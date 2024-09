L'oroscopo del due settembre prevede un lunedì favorevole per i segni del Cancro e del Leone, entrambi baciati dalle stelle e posizionati ai vertici della classifica giornaliera. Con la Luna contraria, l'Acquario dovrà ben guardarsi le spalle e non sottovalutare alcuna situazione. Questo avvio di settimana sarà significativo per molti segni, in quanto c'è chi ripartirà con il proprio lavoro o un certo impegno. Di seguito i dettagli con la classifica decrescente e le previsioni di ciascun segno zodiacale.

Gli sfavoriti del giorno secondo l'oroscopo

Acquario - 12° - Siete arrivati al limite della vostra pazienza. La frustrazione sembra essere alle stelle. Non riuscite più a sopportare la monotonia e sentite un forte bisogno di rinnovamento nella vostra vita. Le abitudini salutari e la stabilità che un tempo vi caratterizzavano sembrano svanite, lasciandovi disorientati e inclini al pessimismo. Inoltre, le preoccupazioni per la salute e quella delle persone a voi care vi pesano più del solito. Chi lavora si trova in un momento di incertezza, brancolando nel buio alla ricerca di una direzione migliore. Tuttavia, non disperate: presto arriverà una novità interessante che, seppur piccola, riuscirà a risollevarvi il morale.

Ora è il momento di reinventarvi, più che mai.

Ariete - 11° - Negli ultimi giorni, stress, ansia, rabbia e frustrazione sembrano aver preso il controllo della vostra vita, facendovi sentire sempre più sopraffatti. Continuare a vivere in questo stato non vi farà bene e rischia di farvi perdere di vista ciò che è realmente importante.

Questo lunedì potrebbe accentuare questi sentimenti negativi, facendovi sentire ancora più sotto pressione.

È fondamentale che reagiate, anche se vi sembra difficile. Provate a concentrarvi su pensieri positivi, per quanto sfidante possa essere. Dedicate del tempo a letture che possano stimolarvi intellettualmente e circondatevi di persone che possano essere un esempio positivo.

In amore, non trascurate il vostro partner; in famiglia, potrebbe essere utile stabilire nuove regole per migliorare la convivenza.

Bilancia - 10° - Non lasciate che i pensieri negativi vi travolgano e prendano il controllo della vostra mente. Se non affrontati, queste preoccupazioni potrebbero avere effetti devastanti sul lungo termine, compromettendo non solo il vostro umore ma anche il vostro benessere generale.

Ricordate che se davvero volete qualcosa, potete ottenerla. Pensare il contrario non vi porterà da nessuna parte. Le persone che tendono a vedere il bicchiere mezzo vuoto, spesso fanno fatica a emergere dal buio e a trovare la luce. Quindi, fate uno sforzo per essere più ottimisti e cercate il contatto con persone che condividono questa positività, anche se solo virtualmente.

Dedicate questa giornata al riordino sia della vostra casa che della vostra mente: eliminate ciò che non vi serve più e chiudete i rapporti con chi porta solo negatività nella vostra vita.

Gemelli - 9° - In questa giornata avrete una buona quantità di energia a disposizione, ma nonostante ciò, da qualche tempo vi sentite confusi e insicuri, come se camminaste su un terreno incerto e instabile. Dentro di voi, però, possedete tutte le risorse necessarie per affrontare e risolvere un problema che vi tormenta da molto tempo.

È importante che iniziate a mettere ordine nella vostra vita, imparando a gestire meglio le vostre emozioni e le vostre energie. Presto questo periodo difficile sarà solo un ricordo ma è fondamentale che prendiate consapevolezza delle vostre capacità e non esitiate a chiedere aiuto se necessario.

Ricordate che non dovete affrontare tutto da soli.

I segni zodiacali con oroscopo nella media

Vergine - 8° - L'oroscopo del 2 settembre dice che i sentimenti torneranno al centro della scena. Per alcuni di voi potrebbe essere una giornata tranquilla, forse un po' monotona, ma avrete comunque l'energia sufficiente per inventarvi qualcosa di nuovo e stimolante. Potreste ritrovarvi a riflettere sui cambiamenti che avete vissuto dall'inizio dell'anno e anche se la strada è stata difficile, ricordate che il percorso non è ancora finito! Alcuni nati sotto il segno del Cancro potrebbero sentirsi costretti a stringere la cinghia e a rivedere alcune decisioni prese in passato. Provate a riorganizzare l’ambiente in cui vivete, eliminando il superfluo: questo vi darà una nuova prospettiva e vi aiuterà a rinfrescare la mente.

Toro - 7° - La giornata si prospetta nella norma, senza particolari sorprese. Ha inizio una settimana faticosa, durante la quale dovrete dare il massimo e cercare di vedere il lato positivo in tutto ciò che vi circonda. Possedete il dono dello spirito, infatti regalate buonumore a chi ha la fortuna di avervi come amico o partner. È facile scaricare sugli altri la propria insoddisfazione ma non dimenticate che siete un segno molto creativo. Anche se ultimamente vi sentite un po’ persi, magari per la fine dell'estate e degli amici che avete lasciato, presto troverete nuovi stimoli entusiasmanti.

