L'oroscopo della giornata di lunedì 30 settembre prevede una bella armonia nella vita dei nativi Vergine, forti della posizione favorevole della Luna e di Venere, mentre i Gemelli saranno forse un po’ troppo meticolosi in campo professionale. I Pesci saranno spesso lunatici, influenzati negativamente dall'astro argenteo, mentre il Leone farà di tutto per portare a termine con successo i propri impegni.

Previsioni oroscopo lunedì 30 settembre 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata del mese che vi vedrà abbastanza sorridenti in amore, nonostante questo cielo non abbia molto da offrirvi.

Single oppure no, esplorerete i rapporti che avete un passo alla volta, cercando di fare tutto nel modo migliore. In campo professionale avrete bisogno del sostegno di un collega o di chi ne sa più di voi per gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana non inizierà così male per voi secondo l'Oroscopo. In amore godrete del sostegno della Luna, che vi aiuterà a comprendere meglio cosa potete fare per risollevare il vostro rapporto. Sensibili come siete, forse potreste riuscirci. Nel lavoro energie e buona volontà non mancheranno. Dovrete soltanto trovare dei lavori adeguati e appaganti. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa Luna in Vergine v'impedirà di vivere come volete la vostra relazione di coppia.

In verità, fare sempre a modo vostro potrebbe non essere salutare per la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo sarete particolarmente meticolosi e attenti a tutto grazie a Mercurio in trigono, forse un po’ troppo a volte. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale brillante in questa giornata di lunedì. La Luna e Venere apriranno a una relazione di coppia piena di emozioni, utile per legare al meglio con il partner, o con una nuova conoscenza se siete single in cerca d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete riflettere bene sulle vostre decisioni. Anche se sarete pieni di risorse, agire d'impulso potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale positiva in ambito professionale per voi nativi del segno. Sarete abbastanza sicuri in quel che fate grazie a Mercurio, con la possibilità di poter fare importanti passi avanti, soprattutto per la vostra carriera.

In amore continuerete a essere distanti dal partner, probabilmente a causa di alcune discussioni. Avrete anche bisogno del suo sostegno in questo periodo, per cui potrebbe essere utile fare un passo indietro. Voto - 6️⃣

Vergine: godrete di una vita sentimentale in piena armonia in questo lunedì di settembre. Sarete particolarmente attenti ai desideri del partner, costruendo un rapporto affiatato, capace di superare qualunque ostacolo. Nel lavoro alcune parti complesse potrebbero rallentarvi. Per il momento meglio concentrarsi su altro. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una giornata positiva per la vostra vita sentimentale, nonostante questo cielo poco influente. Vivrete il vostro rapporto così come verrà, cercando di non essere mai troppo invadenti nei confronti del partner.

In ambito lavorativo tutto procederà regolarmente nei vostri progetti professionali, anche quando le energie a disposizione non saranno molte. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continua a rendervi felici grazie soprattutto al pianeta Venere in congiunzione. Le vostre emozioni nei confronti del partner saranno chiare, e vi permetteranno di stringere un forte legame per molto tempo. Nel lavoro sarete felici dei risultati che potrete raggiungere. Dimostrerete inoltre grandi ambizioni e voglia di raggiungere i vostri obiettivi il prima possibile. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo un po’ nuvoloso nei vostri confronti. La vostra vita sentimentale sarà tutto sommata buona grazie a Venere, ciò nonostante meglio non superare certi limiti considerato la Luna in quadratura.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a far valere le vostre idee, che potrebbero presto darvi delle belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. Divertitevi con il partner, e fate di tutto per dimostrare quanto ci tenete alla vostra relazione di coppia, ora che questo cielo vi assiste. Nel lavoro prendete le vostre decisioni con la dovuta cautela, perché con Mercurio e Marte contro non avrete sempre la certezza di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo poco brillante in campo sentimentale per voi nativi del segno. Il pianeta Venere non sarà così clemente nei vostri confronti. Single oppure no, dovrete comprendere che il vostro benessere, spesso, viene dopo quello della persona che amate.

Sul fronte professionale vedrete di progressi fatti nei vostri progetti, che vi stimoleranno a dare ancora di più. Voto - 6️⃣

Pesci: con l'astro argenteo in opposizione dal segno della Vergine, potreste assumere un atteggiamento un po’ lunatico nei confronti del partner, nonostante Venere sia favorevole. Attenzione a non cadere in discussioni che potrebbero innescare una crisi. In ambito lavorativo ve la caverete bene con i vostri progetti, grazie a idee proficue e risultati positivi. Voto - 7️⃣