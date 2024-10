Sotto il transito della Luna in Capricorno, la giornata del 9 ottobre promette movimenti inaspettati. L'oroscopo sostiene il ruggente Leone, posizionato al 1° posto della classifica, seguito da Gemelli, Vergine e Ariete. Tutti loro affronteranno un mercoledì positivo e pieno di buoni risvolti, al contrario, il Cancro arrancherà in nova posizione, lottando contro l'opposizione lunare.

Classifica e oroscopo del 9/10: Sagittario ultimo

Sagittario – 12°. Il vostro umore sarà particolarmente instabile e vi sentirete immersi in un pessimismo che rischierà di accompagnarvi per lungo tempo.

Sarà difficile evitare di pensare a tutto ciò che vi preoccupa, soprattutto su una questione importante che continua a tormentarvi. Vi sembrerà quasi impossibile attendere l’arrivo del weekend e ogni piccola cosa potrebbe farvi irritare. Sarà essenziale cercare di mantenere la calma e non lasciarvi sopraffare dalla permalosità, specie nelle relazioni con i colleghi o i compagni di studio. Potrebbe essere un buon momento per cercare di cambiare atteggiamento e adottare una prospettiva diversa, altrimenti rischierete di affrontare altre giornate segnate da malinconia e insoddisfazione.

Confusione e scoraggiamento potrebbero prendere il sopravvento e il bilancio della vostra vita sembra non quadrare.

Cercate di gestire al meglio le risorse senza farvi sopraffare dall'ansia. Non trascurate il riposo, il vostro corpo ha bisogno di rigenerarsi per affrontare nuove sfide.

Scorpione – 11°. In questo periodo sembra che tutto intorno a voi vada a rilento e che ogni tentativo di reagire si scontri con una forte resistenza. Questa sensazione di impotenza potrebbe farvi sentire giù di morale e abbattuti, ma non dovete arrendervi.

È solo una fase, una tempesta che presto si calmerà. Non cercate di forzare le cose, lasciate che la situazione evolva naturalmente e prendetevi il tempo che vi serve per ritrovare serenità. Alla fine, tornerete a brillare e a ritrovare la vostra vitalità, proprio come una rosa che sboccia dopo l'inverno.

Siete apatici e non avete la voglia di approfondire nuove relazioni.

Il lavoro e la vita quotidiana sembrano essere particolarmente impegnativi, e tutto sembra remare contro di voi. Avete bisogno di riposare e di staccare per un po' dalla routine che vi pesa.

Toro – 10°. La vita riserva sempre nuove opportunità, purché si abbia il coraggio di crederci fino in fondo. I cambiamenti sono in corso e le regole del gioco stanno mutando. Sarà una giornata piena di impegni pratici e probabilmente vi troverete a gestire questioni come la revisione di conti o le faccende domestiche. Anche se detestate le code e le attese, vi potrebbe capitare di perdere tempo prezioso, mettendo alla prova la vostra pazienza. Ma cercate di mantenere la calma, anche di fronte a situazioni che vi innervosiscono.

I sentimenti saranno particolarmente intensi e potreste essere favoriti negli incontri. Vi state domandando se riuscirete mai a vedere la pensione e come gestire al meglio le vostre risorse. Anche se il fisico è in discreta forma, non dovete cullarvi nella pigrizia. Sforzatevi di mantenere uno stile di vita attivo.

Cancro – 9°. Non fare altro che rimuginare sulle situazioni negative non vi aiuterà, anzi, finirà per peggiorare il vostro stato d'animo. È necessario trovare un equilibrio che vi permetta di affrontare la quotidianità in maniera più serena e positiva. Ripensare e rivivere continuamente i momenti difficili non farà altro che farvi sprofondare ulteriormente nel malumore. Trovate il coraggio di riorganizzare la vostra vita e concentratevi su ciò che vi fa stare bene.

Se amate cucinare, potreste preparare piatti deliziosi che conquisteranno chi vi sta intorno. Un nuovo look o un cambiamento d'immagine potrebbe anche darvi la carica di cui avete bisogno per affrontare la giornata con più leggerezza.

Circondatevi di persone positive e allontanate chi porta solo negatività nella vostra vita. Il tempo per se stessi è un bene prezioso, quindi non sentitevi in colpa se in questo periodo non state ottenendo tutto ciò che speravate. La tranquillità della sera potrà essere favorita da una lettura piacevole e da una bevanda calda che vi aiuterà a rilassarvi.

Giornata così così secondo le stelle

Bilancia – 8°. È giunto il momento di liberarvi da tutto ciò che non funziona più nella vostra vita.

Continuare a insistere su situazioni che non vi portano più alcuna soddisfazione non farà altro che mantenervi bloccati in un circolo vizioso. Voltare pagina potrebbe essere più difficile di quanto sembri, ma è l’unico modo per andare avanti. Lasciatevi ispirare da nuove idee e cercate di cambiare prospettiva, potreste trovare nuova energia e motivazione.

