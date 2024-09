L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Il periodo settimanale annuncia ottime giornate per i nati nel segno Leone, con voto 10. A seguire vi sono Bilancia e Scorpione. Per il Sagittario, invece, si prevede una settimana abbastanza impegnativa da superare.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali per i primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. Lunedì si prospetterà con un inizio incoraggiante, dando una buona carica per affrontare gli impegni della nuova settimana.

Giove, ancora in ottima posizione, potrà essere un alleato prezioso grazie all’energia dinamica trasmessa dal sestile con Plutone. Nella sfera affettiva, il consiglio per chi ha un legame stabile sarà di essere maggiormente presenti e di prestare attenzione ai piccoli segnali del partner, perché è il momento di mostrare empatia e comprensione. Eventuali situazioni del passato, che ancora creano ombre sul presente, è meglio lasciarle definitivamente alle spalle: guardate avanti con fiducia. Sul piano professionale, prima di lanciarvi in nuove iniziative, assicuratevi di aver concluso tutto ciò che è rimasto in sospeso. È importante sistemare ogni dettaglio per evitare di trascinarvi dietro situazioni che potrebbero rallentare i prossimi progetti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ lunedì 30, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ mercoledì 2 ottobre;

★★ martedì 1°ottobre.

♉ Toro: voto 7. La settimana inizierà in modo tranquillo, senza particolari colpi di scena, ma con una stabilità che vi permetterà di dedicarvi ai vostri interessi con serenità.

La Luna sarà in trigono a Plutone, favorendo riflessioni profonde e portando chiarezza nelle questioni sentimentali. Se ci sono stati piccoli attriti con il partner, cercate di risolverli con calma: non lasciate che i malintesi minino la fiducia costruita nel tempo. In campo professionale, nuove idee affioreranno, ma potrebbe essere complesso metterle subito in pratica.

Meglio confrontarsi con qualcuno di cui vi fidate e valutare insieme eventuali strategie: trovare un approccio diverso vi aiuterà a superare eventuali ostacoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 30 settembre;

lunedì 30 settembre; ★★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 ottobre;

★★ venerdì 4 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. L'inizio della settimana riserverà grandi sorprese, ma proseguirà con un’evoluzione progressiva verso un equilibrio meno rassicurante. Il quadro astrologico, caratterizzato dalla combinazione Luna-Giove, potrà favorire un miglioramento graduale, se saprete mantenere la calma di fronte a piccoli contrattempi. Nella sfera affettiva, l'atteggiamento del partner o di chi vi sta intorno potrà sembrare a tratti ambiguo o difficile da comprendere, ma non fatevi sopraffare dall’impazienza: evitate reazioni esagerate.

Meglio cercare un dialogo costruttivo per evitare malintesi. Nell'ambito lavorativo, fate attenzione a chi si dimostra eccessivamente competitivo: ignorate le provocazioni e concentratevi sulle vostre competenze, senza dare troppo peso a rivalità che non meritano di essere alimentate.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 1°ottobre;

martedì 1°ottobre; ★★★★★ lunedì 30 e mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3 e venerdì 4;

★★★ sabato 5 ottobre;

★★ domenica 6 ottobre.

♋ Cancro: voto 7. Questa settimana potrebbe risultare meno produttiva del solito, ma non per questo dovrete scoraggiarvi. Le stelle non indicano difficoltà insormontabili, solo una certa fatica nell’ingranare il ritmo giusto. Cercate di rimanere concentrati sugli obiettivi e di non disperdere energie in attività di poco conto.

In ambito affettivo, se ci sono stati dissapori recenti con la persona amata, sarà il momento giusto per stemperare la tensione e riportare la pace: non insistete su vecchie questioni, meglio puntare su un atteggiamento più tollerante e comprensivo. Per quanto riguarda il contesto lavorativo, potrebbero arrivare notizie che, seppur non eclatanti, vi daranno uno spunto per rimettere in moto progetti che avevate accantonato. Mantenete alta l’attenzione e cogliete ogni piccolo segnale.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 3 ottobre;

giovedì 3 ottobre; ★★★★★ venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ mercoledì 2 e domenica 6;

★★★ martedì 1°ottobre;

★★ lunedì 30 settembre.

