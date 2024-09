Il mese di settembre si avvicina alla fine e l'oroscopo fornisce le indicazioni necessarie per affrontare l'ingresso in scena di ottobre. La settimana compresa tra lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre, sembra essere un po' pesante per il Toro, ma soddisfacente per il Leone, specialmente osservando la sfera sentimentale di quest'ultimo. Ulteriore sensibilità in arrivo per il Capricorno, seguito da uno Scorpione ancora in fase di assestamento per il nuovo mese.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - i nativi dell'Ariete stanno attraversando un periodo favorevole, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello sentimentale.

L'ambizione non manca di certo e la fiducia nelle proprie capacità porterà al raggiungimento di vari obbiettivi. I frutti del duro lavoro potranno finalmente essere raccolti.

Toro - l'Oroscopo di questa nuova settimana non sembra essere poi così roseo per il Toro. Qualche momento di difficoltà potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, ma non per questo ci si potrà far cogliere di sorpresa dal pessimismo. Tutto si risolverà nel migliore dei modi, l'importante è non arrendersi.

Gemelli - la stanchezza potrebbe farsi sentire, soprattutto con l'avvicinarsi del weekend, ma non vi è nulla di preoccupante da dovere attenzionare. Qualche occasione di guadagno, che si tratti di una promozione o di una nuova occupazione lavorativa, giungerà a breve.

Farsi trovare pronti, senza farsi travolgere troppo dall'entusiasmo,, aiuterà ad accogliere nel migliore dei modi ciò ce verrà.

Cancro - chi è nato sotto al segno del Cancro si ritroverà ad attraversare un periodo particolare della propria vita. Alti e bassi si susseguiranno e sarà importante riuscire a stringere i denti senza demoralizzarsi.

Affidarsi alle cure delle persone care si rivelerà utile per non abbattersi. Nuovi orizzonti si ergono in lontananza.

Leone - ottimo periodo per il Leone, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e relazionale. L'importante, specialmente in ambito lavorativo, è riuscire a mettere da parte l'orgoglio e la propria ostinazione.

Ascoltare i consigli e le idee altrui è importante anche per la propria crescita personale.

Vergine - la voglia di rinnovamento non manca di certo e gli astri, secondo l'oroscopo, sembrano essere d'accordo. Una posizione favorevole permetterà al segno zodiacale in questione di tirare un sospiro di sollievo ed accogliere quella leggerezza tanto ricercata nel tempo. Riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati non è complicato, specialmente in questa settimana di transizione.

Previsioni da Bilancia a Vergine

Bilancia - il segno della Bilancia sta per attraversare un periodo alquanto insolito: in apparenza sembra che le varie giornate stiano ruotando nel verso sbagliato e che l'intera settimana stia andando letteralmente male, ma in realtà non sarà così.

Dietro a questa apparente negatività si sta muovendo qualcosa di grosso. Un cambiamento radicale che, secondo le previsioni dell'oroscopo, permetterà alla Bilancia di migliorare nettamente il proprio futuro.

Scorpione - per lo Scorpione, come già anticipato, sarà meglio fermarsi un attimo a riorganizzare le proprie idee. Ristabilire quelle che sono le proprie priorità, tracciando un percorso finanziario sicuro, aiuterà ad allontanarsi da strade tortuose e fin troppo piene di rischi inutili.

Sagittario - chi è nato sotto al segno del Sagittario si ritrova ad attraversare un periodo di insolita apatia. La voglia di fare e di mettersi in gioco c'è, ma nel momento in cui ci si sta muovendo per realizzare l'obiettivo giornaliero ci si ritrova sorpresi da una stanchezza mentale che riesce a mandare in fumo ogni cosa.

Circondarsi di persone propositive aiuterà a rallegrare e colorare le varie giornate.

Capricorno - l'oroscopo preannuncia l'arrivo di giornate intrise di serenità. Una nuova sensibilità si fionderà a braccia aperte verso il Capricorno, rendendolo leggermente più affabile. Buone notizie sembrano finalmente ergersi all'orizzonte.

Acquario - un turbine di emozioni si sta avvicinando rapidamente e riuscire ad evitarlo sembra essere quasi impossibile. Mettere alla luce le proprie idee, mostrandole ai colleghi di lavoro, al proprio datore o semplicemente alla propria consorte aiuterà a migliorare la propria autostima ed avvicinerà varie opportunità. L'importante è non farsi prendere dall'egoismo.

Pesci - stando alle previsioni dell'oroscopo, la settimana che sta per sopraggiungere non sarà tra le migliori per il segno dei Pesci.

Qualche nota d'ansia potrebbe cogliere di sorpresa coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e sarà importante riuscire a gestirla al meglio, cercando di mantenere la calma e di non abbattersi.