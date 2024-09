L'oroscopo della giornata di lunedì 9 settembre annuncia l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno della Vergine, che troverà terreno fertile nei propri progetti professionali, invece i Pesci dovranno fare attenzione a come si muoveranno al lavoro. I nati sotto lo Scorpione saranno più attivi, ma soprattutto logici e razionali in campo professionale, mentre il Sagittario dedicherà più tempo verso le persone che ama.

Previsioni oroscopo lunedì 9 settembre 2024 segno per segno

Ariete: non accetterete le critiche in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale.

Adesso che Mercurio non sarà più dei vostri, e che Marte si trova in quadratura, portare a termine alcuni progetti potrebbe rivelarsi più complicato del solito. Anche in amore non sarete dei romanticoni a causa di alcune questioni con il partner, che forse vi state trascinando da troppo tempo. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio tornare ad agire a vostro favore secondo l'Oroscopo. Le vostre idee saranno più efficaci, e potrete lavorare su progetti a lungo termine, che potrebbero darvi belle soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, questo periodo forse non sarà così brillante, ciò nonostante sapete che, se necessario, potrete contare sul sostegno della persona che amate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: l'arrivo di Mercurio in quadratura potrebbe influire negativamente sulle vostre prestazioni professionali. Anche se farete di tutto per portare a termine le vostre mansioni, dovrete fare attenzione alle possibili conseguenze delle vostre azioni. In amore i vostri sentimenti verso il partner saranno chiari, e la vostra relazione di coppia procederà lungo la giusta direzione.

Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana inizierà bene per voi nativi del segno, soprattutto in campo professionale. Questo cielo vedrà stelle come Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi permetteranno di avere una marcia in più per i vostri progetti lavorativi. Sul fronte sentimentale non sarà un rapporto particolarmente emozionante il vostro, ma con la Luna in trigono, dimostrerete sicuramente maturità verso il partner.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che tenderà a cambiare per voi a partire da questo lunedì. Sul fronte lavorativo dovrete dimostrare buone capacità in quel che fate se davvero volete ottenere di più. Potrebbe essere necessario qualche sacrificio per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In campo amoroso la vostra relazione di coppia sarà abbastanza stabile grazie a Venere, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni. Voto - 7️⃣

Vergine: finalmente il pianeta Mercurio tornerà nel vostro segno zodiacale, dopo una breve parentesi nel segno del Leone. Insieme a Marte in sestile, troverete terreno fertile per i vostri progetti, che presto potrebbero darvi importanti soddisfazioni.

Anche in amore godrete di una buona intesa di coppia. Se siete single alcune nuove conoscenze possono assumere un ruolo più centrale nella vostra vita. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di lunedì ottima sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. I vostri sentimenti nei confronti del partner saranno molto chiari, e la vostra relazione di coppia potrà godere di splendidi momenti. Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti, ma con Marte in quadratura non sempre sarete così attivi e scattanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: ora che Mercurio non si trova più in una posizione scomoda per voi, i vostri progetti professionali potranno finalmente prendere il volo. Con Marte in trigono dal segno amico del Cancro, avrete energie a sufficienza per gestire le vostre mansioni in maniera impeccabile.

In amore la Luna in congiunzione vi regalerà ancora qualche ora di intimità con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: vita sentimentale che assumerà un ruolo più centrale in questo periodo della vostra vita. La posizione di Venere in sestile sarà molto importante per costruire un rapporto sincero e duraturo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro attenzione a non prendervi troppi rischi per il momento. Mercurio sarà nuovamente negativo, e potrebbero esserci degli imprevisti da superare. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale in rialzo per voi nativi del segno grazie a Mercurio in trigono. Avrete le idee più chiare con i vostri progetti, e finalmente potreste riuscire a ottenere di più.

Sul fronte amoroso la Luna sarà favorevole ancora per un pò, ma con Venere in quadratura dal segno della Bilancia, non aspettatevi momenti particolarmente romantici. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì poco interessante sul fronte amoroso a causa della Luna. Che sia per alcune questioni con il partner, o per distanza fisica, il vostro rapporto non sarà così brillante in questo periodo. Nel lavoro Mercurio non sarà più in opposizione, e potrete ripartire con nuove idee, che però richiederanno una certa attenzione. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questa giornata di lunedì. I vostri sentimenti nei confronti del partner saranno abbastanza chiari, e la vostra relazione di coppia si rivelerà abbastanza affiatata. Attenzione invece in campo professionale, ora che Mercurio torna in opposizione. Riflettete bene sulle scelte che prenderete per i vostri progetti. Voto - 8️⃣