive combinazioni formate da Plutone. Dovete davvero fare attenzione. Molto probabilmente sarete costretti ad affrontare le conseguenze del vostro recente comportamento finanziario.

Se siete stati ragionevoli e organizzati, ne uscirete indenni, ma tutti i nativi che hanno accumulato debiti o dimenticato di pagare le bollette passeranno dei guai. Questa è una buona stagione per matematici, geografi e tecnici, che approfitteranno degli influssi cosmici per risolvere questioni complesse. Riuscirete a far adottare il vostro punto di vista. Voto: 7

L'autunno secondo dell'oroscopo sentimentale, finanziario e lavorativo: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – L'importante questa volta è non sottrarsi alle proprie responsabilità coniugali. Per il vostro partner sarà molto difficile perdonarvi. D'altra parte, se troverete il coraggio di prendere alcune decisioni difficili ma essenziali, potrete rafforzare i legami con il vostro partner.

Se siete single, Giove influenzerà il settore legato alla passione e agli incontri. Si preannuncia un autunno molto importante per voi in termini di incontri interessanti. Affrettatevi a pagare le bollette, le multe, le tasse e i debiti che avete. Questo vi aiuterà a evitare complicazioni e cause legali che vi metteranno di cattivo umore. Le stelle di questo autunno non sempre vi faranno dei favori. Senza Giove, sarete un po' meno protetti dal punto di vista professionale; ma allo stesso tempo sarete meno impazienti e meno maldestri, il che alla fine sarà positivo per il vostro avanzamento di carriera. Fate solo attenzione all'impatto di Saturno, che vi renderà molto esigenti e un po' troppo facilmente sprezzanti nei confronti dei vostri colleghi o collaboratori.

Voto: 7

Leone – Questo clima astrologico difficilmente si presterà a teneri tête-à-tête con il vostro partner, e un grande gelo potrebbe addirittura calare sulle vostre relazioni coniugali. Fate ogni sforzo per mantenere il vostro rapporto speciale con il partner. Se siete single, non sarete attratti dalle avventure di una notte e vorrete creare una famiglia. Preparatevi a incontrare una persona molto importante. Soprattutto, non mescolate amore e denaro. Sarebbe una miscela esplosiva. Allo stesso modo, non è una buona idea prestare o chiedere denaro agli amici. Periodo stagnante nel lavoro. Non c'è bisogno di agitarsi: approfittate della calma per mettere a punto i vostri progetti e aspettate semplicemente un giorno più favorevole per lanciarli.

In queste condizioni, il successo sarà assicurato. Voto: 7

Vergine – Cominciate a stancarvi un po' della vostra vita di coppia, che vi impone vincoli che trovate insopportabili. Cercate di essere più ragionevoli. La vita di coppia ha certamente i suoi svantaggi, ma anche i suoi vantaggi. Tra i vantaggi più importanti, l’Oroscopo ci tiene a ricordarvi una delle citazioni di Van Minh: “Il matrimonio ci permette di entrare direttamente in paradiso, senza dover passare per il purgatorio”. Se siete single, in questo periodo porterete scompiglio e spezzerete molti cuori. Se vi ostinate a buttare i soldi nello scarico, tra non molto dovrete fare i salti mortali e ve ne pentirete. Siate parsimoniosi e risparmiatevi un sacco di preoccupazioni inutili.

Non vi sentirete molto bene con voi stessi. I problemi personali monopolizzeranno la vostra attenzione e potrebbero impedirvi di concentrarvi sul lavoro. Cercate di riprendervi per evitare problemi. Voto: 7

Previsioni astrali sull'autunno per il settore dell'amore, denaro e lavoro: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Venere dovrebbe proteggere la vostra vita di coppia. La situazione amorosa sarà un po' meno tesa rispetto al passato. Tuttavia, dovrete far attenzione a non lasciare che il vostro partner si chiuda in sé stesso rifiutando di dialogare o di fare concessioni. Alcuni single del segno penseranno seriamente al matrimonio. I vedovi e i divorziati saranno tentati da una nuova esperienza.

Tuttavia, sarebbe meglio rimandare questi progetti, poiché gli influssi astrali del momento non sono molto favorevoli. Non aspetterete troppo per risolvere alcuni problemi finanziari, ma cercherete una soluzione il più rapidamente possibile. Tuttavia, nel caso di una questione controversa, chiedete il parere di un esperto. Al lavoro, subirete ritardi e contrattempi e, per di più, alcuni della vostra cerchia professionale cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Ma mantenete la calma e ignorateli. Alla fine, avrete successo. Voto: 8

Scorpione – Alcuni di voi single hanno probabilmente sofferto di solitudine o di incomprensione negli ultimi tempi. Ma ora, grazie all'aspetto armonioso di Venere, tutto si sbloccherà improvvisamente: vivrete un amore vero e solido.

