L'oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 è pronto a svelare come saranno le giornate a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Il periodo si preannuncia assai fortunato per Scorpione, primo in classifica. Ottimo anche per il Leone e la Bilancia, in questo frangente inseriti rispettivamente in seconda e terza posizione. Per i nati nel segno del Sagittario, invece, è previsto un periodo poco affidabile.

Previsioni zodiacali 30 settembre-6 ottobre e classifica: molto bene anche il Toro

12° posto - Sagittario. I prossimi sette giorni non porteranno grandi novità, e la settimana inizierà con una lieve sensazione di stallo, data dalla posizione statica di Sole e Venere nel vostro settore.

In campo affettivo, l’influenza negativa della Luna renderà l’umore altalenante, e sarà meglio non innescare discussioni inutili. Chi vive una relazione dovrà gestire con prudenza piccole divergenze, evitando di alimentare le scintille e puntando invece sul dialogo costruttivo. Chi è ancora in cerca dell’anima gemella non dovrà aspettarsi colpi di scena, ma sarà utile mantenere uno sguardo aperto e attento. In ambito professionale, preparatevi a far fronte a possibili imprevisti: tenete sempre una strategia di riserva in caso qualche progetto non dovesse procedere come sperato. La settimana avrà comunque un finale più sereno, permettendo di riorganizzare le idee e ritrovare l’equilibrio.

11° posto - Capricorno.

La settimana non sarà tra le più incoraggianti. Con Plutone, Saturno e Mercurio in posizioni poco favorevoli, l’energia sarà al minimo e sarà necessario affrontare le sfide con molta cautela. Le questioni affettive richiederanno una grande dose di pazienza: piccoli malintesi potrebbero insinuarsi nei legami più stretti, per cui sarà fondamentale non esasperare le situazioni e cercare di mantenere un atteggiamento equilibrato.

Anche nel campo delle amicizie, il consiglio è di non prendere decisioni affrettate o lasciarsi influenzare dalle emozioni del momento. Sul fronte professionale, sarà importante concentrarsi sulle priorità più urgenti e rimandare le questioni rischiose a un periodo più propizio. Ascoltate con attenzione chi vi sta accanto: a volte, le soluzioni sono più vicine di quanto sembri, basterà saper osservare con maggiore lucidità.

10° posto - Vergine. Inizio ottobre con un cielo un po' nuvoloso, dato dalla posizione non troppo favorevole della Luna e di Nettuno, che genereranno un clima emotivo instabile. Questo si rifletterà soprattutto nei rapporti interpersonali: evitate di cercare conferme continue e di farvi condizionare da pensieri negativi. In ambito sentimentale, i legami di lunga data potrebbero risentire di un calo di entusiasmo, per cui sarà necessario investire più tempo nelle attività condivise con la persona amata, riscoprendo interessi comuni. In ambito lavorativo, la mancanza di un riconoscimento da parte di chi sta sopra di voi non dovrà scoraggiarvi: continuate a svolgere le vostre mansioni con la consueta precisione, perché i risultati non tarderanno a farsi notare.

Concentratevi sugli obiettivi a lungo termine e non fatevi condizionare da gratificazioni immediate che, per ora, sembrano mancare.

9° posto - Ariete. La settimana in analisi si presenterà con un’energia piuttosto bloccata, complici le tensioni tra Giove e Venere che accentueranno un certo nervosismo nel corso della settimana. Sul piano sentimentale, sarà difficile trovare lo slancio giusto: chi vive un legame stabile dovrà confrontarsi con momenti di incomprensione o scarso entusiasmo. Il consiglio sarà di non insistere nel voler risolvere tutto e attendere che le acque si calmino da sole. Anche chi è alla ricerca di nuovi incontri farà meglio a rimandare iniziative importanti, poiché il momento non favorirà nuove conoscenze.

In ambito professionale, non sarà un periodo di grandi possibilità di successo o visibilità: concentratevi sugli impegni di routine, portandoli a termine con calma. La pazienza sarà una virtù fondamentale in questo periodo, evitando passi falsi che potrebbero rallentare ulteriormente il raggiungimento dei vostri scopi.

8° posto - Acquario. Il periodo non si preannuncia particolarmente stimolante, ma con un po’ di buona volontà, riuscirete comunque a trarre qualche spunto positivo. La dissonanza tra la Luna e Urano creerà una leggera instabilità emotiva, per cui sarà meglio non prendere decisioni affrettate. In ambito affettivo, sarà importante gestire le emozioni con diplomazia: chi vive un legame solido dovrà affrontare piccoli contrasti con serenità, cercando un punto d’incontro senza alimentare tensioni.

Per chi è ancora alla ricerca di un legame stabile, invece, ci saranno possibilità di incontri piacevoli, ma non sarà il momento giusto per fare promesse. Sul lavoro, non agite d’impulso e ascoltate con attenzione le proposte di chi vi circonda: un suggerimento inatteso potrebbe rivelarsi utile per dare una spinta a un progetto che sembrava arenato. Agite con prudenza e non trascurate i dettagli.

7° posto - Gemelli. La settimana non brillerà per dinamismo, ma la calma apparente nasconderà comunque la possibilità di avanzare, seppur lentamente. La quadratura tra Giove e Venere creerà qualche piccolo ostacolo, ma nulla che non si possa superare con un po’ di pazienza. Sul piano sentimentale, chi vive un legame stabile dovrà confrontarsi con piccole incomprensioni che, se trascurate, rischieranno di compromettere l’armonia.

