L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre annuncia che Giove porterà tanta allegria nella vita sentimentale del Toro (con voto otto) e comprensione in quella dei Gemelli. Parlando di soldi, le stelle rivelano che sarà una settimana fortunata per i Leone e Bilancia. I single della Vergine devono aspettarsi delle sorprese sul fronte amoroso. I Cancro dovranno contenersi con le spese. Giove prometterà al segno dell’Acquario di migliorare il loro tenore di vita.

L'atmosfera amorosa e finanziaria durante la prima settimana di ottobre, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Coniugherete il verbo “amare” in tutti i toni e modi. Sì, l'amore sarà la cosa più importante della vostra vita. Potrete sfruttare appieno i benefici influssi planetari, ma non dimenticate di tenere i piedi ben saldi a terra. Sul fronte finanziario, Plutone vi renderà probabilmente spendaccioni. Niente sarà troppo bello per l'oggetto del vostro amore, che vorrete riempire di regali. Fate attenzione a non mettere a repentaglio le vostre finanze. Voto: 7,5

Toro – La configurazione di Giove promette allegria e apertura mentale, a tutto vantaggio della vostra vita di coppia. Andrete d'accordo, vi piacerà stare insieme e frequentare gli amici.

Per i più viziati si parlerà di una fuga romantica. Se siete single, alcune stelle turbolente potrebbero mettere il vostro cuore sottosopra. Alcuni vedranno riemergere un amore passato, mentre altri soccomberanno al fascino di un vicino di casa o di un collega. Sul fronte finanziario, metterete sul campo tutte le vostre capacità.

Mostrerete persino un talento eccezionale. In particolare, riuscirete a recuperare beni che vi appartengono ma di cui non avete fatto pieno uso. Voto: 8

Gemelli – Sotto l'egida di Giove, il clima coniugale di questo periodo sarà caratterizzato da gentilezza, comprensione, gioia di vivere, mondanità. Alcune coppie fresche vivranno momenti allegri e navigheranno sulla stessa lunghezza d'onda.

Se siete single, il vostro lavoro potrebbe farvi incontrare qualcuno che potrebbe costringervi a cambiare i vostri piani. Siate realisti e fate attenzione a non interferire troppo con la vostra vita professionale per il bene del vostro cuore. Questo ambiente astrale vi incoraggerà a equilibrare il vostro bilancio e persino a migliorare le vostre entrate. Se avete dei risparmi da investire, prendetevi il tempo di studiare attentamente tutte le opzioni prima di decidere, e chiedete anche una consulenza professionale. Voto: 7,5

Cancro – Questo periodo vi invita a prendere un po' di tempo per riflettere e sistemare i vostri sentimenti di coppia. Il vostro destino coniugale dipenderà dal modo in cui reagirete e dal vostro atteggiamento nei confronti della persona amata.

Potrebbe nascere un legame importante e segnare un nuovo inizio nella vostra vita di coppia. Se siete single, l'aspetto favorevole di Venere dovrebbe rendere questa settimana piuttosto eccezionale per voi. Se volete sposarvi, questo è il momento giusto. In ogni caso, sarà un periodo intriso di gioia e di progetti da realizzare. Parlando di soldi, limitate le spese. Non fate quel grande acquisto a cui pensate da tempo, nonostante i vari incentivi del venditore. Andate avanti con determinazione e ottimismo: il successo totale è alla fine della strada. Voto: 7

L'oroscopo su amore e denaro, pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Con questo clima planetario, vivrete sentimenti ed emozioni intensi e focosi.

Niente vi fermerà nella ricerca del partner ideale. Farete di tutto per trovarlo. Avrete successo in tutti i vostri tentativi di seduzione. Se avete una relazione in corso, sarete al settimo cielo con il vostro partner. Dovrete fare molta attenzione alle vostre finanze; non scherzate con il fuoco e soprattutto non indebitatevi. Numerose attività legate alle finanze saranno particolarmente favorite in questo periodo, in particolare il commercio e i viaggi. Le transazioni immobiliari potranno finalmente realizzarsi come desideravate. Voto: 7

Vergine – Con i cattivi aspetti di Nettuno, non tutto sarà sereno nella vostra vita di coppia. Alcuni di voi dissotterreranno l'ascia di guerra che pensavano fosse stata sepolta per sempre.

Non perdete tempo a rimuginare su vecchi conflitti. Single, con Venere in buon aspetto, vi aspetta una piacevole sorpresa in amore. La natura esatta della sorpresa è sconosciuta. Forse la dichiarazione tanto attesa arriverà all'improvviso! Senza pianeti che creano problemi nel settore legato al denaro, dovreste godere di un bilancio relativamente equilibrato. A condizione, naturalmente, che non facciate spese folli. I Vergine che sanno essere ragionevoli potrebbero riuscire a risparmiare in vista di un viaggio tanto agognato o di un acquisto importante: progetti che valgono qualche sacrificio! Voto: 7

Bilancia – Mercurio riporterà la situazione amorosa degli ultimi tempi su un terreno più neutro, anche se è stata particolarmente tormentata.

