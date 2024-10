L'Oroscopo del weekend del 12 e 13 ottobre preannuncia un fine settimana pregno di positività e fortuna per diversi segni. A vivere un periodo molto fortunato, Pesci, primo in classifica. Il simbolo astrale di Acqua potrà contare su un sabato e una domenica eccezionali dal punto di vista della buona sorte. Gemelli e Scorpione, a poca distanza dalla vetta, godranno anch'essi di successi e possibilità da cogliere al volo. Diversamente, i nati in Ariete dovranno vedersela con due giornate abbastanza impegnative, con intoppi e complicanze da mettere in sicurezza.

Previsioni zodiacali della fortuna week-end 12-13 ottobre e graduatoria: molto bene anche l'Acquario

Ariete - 12° posto. Il prossimo fine settimana per voi del segno richiederà una notevole quantità di pazienza, poiché non potrete fare affidamento sulla fortuna. Il weekend del 12-13 ottobre potrebbe rivelarsi piuttosto movimentato. In amore, preparatevi a un fine settimana dalle emozioni contrastanti: l'umore sarà altalenante e ciò influirà inevitabilmente sui rapporti di coppia. Non lasciatevi travolgere dai malumori e cercate di non prendere tutto troppo sul personale. Se avete avuto qualche screzio recente con il partner, sarà il momento ideale per chiarire, evitando di alimentare tensioni inutili.

Per i single, l’atmosfera sarà più frizzante, con qualche sorpresa inaspettata: se qualcuno catturerà la vostra attenzione, siate cauti e non abbassate la guardia, le apparenze ingannano. Sul fronte professionale, potreste imbattervi in una collaborazione interessante: anche se all'inizio potrà sembrare meno promettente di quanto sperato, non scartatela subito.

Cancro - 11° posto. II week-end in arrivo porterà diverse difficoltà. Dunque, non si avrà il sostegno della buona sorte. Affrontare le problematiche con determinazione dovrà essere una priorità. Il fine settimana inizierà con qualche intoppo, ma vedrete un netto miglioramento già a partire dal pomeriggio di sabato. La sensazione iniziale sarà quella di una certa pesantezza emotiva, con qualche nervosismo che potrebbe rendervi irritabili.

L'influenza di Nettuno, tuttavia, vi aiuterà a recuperare equilibrio, favorendo soluzioni pratiche a problemi che vi trascinate da tempo. In amore, sarà il momento giusto per discutere di progetti futuri: riorganizzate le idee e pianificate insieme al partner ciò che conta di più per entrambi. Se siete soli, è il momento di osare: non temete di lanciare il primo sguardo o di accettare inviti improvvisi. Sul lavoro, il weekend si rivelerà favorevole per chi desidera apportare modifiche o cambiamenti. Qualcosa di interessante potrebbe presentarsi proprio quando meno ve l'aspettate.

Sagittario - 10° posto. Le giornate di sabato e domenica si preannunciano piuttosto impegnative, con una serie di alti e bassi.

Le stelle consigliano di mantenere un atteggiamento attento, in caso di problemi e avere molta pazienza. Soprattutto in amore, non aspettatevi grandi slanci di romanticismo: la Luna sarà in una posizione poco favorevole, aumentando la propensione a dubbi e sospetti. Attenzione a non diventare eccessivamente diffidenti nei confronti del partner: il rischio è quello di generare incomprensioni difficili da risolvere. Per i single, sarà una fase piuttosto complessa da gestire: non date retta alle voci di corridoio o alle sensazioni fugaci, basatevi su fatti concreti e valutate con calma. Nel campo lavorativo, qualche imprevisto potrebbe rendere la gestione delle attività più complicata del previsto.

Non prendete decisioni avventate.