Siate disposti a mettervi in discussione e a trovare nuove vie di comunicazione. Per chi è ancora in cerca di nuove emozioni, il consiglio sarà di non farsi prendere dallo sconforto, ma di sfruttare il momento per concentrarsi su sé stessi. In ambito lavorativo, invece, sarà importante non farsi distrarre: se ci sono progetti in sospeso, è il momento di chiudere le questioni in corso, ma senza fretta, controllando ogni dettaglio. Pazienza e precisione saranno le chiavi per arrivare a soluzioni concrete e durature.

6° posto - Cancro. Le previsioni dell'oroscopo indica il periodo piuttosto neutro, ma verso la fine vi regalerà un netto miglioramento, spostando l'equilibrio verso una maggiore positività.

Giove sarà posto tra una Venere ostile e un Plutone favorevole, creando un mix di energie contrastanti. In campo affettivo, si consiglia di evitare tensioni e discussioni: mantenete la calma e cercate di preservare l'armonia, sia nei rapporti di lunga data che nelle nuove relazioni. Evitare di alimentare polemiche sarà la scelta migliore per non compromettere i legami importanti. In ambito lavorativo, le idee che avete in mente saranno pronte per essere condivise: non abbiate paura di avanzare richieste e di proporre nuove soluzioni, soprattutto se vedete che la situazione lo permette. Tenetevi pronti a sfruttare ogni occasione favorevole che la giornata offrirà.

5° posto - Pesci. La prima settimana di ottobre si prospetta piuttosto interessante, anche se non privo di momenti impegnativi che richiederanno tutta la vostra attenzione.

La Luna, dapprima in Bilancia e poi in Scorpione, sarà ostacolata dall’opposizione di Venere, creando una certa instabilità emotiva. In ambito affettivo, sarà necessario gestire con delicatezza i momenti più tesi: cercate il dialogo costruttivo, soprattutto con la persona che vi sta a cuore. Le discussioni potrebbero essere inevitabili, ma con pazienza riuscirete a trovare un equilibrio. In ambito professionale, sarà meglio agire con cautela: le buone intenzioni non sempre daranno i risultati sperati. Evitate di prendere iniziative non richieste e concentratevi sulle vostre responsabilità. Se seguirete questo consiglio, riuscirete a mantenere una certa stabilità, anche nei momenti più complessi.

4° posto - Toro. La settimana inizierà con una marcia in più, promettendo diverse giornate ricche di soddisfazioni e possibilità. In ambito affettivo, le energie favorevoli di Plutone e Urano vi daranno una spinta nel consolidare il legame con la persona amata. Questo sarà il momento perfetto per parlare apertamente dei sentimenti che provate e per discutere insieme di decisioni importanti. La sincerità e la trasparenza saranno le chiavi per rafforzare la connessione. Nel campo lavorativo, ci sarà spazio per avanzare richieste o portare avanti progetti ambiziosi. Scegliete con attenzione il momento più adatto: la fascia iniziale e quella finale della settimana saranno particolarmente favorevoli per incontri o trattative importanti.

Sfruttate il momento per pianificare a lungo termine, ponendo le basi per un futuro stabile e prospero.

3° posto - Bilancia. I prossimi sette giorni si prospettano con giornate serene e positive, pronta a regalarvi qualche piccola soddisfazione. Il trigono tra Luna e Plutone sarà il punto forte nel cielo astrale, portando un’influenza favorevole nel vostro segno. In campo affettivo, l’armonia sarà la parola d’ordine: godrete di momenti piacevoli e tranquilli, sia per chi vive una relazione consolidata che per chi sta coltivando nuove conoscenze. Le previsioni indicano una serenità diffusa che permetterà di vivere il periodo senza particolari scossoni, godendovi la complicità con chi vi sta accanto.

In ambito professionale, ci saranno discrete opportunità per chi è alla ricerca di nuove collaborazioni. Anche per coloro che lavorano sotto contratto, si prevede l’arrivo di novità interessanti. Il consiglio è di rimanere aperti alle possibilità che si presenteranno e di non avere paura di cogliere le occasioni giuste.

2° posto - Leone. Una settimana dalle ottime prospettive, grazie a una valutazione astrale decisamente favorevole. In ambito affettivo, sarà necessario investire un po' più di energia nelle relazioni, soprattutto per rafforzare i legami con le persone care. Il consiglio è di mantenere la calma, anche se qualcuno attorno a voi sembra non comprendere appieno le vostre esigenze. Dedicate più tempo alla vostra dolce metà e cercate di vivere momenti di condivisione che, ultimamente, potrebbero essere mancati. Per i cuori solitari, sarà il momento di fare una riflessione profonda: vi piace la vostra condizione o state aspettando qualcuno che corrisponda a standard molto alti? Siate onesti con voi stessi. In campo professionale, vi sentirete pieni di energie e pronti a portare avanti i vostri impegni, ma attenzione a non esagerare: un po' di riposo non guasterà. Approfittate della possibilità di dedicare del tempo a voi stessi, anche solo per un breve periodo, lontano dalle solite responsabilità.

1° posto - Scorpione. Settimana particolarmente fortunata, con tutti gli astri a favore pronti a darvi il supporto di cui avrete bisogno. Urano e Venere formeranno un sestile perfetto, e la Luna sarà in posizione positiva per gran parte della settimana. Questo creerà una situazione estremamente favorevole, soprattutto in ambito affettivo. Per chi è già in coppia, le previsioni annunciano un momento di grande sintonia: la vostra relazione navigherà in acque tranquille, con tanta complicità e armonia. Per chi è ancora in cerca dell'anima gemella, sarà il momento di mettere da parte le insicurezze e cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. L’universo sarà dalla vostra parte, basterà solo avere il coraggio di agire. Sul fronte professionale, vi sentirete pieni di energia e pronti a fare una grande impressione su chi vi circonda. Sarà una giornata eccellente per ottenere risultati concreti e per rafforzare la vostra posizione.