Nel rapporto di coppia potreste avvertire una certa distanza, ma invece di aspettare che si raffreddi ulteriormente, provate a fare qualcosa di speciale per il partner. È un buon momento per rompere con i soliti schemi e cambiare direzione. Trovate un'attività manuale o creativa che vi permetta di scaricare lo stress accumulato.

Pesci – 7°. È arrivato il momento di prendere il controllo della situazione, soprattutto se vi sentite scoraggiati e apatici.

Anche se ultimamente vi sembra di non riuscire a risalire la china, non dovete permettere che il pessimismo prenda il sopravvento. Una compagnia piacevole potrebbe aiutarvi a ritrovare il sorriso e a farvi sentire meglio. Se avete un problema, è il momento giusto per affrontarlo e parlarne.

Ci sono delle incomprensioni che potrebbero farvi sentire distanti dalle persone a voi care, ma con il tempo tutto tornerà alla normalità. Le giornate saranno piene di impegni e potreste sentirvi sopraffatti, ma sarà anche un'opportunità per fare la differenza. Concedetevi una serata rilassante, magari in compagnia di un buon libro o di una serie tv appassionante.

Acquario – 6°. State aspettando delle novità importanti e sembra che finalmente queste stiano per arrivare.

Ci sono molte cose in serbo per voi e difficilmente dimenticherete questo periodo. Anche se le vacanze sembrano ancora lontane, potreste già essere tentati di iniziare a fare il conto alla rovescia. Questo potrebbe darvi un senso di attesa positiva.

I rapporti con il partner sono armoniosi e vi sentite pronti per fare un passo importante nella vostra relazione. Se vi arrivano nuove proposte, valutatele con attenzione e non prendete decisioni affrettate. Evitate di compensare le frustrazioni con il cibo, trovate piuttosto modi più sani per rilassarvi.

Capricorno – 5°. Finalmente un giorno in cui tutto sembra andare per il meglio. Dopo un lungo periodo di noia e solitudine, potrete tornare a godervi la vita con maggiore entusiasmo.

I problemi che vi avevano appesantito nelle settimane scorse sembrano in via di risoluzione e qualcuno potrebbe darvi un consiglio utile. Fate attenzione a chi vi circonda, perché potrebbero esserci persone che hanno molto da offrirvi in termini di supporto e suggerimenti preziosi.

Lasciatevi andare e vivete la vostra passione senza riserve. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro o di un cambiamento, non abbiate paura di esplorare nuove possibilità. Un bagno caldo e una tisana vi aiuteranno a distendere i nervi e a concludere la giornata con serenità.

I migliori segni del mercoledì

Ariete – 4°. Concentrarsi sui momenti negativi non farà altro che aumentare il vostro malessere. Avete tutte le risorse per affrontare una situazione complicata e per ripristinare l’equilibrio interiore.

Ritroverete presto la serenità e la soddisfazione, ma è importante allontanare la negatività dalla vostra vita e concentrarsi sugli aspetti positivi.

Pianificate qualcosa di speciale e romantico per il weekend, sarà un’occasione per riconnettervi con chi amate. Chi lavora in proprio potrebbe finalmente ricevere i compensi attesi. Fate attenzione a dolori fisici, come mal di schiena e cervicali, che potrebbero richiedere cure specifiche.

Vergine – 3°. Un nuovo progetto busserà alla vostra porta e vi darà la carica necessaria per affrontare la giornata con grande entusiasmo. Ogni cosa sembra andare come previsto e la vostra allegria sarà contagiosa per chi vi sta intorno. Sarà un momento favorevole per raggiungere i vostri obiettivi, sia personali che professionali.

Ci saranno novità positive per i single e per chi ha appena iniziato una relazione. Le spese sembrano sempre tante, ma riuscirete a gestire tutto senza troppi problemi. Se avete avuto problemi di salute, vi sentirete in netta ripresa e pronti per affrontare nuove sfide.

Gemelli – 2°. La capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti sarà la vostra forza in questo periodo. Le cose si stanno muovendo velocemente e richiedono di imparare nuove competenze e fare scelte decisive. Non abbiate paura di mettervi alla prova, perché sarete in grado di fare la differenza.

Le discussioni troveranno una soluzione e tornerà l'armonia nei rapporti con gli altri. Sarà un momento propizio per mettere in mostra le vostre abilità e distinguervi.

Evitate, però, di guardare programmi televisivi stressanti prima di andare a dormire, in quanto potrebbero disturbarvi il sonno.

Leone – 1°. Sarà una giornata particolarmente produttiva, piena di energia e di stimoli che vi aiuteranno a uscire da un periodo di stallo. Sarete ruggenti e scaltri. Anche nei momenti in cui pensate di non avere nulla, vi renderete conto di possedere qualcosa di prezioso che in futuro potrebbe rivelarsi fondamentale. Sperimentate nuove esperienze, seguite il vostro istinto e lasciatevi guidare dalla curiosità.

Il partner sarà al vostro fianco, pronto a supportarvi in ogni iniziativa. Sarete spinti a innovare e a fare grandi cambiamenti, sia nella vita personale che professionale. Alla fine della giornata vi sentirete stanchi ma incredibilmente soddisfatti, pronti per affrontare le nuove sfide che vi attendono.