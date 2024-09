Secondo l'oroscopo sulla vita familiare e sociale della settimana dal 16 al 22 settembre ci sarà qualche preoccupazione per i nati in Ariete, invece, per il Toro porterà armonia. Per coloro che appartengono al segno del Cancro inizierà un bel viaggio introspettivo per mettere ordine la propria vita. Infine, Giove aiuterà i Pesci a compiere passi giusti e delicati nel mondo sociale.

La terza settimana di settembre secondo l'oroscopo della famiglia e amicizia: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete figli, vi daranno motivo di preoccupazione: o il loro stato di salute diventerà preoccupante, o il loro comportamento prenderà una brusca svolta.

Se sono adolescenti, teneteli d'occhio e metteteli in guardia dai pericoli della vita. Molti nativi dell’Ariete saranno poco concentrati sui guadagni materiali. Alcuni vorranno dedicarsi ad altro, tipo la filosofia, religione, parapsicologia. In questo caso, lo faranno con un'ottima miscela di curiosità e spirito critico. Voto: 6,5

Toro – Gli aspetti planetari di questa settimana porteranno armonia nelle vostre case. Sarà più facile andare d'accordo con i vostri figli, perché sentiranno che siete più disponibili nei loro confronti. Evitate di mescolare la vita professionale con quella familiare. Vi piacerà sfinire gli altri e non sempre in modo piacevole. Attenzione, le persone che attaccate in questo periodo potrebbero essere quelle con cui cercherete di ingraziarvi in futuro.

Voto: 7

Gemelli – Non c'è nulla di cui preoccuparsi quando si tratta dei vostri figli. I loro rapporti saranno tranquilli e facilmente gestibili. I rapporti con i genitori, invece, possono essere un po' più delicati. Se non siete d'accordo su alcuni punti, cercate di esprimervi invece di tenere il broncio. Fate attenzione a non essere troppo sicuri di voi stessi o troppo ottimisti.

In campo sociale, potreste avere una brutta sorpresa quando vi accorgerete di non avere il sostegno incondizionato delle stelle. Alcune persone che vi sembravano così oneste e gentili si riveleranno dei furfanti. Diffidate anche di certi amici e assicuratevi di non portare il lupo all'ovile. Voto: 6,5

Cancro – Il clima familiare sarà complessivamente positivo.

Il rapporto con i vostri figli sarà piuttosto vivace. Dovreste, però, evitare di essere troppo autoritari, obbligando i vostri figli a rispettare certe regole di vita. Siate diplomatici! Di solito siete molto dediti agli altri, ma questa volta preferirete coccolare voi stessi. Questo bisogno di fare un viaggio introspettivo sarà dovuto all’aspetto attuale di Saturno. Alcuni sfrutteranno questo periodo per mettere ordine nella propria vita, altri invece cercheranno di tenere nella propria vita solo gli amici che hanno dato prova di gentilezza e lealtà. Voto: 8

La settimana dal 16 al 22 settembre dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Farete del vostro meglio per rafforzare i rapporti che vi legano alla vostra famiglia.

Vi sentirete particolarmente vicini ai vostri figli. La Luna accentuerà l'impatto della vostra personalità e attirerà consensi da tutti, grazie alla simpatia contagiosa. Sarà il momento di muovere i primi passi verso tutto ciò che vi sta a cuore, di stabilire i contatti che vi aiuteranno a crescere e di suscitare la benevolenza che renderà più facile il vostro cammino. Voto: 8

Vergine – La maggior parte di voi sarà di buon umore in famiglia. I nativi che da tempo soffrono dell'impatto negativo di Nettuno sulla famiglia vedranno migliorare la situazione. Gli influssi astrali attuali vi permetteranno di risolvere in modo rapido e definitivo i problemi recenti riguardanti i vostri genitori o i vostri figli.

Attenzione alla tendenza a prendere posizioni forti. Un po' di scetticismo e di tolleranza faranno bene al vostro equilibrio e vi aiuteranno a evitare rotture o spiacevoli inimicizie. Voto: 7,5

Bilancia – Potreste sentirvi disorientati e impotenti di fronte al comportamento dei vostri figli, che vi rispondono urlando, rimanendo in silenzio o comportandosi in modo del tutto aggressivo. Non reagite con la violenza, perché non vi porterebbe da nessuna parte. Aspettate che le cose si calmino. Avrete una chiara inclinazione per le attività rilassanti e gli hobby che non affaticano il cervello o i muscoli. Per esempio, cosa c'è di più piacevole di una partita a carte con gli amici, sorseggiando un cocktail esotico e facendo quattro risate?

In realtà, ciò che desiderate fortemente è di essere circondati da amici con cui chiacchierare e aggiornarsi sugli ultimi pettegolezzi. Voto: 6,5

Scorpione – Avrete bisogno di una vita familiare equilibrata per poter prosperare. Sarete quindi pronti a fare tutto il possibile per migliorare le vostre relazioni familiari. Noterete presto l'efficacia dei vostri sforzi. I rapporti con alcuni amici saranno molto difficili. Avrete voglia di rimproverarli, ma non oserete. Questo vi metterà di pessimo umore. Cercate di minimizzare la situazione e concentratevi su qualcosa che vi appassiona. Voto: 7

Previsioni degli astri per la settimana 16-22 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita familiare sarà molto piacevole: le persone vi circonderanno, vi mostreranno affetto e vi vizieranno molto.

L’Oroscopo del settore sociale vi consiglia di dedicarvi a nuovi passatempi che vi regalano entusiasmo e passione. La fortuna vi accompagnerà nella ricerca di questi hobby. Voto: 7

Capricorno – L'oroscopo consiglia di prestare molta attenzione alle azioni di alcune persone a voi vicine, poiché non siete immuni da manovre subdole o di interesse personale. Non peccate di prudenza. ‘È sul sentiero dove non hai paura che la bestia selvaggia ti salta addosso’, recita così un proverbio africano. Nella sfera sociale, vi scontrerete con critiche, comportamenti aggressivi e parole offensive. Le cose miglioreranno in seguito: i vostri scambi torneranno a essere piacevoli e fruttuosi. Voto: 6

Acquario – La vita familiare non dovrebbe presentare problemi.

Tuttavia, l'influenza di Saturno, pianeta della responsabilità, potrebbe portare alla nascita di un figlio. D'altra parte, i rapporti con le persone vicine potrebbero essere influenzati dalla vostra crescita personale. Sul fronte sociale, se riuscirete a mantenere la calma e il buon umore, questa sarà una settimana di piacere e armonia. Se invece permettete che si crei un clima di tensione e di conflitto, sarà molto difficile ribaltare la situazione e la settimana sarà esplosiva. Voto: 7

Pesci – Quando si ha a che fare con i figli, si ha la tendenza a perdersi nei piccoli dettagli a discapito delle cose più importanti. Questo atteggiamento, a lungo andare, è destinato a infastidire i vostri cari.

Pensate a sistemare le cose. Giove vi sconsiglia le crociere e i viaggi a lungo raggio. Tuttavia, vi aiuterà a compiere i passi delicati necessari. Se avete a che fare con questioni legali, i risultati saranno soddisfacenti. Voto: 7