L'oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 svelerà come sarà l'andamento della prossima settimana per i segni zodiacali. Inizio settimana faticoso per i Pesci, mentre il segno del Sagittario potrà ricevere nuove opportunità lavorative. Il Toro non deve avere paura di mettersi in discussione.

Segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario)

Ariete: questa settimana vi metterà alla prova, specialmente sul lavoro. Qualcosa potrebbe rendere le giornate di giovedì e venerdì particolarmente pesanti, con ostacoli che richiedono pazienza. Il vostro umore, e lo stress potrebbe portarvi a fare scelte avventate.

Tuttavia, ricordate che Giove vi sostiene nei progetti a lungo termine: tenete duro!

Leone: l’ambito lavorativo sarà la vostra ancora questa settimana: avrete una marcia in più per brillare e ottenere risultati concreti. Tuttavia, sul fronte sentimentale, le cose potrebbero essere più complicate. Ci saranno tensioni, e le giornate di sabato e domenica potrebbero risultare particolarmente nervose.

Sagittario: nonostante Giove in opposizione vi metta qualche bastone tra le ruote, Mercurio vi offrirà interessanti opportunità professionali. Le giornate di lunedì e martedì potrebbero risultare un po’ stressanti, ma già da metà settimana le cose miglioreranno. Se state cercando una nuova direzione lavorativa o un’opportunità, mercoledì e giovedì potrebbero rivelarsi cruciali.

Segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno)

Toro: è il momento di fare chiarezza in amore. L’opposizione di Venere vi costringe a confrontarvi con verità che avete ignorato per troppo tempo. Sabato e domenica non saranno facili per la comunicazione col partner, ma affrontare le questioni irrisolte sarà essenziale. Prendetevi il tempo necessario e non abbiate paura di mettervi in discussione.

Vergine: l’inizio della settimana vi vedrà sotto una luce particolarmente favorevole. Approfittatene per risolvere questioni in sospeso, soprattutto in amore, dove potrete godere di momenti di grande intensità. Sul lavoro, tuttavia, potrebbe essere utile avere pazienza e non affrettare i tempi.

Capricorno: Marte vi sta mettendo alla prova da un po’ di tempo, e la stanchezza comincia a farsi sentire.

La parte centrale della settimana, non sarà facile, ma potete ritrovare armonia nelle relazioni affettive. Prendetevi del tempo per ricaricarvi e non trascurate il supporto di chi vi sta vicino.

Segni di aria (Gemelli, Bilancia e Acquario)

Gemelli: questa settimana sembra essere fatta su misura per voi! Il settore professionale brillerà. Potreste finalmente ricevere una risposta importante o concludere un affare a lungo desiderato. Mercoledì e giovedì saranno giornate particolarmente fortunate, quindi non esitate a sfruttarle al massimo.

Bilancia: questa è la vostra settimana! Con Sole, Mercurio e Luna dalla vostra parte, siete in una posizione di grande forza. Se state aspettando una conferma o una risposta sul lavoro, le stelle vi sorridono.

Tuttavia, fate attenzione a Marte in posizione sfavorevole, che potrebbe farvi sentire più stanchi del solito. Non sottovalutate l’importanza di riposarvi.

Acquario: le questioni di cuore potrebbero farvi sentire un po' oppressi in questo periodo. Potrebbero arrivare tensioni nei rapporti di coppia, con un forte bisogno di libertà che potrebbe creare incomprensioni. Il fine settimana sarà particolarmente delicato, quindi meglio concentrarsi sul dialogo nelle giornate più tranquille di mercoledì e giovedì.

Segni di acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

Cancro: in amore vi attende una settimana decisamente positiva. Venere in Scorpione regala alla vostra relazione passione e intesa come non accadeva da tempo.

Il fine settimana sarà speciale, con la Luna favorevole che aggiungerà emozioni intense. Tuttavia, il lavoro potrebbe crearvi qualche grattacapo tra mercoledì e giovedì, con possibili disaccordi o contrattempi.

Scorpione: questa settimana non mancheranno momenti di grande complicità per chi è in coppia. Per i single, potrebbe essere l’occasione giusta per un incontro speciale. Il fine settimana sarà romantico e pieno di emozioni. Sul lavoro, però, potrebbero esserci alcune tensioni da affrontare a metà settimana.

Pesci: l’inizio della settimana sarà faticoso. Non scoraggiatevi, perché già da mercoledì le cose miglioreranno e l'amore tornerà protagonista. Per le coppie, è un buon momento per sentirsi più vicini, mentre le single potrebbero vivere incontri brevi ma intensi.