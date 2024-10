L'oroscopo del fine settimana dal 5 al 6 ottobre prevede un po’ di stanchezza per i Capricorno, anche se non si arrenderanno al lavoro, mentre i Pesci si sentiranno più sicuri delle loro capacità. Weekend perfetto per quelli dello Scorpione, che avranno Luna e Venere a favore, mentre il Leone non dovrà essere sopra le righe con il partner. Sagittario sarà produttivo.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: primo weekend del mese che si rivelerà tutto sommato discreto. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante, potreste comunque riuscire a dare un tocco abbastanza maturo e romantico alla vostra relazione di coppia.

In campo professionale non sarete nelle condizioni giuste per poter ambire in alto, considerato Marte e Mercurio contro. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un fine settimana piacevole considerate Luna e Venere in cattivo aspetto. Il vostro temperamento nei confronti del partner sarà spesso nervoso, arrivando a discussioni che potreste anche evitare. In campo professionale serviranno idee valide per riuscire a mettere a punto progetti proficui. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni ottime in campo professionale. La posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di affrontare ogni situazione al meglio. Avrete sempre la soluzione giusta per ogni evenienza. In amore la vostra relazione forse non sarà tra le più romantiche in assoluto, ciò nonostante vi sentirete abbastanza bene insieme alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Troverete una buona intesa con la persona che amate grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single questa prima parte dell'autunno potrebbe rivelarsi particolarmente calorosa e romantica. Nel lavoro attenzione alle decisioni che prenderete, considerato Mercurio in quadratura.

Se volete, sarete ancora sulla strada giusta verso il successo. Voto - 8️⃣

Leone: vita amorosa che avrà poco di romantico, considerate Luna e Venere in quadratura. Ci saranno spiacevoli incomprensioni con la persona che amate, e trovare un compromesso non sarà affatto facile. In ambito professionale il vostro intuito e le vostre conoscenze saranno di grande aiuto per gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo weekend in campo sentimentale grazie a questo cielo splendido. Apprezzerete molto la compagnia della persona che amate, concedendovi momenti intensi di emozioni, anche voi cuori solitari in cerca dell'amore vero. Sul posto di lavoro alcuni progetti richiederanno tempo, ma le soddisfazioni che potrebbero raggiungere saranno un pretesto per non mollare. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana positivo in campo professionale. Con Mercurio in buon aspetto, i vostri progetti andranno lungo la giusta direzione, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, anche grazie a Giove in trigono. In amore questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante la vostra relazione di coppia sarà comunque abbastanza romantica e appagante.

Voto - 8️⃣

Scorpione: vita amorosa perfetta. Con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo, la vostra relazione di coppia sarà un'esplosione di emozioni tutte da vivere. In campo professionale il pianeta Marte vi darà quella spinta necessaria per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo produttivo e soddisfacente in campo professionale. Sarete pieni di risorse in questo primo weekend del mese, dimostrando di avere un grande potenziale da sfruttare. In amore questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante avrete buone occasioni per regalare momenti di felicità alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Marte in opposizione dal segno del Cancro, potreste sentirvi un po’ stanchi, soprattutto in campo professionale.

Di contro, anche se questo cielo non sarà granché, non vi arrenderete per cercare di raggiungere buoni risultati. In amore avrete tutto il sostegno di questo cielo e del partner per poter vivere una relazione di coppia affiatata. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni non all'altezza della situazione per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro rapporto con il partner non sarà dei migliori, anche a causa di alcune questioni che faticate molto a scrollarvi di dosso. In ambito professionale sarete capaci di tanto grazie a Mercurio e Giove, con grandi aspettative per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale eccellente in campo amoroso. Riuscirete a vivere al meglio la vostra relazione di coppia, che rivelerà ricca di emozioni grazie alla Luna e Venere. In ambito lavorativo proverete a metterci più del vostro in quel che fate, cercando di distinguervi per le vostre abilità. Voto - 8️⃣