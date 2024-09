L'oroscopo del 7 settembre mette in evidenza un sabato tutto all'insegna della Luna. L'Astro d'argento illuminerà entrambe le giornate del weekend generando influssi positivi dal settore dello Scorpione, segno top e primo in classifica. Ottima la giornata di sabato anche per Toro, Gemelli, Cancro e Bilancia, valutati con cinque stelline fautrici di buona sorte. Per Leone e Pesci invece, si profila una giornata poco favorevole.

Previsioni zodiacali del 7 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Inizio weekend abbastanza in linea con le attese.

Nei momenti di intimità, sarete pronti a condividere sentimenti profondi con sincerità. Non avrete timore di aprirvi completamente, mostrando la vostra vera essenza. Questo vi permetterà di creare un legame ancora più forte e autentico con la persona amata. La capacità di esprimere emozioni genuine sarà apprezzata e ricambiata, rafforzando ulteriormente la relazione. Con Venere dalla vostra parte, la passione e la sintonia fisica con il partner saranno al massimo, regalando un'intesa che andrà oltre ogni aspettativa. Per i single, è il momento di prendere l'iniziativa: agite con determinazione, perché le stelle saranno dalla vostra parte. Ogni azione intrapresa ora potrà portare grandi risultati, non solo nell'immediato, ma anche per il futuro sentimentale.

Nel lavoro, il vostro gruppo sarà vincente: formate una squadra basata sulla cooperazione e sulla fiducia: successo garantito!

Toro: ★★★★★. Questo sabato in imminente arrivo vi travolgerà con una carica intensa di passione. Preparatevi a sfruttare al massimo questa ondata di vibrazioni positive, trascorrendo il periodo in compagnia della persona amata: occasioni così non si ripresenteranno troppo spesso, per cui...

Per i single, le stelle saranno dalla vostra parte, guidandovi verso le giuste direzioni per raggiungere gli obiettivi sentimentali. Così, se siete in vena di conquiste e di avventure, la prima giornata di weekend sarà il momento perfetto per agire. Sorprendentemente, la fretta sul lavoro si rivelerà vostra alleata: affari conclusi rapidamente e decisioni prese all'istante si dimostreranno incredibilmente azzeccati.

Non vi resterà che congratularvi con voi stessi.

Gemelli: ★★★★★. Sabato pronosticato dall'Astrologia a pieni voti. Riuscirete finalmente a risolvere una questione col partner, esattamente come desideravate. Fidatevi delle vostre capacità, anche perché sarete abili e pronti a riportare l'intesa di coppia ai massimi livelli. In qualche caso, poi, verso metà o fine pomeriggio potrebbe arrivare una notizia attesa da tempo. Per i single, Venere, la dea della sensibilità affettiva, vi sosterrà permettendo al vostro cuore di brillare con intensità. Questo si rifletterà non solo nei rapporti familiari e amichevoli ma soprattutto nel caso di nuove conoscenze. La giornata lavorativa invece, sarà illuminata da aspetti positivi, sotto un cielo sereno che promette buone cose.

Affronterete con successo una prova difficile, tenendo testa a chiunque cercasse di sfidarvi.

Cancro: ★★★★★. A voi cinque stelline portafortuna! Finalmente il cielo si appresta a rischiararsi a dovere e questo darà l'opportunità di poter tornare a gioire accanto al partner. L'intesa che un tempo vi univa sarà di nuovo al centro della relazione, e le difficoltà vissute di recente saranno ormai solo un lontano ricordo. Per i single, la vostra forza interiore e il coraggio brilleranno in modo straordinario, attirando naturalmente le persone verso di voi. Accogliete questo flusso di energia positiva e usatelo per rendere la giornata piacevole e divertente. Approfittate di questo momento favorevole per creare nuovi contatti al lavoro, che si riveleranno preziosi in futuro.