Toro - 9° posto. Anche se il buon destino non sarà sempre dalla vostra parte, ci saranno comunque momenti in cui le cose andranno meglio. Sfruttate ogni momento positivo per avanzare nei programmi. Questo fine settimana vi vedrà iniziare con un po' di incertezza, ma non sarà un periodo da sottovalutare. In amore, sarete tentati di rimettere in discussione legami del passato: vecchi sentimenti potrebbero riaffiorare e, con essi, il desiderio di risolvere situazioni lasciate in sospeso. Se siete in coppia, cercate di essere più presenti e disponibili, evitando di far prevalere la testardaggine. Per i single, il consiglio è di sperimentare nuovi modi di interagire e di osare un po' di più: riscoprite il piacere di mettervi in gioco, senza timore di deludere le aspettative altrui.

Sul fronte lavorativo, sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e credere nelle proprie capacità: nuove occasioni arriveranno presto, ma solo chi sarà capace di guardare oltre i limiti attuali riuscirà a coglierle.

Vergine - 8° posto. Fortuna moderata. Non ci saranno grandi sorprese, ma nemmeno grossi problemi. È un buon momento per consolidare ciò che avete già ottenuto e pianificare il futuro. Il week-end promette serenità e armonia in molti aspetti della vita. La presenza di stelle in posizione favorevole aiuterà a fare chiarezza su questioni rimaste in sospeso. In amore, ci sarà spazio per un dialogo costruttivo con il partner, specialmente se di recente ci sono state incomprensioni.

Sarà il momento giusto per appianare le divergenze e ritrovare una comunicazione più fluida e sincera. Per chi è single, le stelle invitano a prendersi cura del proprio benessere: concentratevi su ciò che vi fa stare bene, praticando attività che vi consentano di ritrovare positività. Sul lavoro, il fine settimana sarà caratterizzato da una spinta verso il cambiamento: non abbiate paura di prendere decisioni coraggiose.

Capricorno - 7° posto. Un periodo sostenuto da una fortuna discreta sta per arrivare. Alcune opportunità potrebbero presentarsi, ma sarà necessario lavorare sodo per coglierle. Per voi un’occasione per tirare il fiato e recuperare le energie. In amore, l’invito è a lasciarsi andare un po’ di più, senza pensare troppo alle conseguenze.

Se siete in coppia, condividere momenti di relax e spensieratezza con chi vi è accanto contribuirà a rinsaldare il legame, rendendo le giornate più piacevoli e leggere. Chi è solo potrebbe sentirsi meno motivato a socializzare: concedetevi il lusso di ascoltare certe sensazioni, senza forzarvi in situazioni che non convincono. In ambito lavorativo, l’influenza astrale favorirà una pausa rigenerante: non preoccupatevi troppo degli impegni futuri!

Leone - 6° posto. Questo finale di settimana, secondo l'oroscopo, andrà abbastanza bene, con scampoli di fortuna da saper individuare per poi riuscire a coglierli. In amore, l'influenza della Luna in posizione favorevole donerà un tocco di leggerezza e serenità al rapporto, rendendovi più attenti alle esigenze del partner.

Le relazioni di coppia procederanno su binari stabili, con una buona capacità di dialogo che vi aiuterà a superare eventuali incomprensioni. Per i single, il periodo riserverà qualche soddisfazione: vi sentirete piuttosto sicuri di voi stessi, pronti a fare nuove conoscenze, ma fate attenzione a non farvi troppe illusioni. Sul fronte lavorativo, avrete energia da vendere: saprete affrontare con determinazione ogni compito, trovando soluzioni rapide ai problemi quotidiani. Qualche novità, già nell’aria, potrebbe presto trasformarsi in un’opportunità concreta. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di fare un passo avanti.

Bilancia - 5° posto. Il buon destino sarà costante e le stelle vi sorrideranno, soprattutto in ambito economico.

Avrete una buona stabilità e momenti di gioia, ma la routine richiederà attenzione e rapidità di azione. Dunque, atmosfera piuttosto tranquilla, anche se non mancheranno momenti in cui l’umore sembrerà calare. In ambito sentimentale, le relazioni consolidate non avranno particolari problemi, ma cercate di non trascurare i bisogni di chi vi sta accanto. Per chi è solo, invece, le stelle consigliano di evitare mosse azzardate: la voglia di novità sarà forte, valutate con attenzione prima di lanciarvi in nuove avventure, per non pentirvene in seguito. Sul lavoro, la situazione sarà stabile e priva di eventi rilevanti, ma l’attesa sarà la strategia migliore. Le stelle suggeriscono di mantenere un profilo basso, aspettando con pazienza i prossimi sviluppi.

