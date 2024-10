L'oroscopo del fine settimana dal 26 al 27 ottobre prevede una certa euforia nei nativi Bilancia, che metteranno al centro il rapporto con il partner, mentre il Cancro sarà ben organizzato e attivo sul lavoro. Il Leone godrà di una relazione dolce e affiata, mentre il Toro dovrà dimostrare maggiore sincerità e interesse verso il partner.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrologiche abbastanza soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere, che vi spingeranno a essere sempre sinceri e aperti con la persona che amate.

Nel lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli per i vostri progetti, che possano darvi anche qualche occasione in più. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un weekend tutto sommato discreto per la vostra relazione di coppia. State vivendo una fase di crescita ed esplorativa, e sarà importante dimostrare maggiore sincerità e interesse verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa che non vi piace attirerà la vostra attenzione, spingendovi a dedicarvi maggiormente a un progetto che ha bisogno di essere rilanciato. Voto - 7️⃣

Gemelli: continueranno a esserci problemi rilevanti all'interno della vostra relazione di coppia in questo periodo un po’ burrascoso. Dovrete imparare a comprendere i sentimenti del partner, capire cosa lo fa stare bene e cosa no, senza però mettere da parte la vostra felicità.

Nel lavoro la precisione e la determinazione saranno importanti nei vostri progetti, soprattutto in questo periodo un po’ meno proficuo. Voto - 6️⃣

Cancro: l'organizzazione sarà una parte fondamentale dei vostri progetti professionali per voi secondo l'Oroscopo. Fare sempre le cose di fretta e in maniera distratta potrebbe solo rallentarvi.

D'altronde, avrete un buon cielo a supportarvi, che può permettervi di raggiungere vette più alte. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate. La giornata di domenica in particolare, sarà interessante per dedicare qualche emozione in più alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Leone: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna e Venere benefici nei vostri confronti, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che brillerà di luce propria, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale avrete buone potenzialità, e non vedrete l'ora di mettervi in gioco. Dovrete soltanto riuscire a trovare qualcuno che creda in voi. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di domenica, renderà questo weekend meno difficile del solito in amore. Venere infatti sarà ancora in cattivo aspetto, per cui non aspettatevi momenti da favola con la persona che amate. Nel lavoro invece questo cielo vi assiste, portando occasioni interessanti per i vostri progetti professionali.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un periodo euforico in amore, dettato da un cielo davvero sereno nei vostri confronti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale, che si rivelerà più dolce e appagante. Nel lavoro non abbiate paura di cimentarvi in progetti più ambiziosi, soprattutto se ne avete le capacità. Voto - 9️⃣

Scorpione: il vostro fine settimana potrebbe non iniziare benissimo a causa di queste stelle. Fortunatamente, già da domenica la situazione tenderà a migliorare grazie alla posizione della Luna favorevole, che vi darà ancora buone occasioni per vivere un rapporto appagante. Nel lavoro state dimostrando impegno e costanza, che presto verranno ripagati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte in questo periodo, ciò nonostante la Luna potrebbe portare qualche piccolo grattacapo tra voi e il partner. Attenzione a non avere pretese troppo elevate. Sul fronte professionale il successo sarà possibile solo se siete disposti a impegnarvi, ed eventualmente fare piccoli sacrifici. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un weekend più che soddisfacente per voi nativi del segno. Godrete di una relazione di coppia abbastanza stabile, grazie anche alla Luna in trigono durante la giornata di domenica, che porterà un po’ di intimità tra voi e la persona che amate. Sul posto di lavoro avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a non caricarvi troppo di lavoro considerato Marte in cattivo aspetto.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta durante questo fine settimana. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna che potrebbe alterare facilmente il vostro umore. In ambito professionale attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre i vostri progetti andrà come previsto. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale in crescita in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di Mercurio e di Marte. Il pianeta Saturno in congiunzione inoltre vi darà quella marcia in più per poter ambire in alto. In amore non sarà il periodo migliore per la vostra relazione di coppia, considerato Venere in quadratura. Ci saranno infatti alcune discussioni da affrontare prima di lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 6️⃣