Avete bisogno di una guida, di qualcuno o qualcosa che vi mostri la strada da seguire. Cercate di fare uno sforzo in più e seguite la vostra routine con dedizione.

Non permettete che i fattori esterni vi schiaccino o vi facciano perdere di vista ciò che conta davvero.

Sagittario - 6° - Se vi trovate davanti a un bivio, è importante prendere una decisione senza troppi indugi. Restare indecisi per troppo tempo non vi farà bene e potrebbe farvi perdere delle opportunità preziose. Per uscire da un periodo buio è essenziale muoversi e agire con determinazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un professionista.

In ogni caso, in queste 24 ore sentirete un forte desiderio di divertirvi e di liberarvi dalla noia e dall'apatia che vi hanno accompagnato di recente. Alcuni nativi del Sagittario stanno affrontando una battaglia difficile, ma ricordate: chi persevera, alla fine vince.

La settimana che verrà si prospetta interessante e potrebbe portarvi qualche sorpresa piacevole.

Capricorno - 5° - In questo periodo sentite un forte bisogno di certezze, sia dal punto di vista sentimentale che economico. L'instabilità del futuro vi disturba e vi rende nervosi, perché siete abituati ad avere tutto sotto controllo. Tuttavia, questo lunedì vi riserverà delle piacevoli sorprese: vi sentirete più forti e maturerete nuove consapevolezze che vi aiuteranno a gestire meglio le sfide della vita.

Se state vivendo un amore a distanza, non perdete la speranza: i momenti migliori arriveranno presto. Ricordate che, anche se ora tutto sembra difficile, non può piovere per sempre. Anche se manca molto al weekend, organizzate sin da subito qualcosa di piacevole da fare.

I migliori segni baciati dalle stelle

Pesci - 4° - L'Oroscopo prevede una giornata ricca di sfumature positive. A breve si manifesteranno dei cambiamenti significativi e molte situazioni che vi preoccupano subiranno una trasformazione inaspettata. È il momento di prendervi cura di voi stessi e del vostro aspetto, soprattutto se ultimamente avete trascurato il riposo e la cura personale.

I cuori solitari non dovrebbero sottovalutare le nuove conoscenze online: potrebbero riservare sorprese inaspettate. Per chi ha avuto difficoltà finanziarie dalla scorsa primavera, non è il momento di scoraggiarsi: presto arriverà l’aiuto che tanto desiderate, portando un po' di sollievo.

Scorpione - 3° - Le previsioni vi consigliano di bandire il malumore e il pessimismo dalla vostra vita e dalla vostra casa.

Potreste scoprire che liberarvi di un peso che vi opprime da tempo vi farà sentire molto meglio. Un po' sarete felici di essere tornati alla solita routine, anche perché avete in ballo dei nuovi progetti. Al contrario, se non avete nulla tra le mani, attivatevi immediatamente per far sì che la vostra vita sia più impegnata e avvincente. Basta davvero poco: iscriversi in palestra, frequentare nuovi locali oppure organizzare piccole gite fuori porta insieme alla persona che vi fa stare bene. Anche cambiare la disposizione dei mobili o ristrutturare una stanza vi gioverà l'animo. Trascorrete la serata in compagnia della famiglia o della persona amata. Anche nei momenti più difficili, ricordate che è possibile superare ogni ostacolo con il giusto atteggiamento.

Cancro - 2° - In questo lunedì, vi renderete conto del reale valore delle persone che vi circondano. Una soluzione a un problema che vi assilla sarà finalmente a portata di mano. Riuscirete a vedere oltre gli ostacoli che per tanto tempo sembravano insormontabili. In famiglia, considerate l’idea di organizzare una serata spensierata da trascorrere insieme: sarà un ottimo modo per allontanare i problemi e lo stress accumulato. Ridere e stare insieme vi aiuterà a ricaricare le batterie e a sentirvi meglio. Le stelle vi baceranno, regalandovi tanta fortuna.

Leone - 1° - Siete pieni di grinta e testardaggine e questo si rifletterà positivamente nei vostri rapporti personali, che potranno consolidarsi, specialmente se di recente ci sono stati conflitti o dubbi.

Tentate un azzardo. In famiglia, chi ha figli si sentirà più comprensivo e indulgente, capace di ascoltare e di risolvere eventuali problemi con saggezza. È un momento molto promettente per voi e sarebbe un peccato sprecarlo crogiolandovi nel pessimismo. Dedicate queste 24 ore alla cura di voi stessi, concedendovi del tempo per rilassarvi e per coltivare il vostro benessere, magari trascorrendo momenti piacevoli con il partner.