Questo riguarderà tutti i nati sotto questo segno, sia che vivano da soli che in coppia. Per quanto riguarda il settore legato ai soldi, non accadrà nulla di speciale da sottoscrivere in questo periodo: si tratterà di ordinaria amministrazione, né buona né cattiva. Inoltre, la vostra vita sarà così frenetica che gli affari di cuore passeranno in secondo piano. Con questo aspetto di Saturno, il settore finanziario sarà indebolito. Non rischierete nessuna catastrofe, ma fareste bene a ricordare che questo è un momento per risparmiare e non per fare acquisti pericolosi. Voto: 7

Scorpione – Plutone influenzerà la vostra vita sentimentale. Con lui, o tutto o niente: forti passioni o una catena di conflitti che potrebbero portare a una rottura.

Se vivete da soli, Urano, pianeta dell’amore a prima vista, ha in mente grandi progetti per voi. Se la vostra relazione è seriamente in crisi, questa settimana potrebbe assistere a una rottura definitiva. Se invece la vostra relazione è solida, attraverserete una fase di messa in discussione, che potrebbe essere molto positiva. Mettete in ordine i vostri affari finanziari e fate i conti per non farvi cogliere impreparati. Un piccolo afflusso di denaro non è impossibile in questo periodo, ma non buttatevi subito in spese inutili, piuttosto fate buon uso del vostro denaro. Voto: 7

Previsioni zodiacali da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per quanto riguarda gli affari di cuore, sarete a un bivio. Divisi tra i vostri impulsi irrazionali e la necessità di stabilizzarvi, potreste trovare difficile trovare il giusto equilibrio.

Il vostro problema, a dire la verità, è non sapere esattamente cosa volete, o se ciò che volete è raggiungibile o meno. Riflettete un po' di più e cercate di controllare il vostro lato istintivo. Farete bene a tenere presente che state entrando in un periodo piuttosto cupo dal punto di vista finanziario. Solo Saturno, l'astro delle restrizioni, influenzerà il settore legato ai soldi; e con Saturno è meglio aspettarsi una certa stagnazione. Tuttavia, con Giove a favore, i vostri affari finanziari dovrebbero, in linea di massima, essere protetti. Voto: 6

Capricorno – La vostra vita sentimentale sarà discontinua. In effetti, la Luna non favorirà certo l'euforia. Per questo motivo, chi ha una relazione seriamente in crisi vivrà probabilmente un periodo di dubbi e domande.

Fortunatamente, potete contare su Venere per contrastare l'impatto della Luna. Se vivete da soli, questi due astri potrebbero addirittura regalarvi un incontro emozionante. Con il sostegno di Plutone, gestirete le vostre finanze con rigore e serietà. Se state pianificando un'importante transazione immobiliare, è meglio che scegliate i giorni centrali della settimana, perché sarete sicuri di avere successo. Voto: 7,5

Acquario – Per i single, le attuali configurazioni planetarie potrebbero rivelarsi un po' pericolose. Sarete dell'umore giusto per viziare la persona che vi fa battere forte il cuore. Il rischio di delusione, però, è alto. Se avete una relazione, potreste fantasticare su una persona diversa dal vostro partner, ma allo stesso tempo potreste non avere alcun desiderio di mettere in pratica le vostre fantasie.

Vi accontentate di sognare la persona che vi attira. Ed è giusto così, perché la persona in questione non è affatto quella che immaginate. Con Giove che continua a influenzare il settore economico, la fortuna dovrebbe essere dalla vostra parte questo periodo. Dovrebbe essere più facile far quadrare il bilancio. In alcuni casi, Giove potrebbe addirittura migliorare il vostro tenore di vita. Voto: 7,5

Pesci – Farete della vostra vita insieme una serie di momenti speciali. Innanzitutto, rafforzerete i legami di complicità con la vostra dolce metà e darete più importanza che mai al dialogo. Poi, aumenterete il numero di attività ricreative da svolgere con il vostro partner. Se siete single, giocherete a fare i rubacuori con brio e convinzione e moltiplicherete le vostre avventure.

Tuttavia, c'è una buona possibilità - o rischio? - di incontrare la persona che vi farà venire voglia di mettere su famiglia. Il vostro giudizio sulle questioni finanziarie sarà offuscato dall'azione ostile di Plutone. È probabile che valutiate male la situazione attuale. Non è il momento di fare troppe congetture. Voto: 7,5