Se siete già impegnati in una relazione d’amore, l'intesa con il vostro partner si rafforzerà in modo spettacolare. È nel vostro interesse tenere un registro accurato di tutte le spese, anche se ciò richiede uno sforzo terribile. Questo vi aiuterà a evitare grossi problemi di denaro alla fine di ogni mese. Per le persone molto attive, l'astro dominante di questo periodo autunnale, Giove, sarà un fattore di fortuna. A chi lavora in una gerarchia potrebbero essere affidate nuove responsabilità. Coloro che esercitano professioni indipendenti o liberali beneficeranno della fedeltà della loro clientela. Voto: 7

Sagittario – L'impatto del buon pianeta Venere non sarà sufficiente a determinare grandi eventi nella vostra vita di coppia.

Ma questo pianeta vi regalerà comunque una stagione autunnale piacevole, con alcuni ottimi momenti di tenerezza e complicità con la persona amata. Se siete single, preparatevi a un cambiamento drastico nella vostra vita sentimentale. Un incontro decisivo dovrebbe avvenire nell'immediato futuro. A quel punto potrete ringraziare il pianeta Venere, che sarà stato il motore di tutto, a meno che non rimaniate ferocemente attaccati alla vostra libertà! Per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria, si prospetta un aumento di soldi. Potrete contare su colpi di fortuna, ma anche stringere alleanze molto utili, che vi porteranno a un sostanzioso sostegno finanziario. È probabile che incontriate grossi problemi nella vostra vita professionale. Fortunatamente, il pianeta Giove sarà lì a sostenervi. Presto ritroverete il vostro buon senso e la vostra lucidità mentale. Inoltre, sarete ottimisti e non vi soffermerete sulle vostre preoccupazioni. Alla fine della stagione trionferete e i rivali che pensavano di avere la meglio su di voi ne faranno le spese. Voto: 7

La situazione amorosa, finanziaria e lavorativa durante il periodo autunnale: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Atmosfera astrologica abbastanza cupa. La vita coniugale vi sembrerà pesante e questo non vi aiuterà se lo dimostrerete troppo vistosamente. Evitate soprattutto di mettervi nei guai litigando su tutto e per tutto. Se siete single, è probabile che incontriate qualcuno da cui siete fortemente attratti fisicamente, ma che non vi soddisfa intellettualmente. Dovrete aspettare un po' prima che tutto torni al suo posto. Parlando del settore finanziario, l'influenza di Marte e Giove potrebbe rivelarsi problematica. Questi due pianeti hanno l'effetto di sviluppare la disattenzione e il bisogno di consumare soldi a palate, indebolendo allo stesso tempo gli investimenti. Ora che siete stati avvertiti, spetta a voi frenare la vostra voglia incontrollabile di fare spese. L'organizzazione e la pianificazione della vostra vita professionale vi sembreranno attualmente più importanti di qualsiasi altra cosa. Tuttavia, non trascurate nessun settore della vostra vita perché, per essere felici, dovete avere una personalità soddisfatta a tutti i livelli. Voto: 7

Acquario – La vostra vita di coppia sarà all'insegna dell'umorismo e della condivisione. Non mancheranno nuovi progetti, che il vostro partner accetterà di buon grado. Con Mercurio nella posizione sbagliata, non sarete immuni da piccoli scontri. Ma non c'è da preoccuparsi! Se siete single, vedovi o divorziati, non disperate! Con questo aspetto di Venere, sembra che diverse ‘brave persone’ stiano girando intorno a voi, probabilmente senza che ve ne rendiate conto. Questo aspetto di Nettuno vi darà una certa protezione nelle questioni finanziarie. Se avete dei debiti, questo è il momento di negoziare una ripartizione delle rate. Allo stesso modo, se volete cambiare i vostri investimenti o reinvestire, questo sarà un buon periodo per farlo. Per il settore lavorativo, si prospetta un autunno segnato da stelle favorevoli. La vostra vita professionale non dovrebbe porre particolari problemi. Tuttavia, la posizione di Nettuno può significare che alcuni di voi dovranno fare una scelta sul proprio futuro professionale. In questo caso, non prendete decisioni affrettate, ma prendetevi il tempo per riflettere e analizzare ogni cosa in maniera meticolosa. In questo modo farete la scelta giusta. Voto: 8

Pesci – Il pianeta Venere sarà il vostro alleato del cuore e sarà totalmente benefico per voi. La felicità vi invaderà in modo delicato e dolce. Non riuscirete a vedere il tempo che passa, tanto sarete attenti a conquistare l'oggetto della vostra fiamma. Se volete impegnarvi in una relazione duratura e seria, questa è un'ottima occasione! Se, invece, volete solo un'avventura affascinante e senza pretese, il momento è altrettanto propizio. Fate attenzione alla vostra situazione finanziaria, potreste mettere a dura prova il vostro budget spendendo un po' a caso. Pensate di stringere la cinghia. Inoltre, siate vigili e non lasciatevi coinvolgere in operazioni finanziarie rischiose, perché potrebbero costarvi caro. Con questo aspetto di Marte, l'oroscopo teme per molti di voi grossi problemi sul lavoro. Blocchi, ritardi nell'avanzamento dei vostri progetti e conflitti con i colleghi: questo è solo un esempio delle cose spiacevoli che probabilmente vivrete in questo periodo. Fortunatamente, grazie al sostegno delle stelle fisse, riuscirete a cavarvela senza farvi prendere dal panico. Voto: 7,5