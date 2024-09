L'oroscopo di martedì 10 settembre prevede la Luna passare dal segno del Sagittario, che dimostrerà un'intesa migliore con il partner, mentre per il Cancro potrebbe essere il momento di prendere importanti decisioni. I nativi Vergine non dovranno essere impulsivi in amore, mentre il Toro sarà attivo e ispirato. Giornata sottotono per Gemelli e di lavoro per lo Scorpione.

Previsioni oroscopo martedì 10 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questa giornata di martedì si rivelerà più interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di sentirvi più vicini alla persona che amate e di capire cosa potete fare per poter stare nuovamente bene insieme.

Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero prendere una piega diversa, ma interessante. Valutate bene l'evolversi della situazione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali un po’ anonime per voi nativi del segno, complice questo cielo poco interessato nei vostri confronti. Cercherete di vivere la vostra relazione di coppia a modo vostro, ma attenzione a non essere troppo pretenziosi. In campo professionale non accetterete risultati approssimativi, perché sapete di poter fare tanto con Marte e Mercurio dalla vostra parte, che porteranno idee e ispirazione per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo martedì non sarà così allettante. Con il partner non ci sarà una splendida intesa a causa della Luna in opposizione.

Di contro, Venere sarà ancora favorevole, dunque non vi agitate. Siate pazienti, ma soprattutto comprensivi. Nel lavoro Mercurio potrebbe rendervi le cose complicate in questo periodo. Cercare di raggiungere i vostri obiettivi da soli potrebbe soltanto causare ulteriori difficoltà. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale valida per quanto riguarda il lavoro in questo periodo.

Con Marte e Mercurio in buon aspetto, potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti e dare una svolta alla vostra carriera professionale. Sul fronte sentimentale Venere gioca con i vostri sentimenti, ma non nel modo in cui voi vorreste. Avrete bisogno di tempo per poter sistemare le cose con la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata per voi sul fronte amoroso. Luna e Venere governano la vostra relazione sentimentale regalandovi un periodo davvero intrigante. In ambito lavorativo le mansioni da svolgere non vi mancheranno, ciò nonostante vi piacerebbe anche poter ottenere di più dai vostri progetti in termini economici. Voto - 8️⃣

Vergine: attenzione a non essere troppo impulsivi in campo sentimentale durante questa giornata di martedì. I vostri sentimenti verso il partner non saranno ben chiari a causa della Luna in quadratura. Se siete single non bruciate subito le vostre carte migliori se state conoscendo qualcuno, ma mostratevi un po’ alla volta. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti, che vi porteranno lontano nel giro di poco tempo.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un martedì interessante in amore per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto sarete dei veri e propri romanticoni, ma anche attenti alle necessità della persona che amate. In ambito lavorativo forse non avrete molte energie a disposizione, ma se avete delle buone idee, cercherete di portarle fino in fondo. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale che avrà un ruolo importante in questo periodo. La posizione di Marte e Mercurio sarà fondamentale per iniziare nuovi progetti o per concludere con successo importanti iniziative. Discorso diverso per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo non sarà così influente, ma dovrete prendervi cura del vostro rapporto per poter stare bene con la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà un po’ di luce in più nella vostra vita sentimentale durante questo martedì di settembre. Single oppure no, dimostrerete un'intesa migliore con la persona che amate. In ambito lavorativo cambiare alcune abitudini potrebbe darvi l'occasione di mettere insieme progetti migliori. Voto - 9️⃣

Capricorno: questo cielo non sarà così clemente nei vostri confronti. I vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno così chiari. Ciò potrebbe portare a spiacevoli discussioni da dover affrontare. Anche nel lavoro avrete bisogno di trovare nuovi stimoli per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale favorevole e in rialzo per voi nativi del segno.

La vostra relazione di coppia sarà regolata dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi spingeranno a essere più romantici, maturi e attenti verso la persona che amate. In ambito professionale le cose miglioreranno presto. Con Mercurio in trigono, arriveranno idee e progetti interessanti su cui mettere le mani. Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia che ancora deve assestarsi per voi secondo l'Oroscopo. Con questa Luna in quadratura non potrete avere grandi pretese per la vostra relazione di coppia, ma solo un po’ di pazienza e comprensione. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie. Se avete dei progetti già in corso, potreste fare buoni passi avanti. Voto - 7️⃣