L'oroscopo di giovedì 26 settembre annuncia l'arrivo di Mercurio nella Bilancia, segno che sarà capace di mettere a frutto le proprie idee al lavoro, mentre il Leone assumerà una posizione di vantaggio a livello professionale. I Gemelli saranno più lungimiranti nei propri progetti, mentre il Capricorno dovrà riflettere bene sulle proprie scelte.

Previsioni oroscopo giovedì 26 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì non vi riserverà particolari sorprese, anzi potrebbe complicare alcune cose, soprattutto in campo professionale. Il pianeta Mercurio si sposterà nel segno della Bilancia, e potrebbe rendere più complicato lo svolgimento delle vostre mansioni.

In amore la Luna sarà ancora sfavorevole, ciò nonostante il vostro rapporto sarà in crescita, e presto riuscirete a godere di un'intesa di coppia migliore. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vede ancora la Luna favorevole, capace di contrastare questa Venere opposta. Godrete di un rapporto abbastanza tranquillo, tuttavia, prima o poi dovrete affrontare certi discorsi con il partner, e non sarà affatto semplice. In campo professionale perderete il supporto di Mercurio, ma sarete ancora lungo la strada giusta per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'arrivo di Mercurio nel segno della Bilancia è segno di crescita in campo professionale. Inizierà un periodo interessante per i vostri progetti, che se gestiti nel modo corretto, vi daranno maggiori soddisfazioni.

Per quanto riguarda i sentimenti questa giornata sarà abbastanza discreta. Attenzione però a non andare troppo sopra le righe con il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro potrebbe diventare più faticoso. Con Mercurio in quadratura nel segno della Bilancia, sarà più difficile mettere a frutto le vostre idee, che potrebbero presentare delle falle.

In amore il pianeta Venere vi darà una mano dal segno dello Scorpione. Anche la Luna sarà dalla vostra parte, e il sostegno della vostra famiglia e della vostra relazione di coppia sarà di grande importanza. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale complicata per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione non sarà facile comprendere i sentimenti del partner, causando a volte spiacevoli incomprensioni.

Sul fronte professionale, l'arrivo di Mercurio in Bilancia vi permetterà di assumere una posizione di vantaggio nei vostri progetti, che forse prenderanno finalmente la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Vergine: Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata. Il lavoro andrà comunque avanti grazie alla posizione favorevole di Marte, ma attenzione a non essere troppo avventati in quel che fate. In amore godrete di un cielo equilibrato e piacevole, composto dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Avrete buone occasioni per far felice la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale che tenderà a farsi sempre più brillante nei vostri confronti, soprattutto in campo professionale.

L'arrivo di Mercurio nel vostro segno vi permetterà di mettere a frutto le vostre idee, e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. In amore dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, e dare una possibilità in più al vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata ancora una volta carica di emozioni. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione di coppia intesa e romantica. Anche voi single sarete più propensi a mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro riflettete bene sulle vostre decisioni. Marte sarà favorevole, ma con Mercurio alle vostre spalle potreste commettere degli errori. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'arrivo di Mercurio nel segno della Bilancia vi darà quella spinta di cui avrete bisogno in campo professionale.

Con le giuste idee, i vostri progetti andranno avanti, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. In amore sarà una giornata di settembre abbastanza stabile. La vostra relazione di coppia sarà affiatata, dove baderete più al sodo, a ciò che conta davvero. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale in calo nel prossimo periodo. Con Mercurio che arriva in quadratura dal segno della Bilancia, dovrete riflettere bene sulle vostre decisioni al lavoro. Alcune potrebbero soltanto portarvi fuori strada. In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione, attenzione a non esagerare con le emozioni. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete pronti a sfruttare alcune opportunità in campo professionale.

Con Mercurio ora in trigono dal segno della Bilancia, avrete le idee più chiare per i vostri progetti, che nel breve periodo vi daranno maggiori soddisfazioni. In amore non si potrà dire lo stesso a causa di Venere in quadratura. Prima di lasciarvi andare alle emozioni, pensate al benessere della persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un giovedì splendido per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale, che si rivelerà dolce, romantica e matura. Nel lavoro Mercurio smetterà di essere opposto, e con Marte favorevole, presto troverete interessanti idee da sviluppare. Voto - 8️⃣