Non è il momento di forzare la mano o di cercare svolte improvvise.

Acquario - 4° posto. La fortuna sarà equilibrata in questo fine settimana, offrendo vari momenti di serenità. Avrete occasioni per distinguervi, soprattutto grazie alla vostra risaputa intelligenza. In amore, chi vive una relazione troverà momenti di dolcezza e complicità, ma evitate di voler avere sempre ragione: ascoltate di più le ragioni altrui e cercate il compromesso. Le coppie stabili vivranno momenti di grande intesa, grazie alla capacità di saper mediare e condividere. Per i single, si prospetta una fase di grande vitalità: cogliete le occasioni per socializzare e lasciatevi trasportare dalle emozioni. In ambito professionale, evitate discussioni inutili con i colleghi, anche se la tentazione sarà forte.

Lavorare in squadra sarà più complesso del solito, ma con un po’ di pazienza riuscirete a superare le divergenze, ottenendo ottimi risultati.

Scorpione - 3° posto. Davvero straordinario questo fine settimana che sta per arrivare. Vi attende un ottimo periodo, con la fortuna pronta a illuminare il cammino giornaliero. Le stelle vi sorrideranno favorendo situazioni super-positive. In amore, la Luna favorevole renderà le relazioni vivaci e appassionate: sarete attenti ai bisogni del partner, ma fate attenzione a non cadere nella trappola della gelosia. Il vostro lato possessivo potrebbe emergere, creando qualche tensione inutile. Se siete single, preparatevi a un fine settimana movimentato, con incontri interessanti e nuovi sviluppi: accettate gli inviti e lasciatevi sorprendere. Sul fronte lavorativo, l’entusiasmo sarà al massimo: riuscirete a portare a termine ogni compito con precisione e senza avvertire stanchezza. La vostra energia sarà contagiosa.

Gemelli - 2° posto. Fine settimana estremamente favorevole, con successi e opportunità a portata di mano. La fortuna sarà pienamente dalla vostra e vi accompagnerà nella realizzazione di progetti a lungo attesi. In amore, se siete in coppia, evitate di imporvi troppo e cercate di ascoltare di più il partner. Spesso tendete a voler decidere su tutto, ma questa volta sarà importante condividere le scelte e lasciare spazio anche all’altro/a. Per chi è solo, l’atmosfera sarà frizzante: ci saranno nuove occasioni e momenti di grande complicità con una persona conosciuta da poco. Giocate bene le vostre carte e non abbiate fretta di arrivare a conclusioni definitive. In ambito professionale, il periodo si prospetta favorevole: avrete nuove prospettive da valutare, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Sarà il momento ideale per espandere i propri orizzonti e provare a osare un po’ di più, ma senza perdere di vista gli obiettivi principali.

Pesci - 1° posto. Il prossimo week-end sarà all'insegna di una fortuna davvero eccezionale. Tutto sembrerà andare per il verso giusto, con successi e riconoscimenti che vi daranno ottime soddisfazioni. In amore, la Luna nel segno porterà una ventata di romanticismo e sensibilità. Se siete in coppia, avrete modo di vivere momenti speciali, consolidando il legame con il partner. Chi ha superato un periodo difficile sentirà che è arrivato il momento di fare un passo avanti, magari affrontando alcuni discorsi rimasti in sospeso. Per i single, sarà un periodo intrigante: nuovi incontri permetteranno di guardare al futuro con fiducia. Qualcuno potrebbe cercare di conquistarvi, ma attenzione a non farvi cogliere impreparati. Sul lavoro, saranno giorni di grandi possibilità: novità si intravvedono all’orizzonte, specialmente per chi gestisce un’attività in proprio. Fate scelte ponderate, analizzando vantaggi e svantaggi.