♌ Leone: voto 10. Settimana che si preannuncia brillante, grazie all'influenza favorevole di Venere e del Sole.

Gli astri saranno dalla vostra parte, infondendo sicurezza e permettendovi di esprimere al meglio la vostra energia vitale. In ambito sentimentale, non mancheranno occasioni per rafforzare il legame con il partner e realizzare desideri a lungo accarezzati: sarà il momento ideale per dare spazio a un progetto comune o per dedicarsi a una piccola sorpresa che riaccenda la passione. Sul fronte professionale, grazie alla vostra abilità e alla capacità di coordinare situazioni delicate, riuscirete a risolvere una questione complessa, dimostrando una volta di più il vostro valore. La settimana sarà perfetta per mettere in mostra le vostre competenze e ottenere riconoscimenti meritati.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 5 ottobre;

sabato 5 ottobre; ★★★★★ martedì 1, giovedì 3 e domenica 6;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 2 e venerdì 4.

♍ Vergine: voto 6.

La settimana si aprirà con un andamento regolare, senza picchi particolari, ma anche senza insidie. Il Sole e Venere saranno divisi nel loro influsso, creando un mix di energie contrastanti che richiederà un’attenta gestione delle emozioni. In campo affettivo, non sarà il momento giusto per lasciarsi andare a pensieri negativi o dubbi infondati: evitate di analizzare troppo le situazioni e cercate di vivere con maggiore leggerezza. Se avete in mente di chiarire qualche dubbio con il partner, preferite un approccio tranquillo, senza lasciarvi sopraffare dall’insicurezza. In ambito professionale, ci sarà spazio per una piccola rivincita: se qualcuno tende a sminuire i vostri risultati, giocate d’anticipo e dimostrate il vostro valore con fatti concreti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 30 e mercoledì 2;

★★★★ martedì 1, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 ottobre;

★★ sabato 5 ottobre.

Previsioni zodiacali e valutazioni settimanali ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. Questa settimana l'Oroscopo preannuncia un periodo davvero stimolante, soprattutto sul fronte emotivo. Venere in sestile con Urano e Mercurio in sintonia con Marte vi renderanno propositivi sia nei sentimenti che negli affari. Chi vive un legame stabile avrà voglia di investire di più nella relazione, portando avanti progetti già iniziati o pianificandone di nuovi. Questo è il momento ideale per consolidare l'intesa di coppia o per dare un tocco di freschezza a ciò che già funziona.

Chi è in cerca di un incontro speciale troverà il coraggio di fare un passo avanti, seguendo l'istinto senza rimpianti. Sul piano lavorativo, pur non essendo un periodo carico di sorprese, saprete concludere le attività in sospeso con un grande senso di realizzazione. Una volta archiviati gli impegni, dedicatevi a chi vi è più caro, godendo di ogni attimo con leggerezza e piacere.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 2 ottobre (Luna nuova in Bilancia);

mercoledì 2 ottobre (Luna nuova in Bilancia); ★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 30, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6.

♏ Scorpione: voto 8. Arriva l'opportunità di mettere finalmente ordine nelle questioni lasciate in sospeso. Il sestile tra Giove e Plutone vi donerà un'energia intensa, capace di farvi affrontare le sfide con sicurezza.

La Luna, che entrerà nel vostro segno nella giornata di venerdì, vi conferirà una dose extra di determinazione e chiarezza mentale. Approfittatene per concludere ciò che era rimasto irrisolto e per liberarvi da situazioni che ormai non vi appartengono più. Le occasioni non mancheranno e, con l’atteggiamento giusto, saprete coglierle al volo. Chi è in coppia sentirà il bisogno di rafforzare il legame, mentre chi è ancora in cerca di emozioni nuove avrà un fine settimana perfetto per conoscere persone stimolanti. Non siate restii a farvi avanti. Anche nel campo professionale vi attende un periodo soddisfacente: la settimana si concluderà lasciandovi liberi di celebrare ogni traguardo con chi vi sta a cuore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 4 ottobre (Luna in Scorpione);

venerdì 4 ottobre (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5;

★★★ lunedì 30 settembre.