Se lavorate come dipendenti, gli ottimi transiti astrali vi illumineranno, guidandovi verso scelte vincenti.

Leone: ★★. Finale di settimana sotto l'egida di flussi astrali non troppo positivi. Ignorare o fingere di non comprendere i segnali del partner non sarà la scelta giusta, nel caso desideraste una giornata emotivamente bella. L'intimità di coppia potrebbe essere messa a rischio da incomprensioni, quindi sarà importante prestare attenzione ai messaggi che vi verranno inviati dagli sguardi e dagli atteggiamenti del partner. Per i single, le dolci avventure potrebbero continuare ancora per un po', anche se ciò non è detto sia del tutto positivo: la vita sentimentale potrebbe risentirne, rimanendo in una fase di stallo.

Non abbattetevi troppo se oggi o domani non vi sentirete brillanti, come al solito: fate attenzione a non lasciare che questa sensazione diventi un'abitudine. Nel lavoro, non mettete in dubbio le vostre capacità, anche se la soluzione non fosse immediata. Cambiare approccio ai problemi potrebbe rivelarsi utile.

Vergine: ★★★★. Un po' di sana routine, anche in questo anticipo di weekend non è che possa far male, anzi. Riuscirete forse a leggere i pensieri del partner, soddisfacendo ogni suo desiderio inconfessabile. Nel corso della serata, poi, di certo vi inventerete qualcosa di nuovo per sorprenderlo/a. Chi amate senz'altro non vede l'ora di essere conquistato dalla vostra vena passionale, e già un tale pensiero regalerà sprazzi di pura felicità, ricambiando con dolcezza.

Single, sarete i veri protagonisti in famiglia e tra gli amici, capaci di trasformare anche le giornate più cupe grazie alla personalità spumeggiante. La forma fisica è buona, riflettendo una solarità interiore che contagerà chi vi circonda. Avete due assi nella manica pronti a farvi trionfare sul lavoro: intraprendenza e determinazione. Questo è il momento perfetto per metterle in gioco e osare.

Oroscopo e stelle del 7 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'Oroscopo prospetta una giornata decisamente positiva e fortunata. La settimana che sta per chiudersi sarà caratterizzata da una grande carica di energia, con gli astri pronti a sostenere i progetti più ambiziosi. Sarà un periodo prezioso per far decollare idee che coltivate da tempo.

In ambito sentimentale, una sorpresa potrebbe ribaltare una situazione che sembrava persa: una persona, a cui forse non avevate dato il giusto peso, si rivelerà di grande importanza. È il momento giusto per rivedere certe opinioni e permettere ai sentimenti di crescere. Se siete alla ricerca di nuove esperienze, sfruttate il vostro magnetismo: un incontro speciale potrebbe accendere una scintilla in un'atmosfera romantica, il che non lascerà spazio a incertezze. Sul fronte professionale, affronterete ogni ostacolo con la consueta determinazione. Saprete individuare rapidamente le scelte giuste, risolvendo con facilità situazioni complesse. Grande la capacità decisionale.

Scorpione: 'top del giorno'.

Ottimo inizio di weekend, generosamente sostenuto dalla Luna, in entrata nel segno proprio questo sabato. Questo sabato, poi, senz'altro brillerà di luce propria, illuminando il cammino con opportunità straordinarie, soprattutto nel campo delle relazioni. Vi sentirete travolti da un'ondata di passione e l'armonia renderà ogni momento gratificante. Sfruttate questo periodo per vivere appieno ogni istante di vicinanza e complicità con chi vi è caro. Se siete in cerca di nuove avventure, il fascino sarà irresistibile: Cupido vi accompagnerà, pronto a scoccare le sue frecce, aiutandovi a conquistare cuori senza sforzo. Questa sarà la giornata perfetta per mettersi in gioco e mostrare il vostro lato più seducente.

Sul lavoro, eventuali successi non passeranno inosservati: colleghi e superiori saranno colpiti dal vostro talento e dalla vostra capacità di ottenere risultati brillanti. Continuate a spingere a massimo, i frutti del vostro impegno non tarderanno ad arrivare.

Sagittario: ★★★. Il primo giorno di weekend comincerà in modo più faticoso del solito, con gli astri che suggeriscono di prepararsi a superare qualche ostacolo. In ambito affettivo, potrebbe esserci qualche momento di tensione all’interno della relazione: l'importante è affrontare le situazioni con calma, evitando conflitti inutili e cercando di comprendere le esigenze dell'altro. Le coppie che sembrano in equilibrio potrebbero trovarsi di fronte a interrogativi profondi, cercando risposte per colmare piccole insoddisfazioni.

Per chi non ha legami stabili, sarà una giornata di stanchezza e stress, ma niente paura: il cielo tornerà presto a schiarirsi e vi regalerà nuove possibilità. In ambito lavorativo, la parola d'ordine è affrontare di petto le situazioni: non rimandate ciò che richiede la vostra attenzione immediata, altrimenti rischiate di accumulare solo stress. Risolvete quanto prima le questioni urgenti e riprendete il controllo delle attività.

Capricorno: ★★★★. Sabato sarà una giornata tranquilla, ma ricca di potenzialità. Gli astri vi invitano a gestire le relazioni con maggiore flessibilità, perché potrebbero verificarsi piccoli contrasti nel rapporto. Sentirete un lieve calo di desiderio o una diminuzione della sintonia emotiva, ma non allarmatevi: sarà solo una fase temporanea, in parte dovuta alla vostra inclinazione a voler avere sempre l’ultima parola.

I cuori solitari potranno contare su un aumento di carisma e attrattiva: il fascino sarà in primo piano, dunque non abbiate paura di osare. In ambito professionale, sarà il momento di fare scelte coraggiose e lungimiranti. Non abbiate timore di imporre un netto "no" quando necessario: questa fermezza vi consentirà di creare le condizioni ideali per un futuro di successo. Siate prudenti, ma anche decisi nelle vostre azioni.

Acquario: ★★★★. Le stelle indicano un finale di settimana abbastanza stabile, senza grandi scossoni. Sprazzi di opportunità da cogliere al volo, soprattutto in ambito affettivo. Se siete impegnati, non lasciate che le pressioni esterne influiscano sul legame: la relazione ha tutte le carte in regola per crescere e resistere alle difficoltà. Ascoltate il cuore e rimanete fedeli ai vostri sentimenti. Per chi è in cerca di una nuova storia, una persona vicino a voi potrebbe manifestare un interesse inaspettato: valutate bene la situazione e, se vi sentite coinvolti, accettate senza indugi. In ambito lavorativo, qualche dubbio potrebbe farvi riflettere su scelte passate. È il momento ideale per pensare a una svolta: cercate di indirizzare la vostra carriera verso ciò che davvero vi appassiona. Mettete in atto decisioni capaci di dare soddisfazione.

Pesci: ★★. Questo sabato richiederà da parte vostra molta pazienza e perseveranza. Gli astri non promettono un fine settimana facile, ma non tutto sarà negativo. Potrebbero sorgere delle difficoltà, ma saprete affrontarle con calma e determinazione. In ambito affettivo, il consiglio è di evitare discussioni con il partner: meglio mantenere un atteggiamento amorevole e concentrarsi sul benessere della relazione. Dimostratevi attenti ai desideri e alle necessità della persona a cui tenete, e questo rafforzerà il legame. Se siete single, le novità potrebbero destabilizzarvi, non lasciatevi intimorire: il cambiamento spesso porta con sé grandi opportunità. Sul lavoro, il periodo presenta buone chance; fate attenzione a non rovinarle per questioni di principio che alla lunga potrebbero rivelarsi poco utili. Concentratevi su ciò che realmente conta e seguite l'intuito.