♐ Sagittario: voto 5. Settimana dalle sfumature complesse, con l’influenza contrastante di Marte e Giove che creerà alti e bassi, in particolare nei legami affettivi. La sensazione di insoddisfazione o inquietudine, se non gestita con attenzione, rischierà di trasformarsi in irritazione. Cercate di non lasciarvi sopraffare dall'impulso di discutere per questioni di poco conto. Le tensioni potranno essere superate dialogando con calma e sincerità, ma senza rimuginare sul passato. Anche le amicizie saranno messe alla prova, rivelandosi un banco di prova per capire chi merita realmente la vostra fiducia.

In ambito lavorativo, la settimana si presenterà meno entusiasmante del previsto: tenete duro e non permettete a un momento di calo energetico di influenzare la vostra produttività. La pazienza sarà l’alleata migliore, in attesa di momenti più favorevoli.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 4 ottobre;

★★★★ lunedì 30, martedì 1, sabato 5 e domenica 6;

★★★ giovedì 3 ottobre;

★★ mercoledì 2 ottobre.

♑ Capricorno: voto 6. Il periodo partirà in modo positivo, con la Luna in Vergine e Giove e Nettuno che porteranno una ventata di energia creativa. Tuttavia, l’opposizione di questi due pianeti rispetto a Venere e Marte potrebbe creare qualche ostacolo lungo il percorso. In campo sentimentale, vi sarà richiesto un po’ più di impegno: alcuni nodi, soprattutto se trascurati in precedenza, dovranno essere sciolti con tatto e comprensione reciproca. Per i single, la ricerca dell’anima gemella sarà tutt'altro che semplice, ma l’obiettivo finale sarà un’esperienza piena di soddisfazioni. Sul fronte lavorativo, il periodo inviterà ad utilizzare tutte le risorse a disposizione, sfruttando la vostra mente analitica e la naturale capacità persuasiva. Siate pronti a farvi avanti, perché le opportunità di affermazione personale non mancheranno.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 30 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ venerdì 4 ottobre;

★★ giovedì 3 ottobre.

♒ Acquario: voto 6. La settimana avrà un andamento altalenante, con la Luna e Mercurio che si muoveranno su posizioni opposte rispetto al vostro segno. Le energie, dunque, risulteranno in parte contrastanti: se la Luna favorirà una maggiore apertura emotiva, Mercurio potrebbe portare confusione o piccole difficoltà di comunicazione. In ambito affettivo, la mancanza di sintonia con il partner o con chi vi sta vicino potrebbe farsi sentire: cercate di mantenere vivo l’interesse evitando la noia. I single avranno l'opportunità di approfondire nuove conoscenze, scoprendo in modo inatteso chi è realmente interessato a voi. Sul lavoro, preparatevi ad affrontare alcune piccole complicazioni: mantenete la calma e agite con prudenza, evitando di cedere a pressioni esterne.

La valutazione della settimana:

★★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 30, martedì 1 e venerdì 4;

★★★ domenica 6 ottobre;

★★ sabato 5 ottobre.

♓ Pesci: voto 7. La settimana si presenterà con una partenza e un finale ottimi ma con la parte centrale poco brillante, ma questo non significa che non ci siano possibilità interessanti in arrivo. La disarmonia tra Marte e Nettuno non riuscirà a oscurare del tutto la buona influenza di Urano, che vi donerà un pizzico di originalità e intuito. La chiave sarà mantenere una visione aperta e non lasciarsi condizionare da piccoli contrattempi. Nella sfera sentimentale, le stelle prevedono un periodo favorevole sia per chi vive un legame di lunga data sia per chi è alla ricerca di nuovi incontri: supererete le incertezze e riuscirete a trovare punti di incontro, purché restiate flessibili e aperti al dialogo. Nel campo professionale, il consiglio è di lasciar da parte ogni supposizione e di basarsi unicamente su fatti concreti: mantenere un approccio pragmatico sarà la strategia vincente.

La graduatoria settimanale con le stelle: