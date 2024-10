Secondo l'oroscopo della settimana 21-27 ottobre, per i single dell’Ariete ci sarà un evento sociale molto importante. Per i single appartenenti al segno del Toro, è tempo di riscoprire nuove cose sulla propria persona. Per i nati in Vergine che vivono in coppia, è giunto il momento di fare dei cambiamenti nella propria vita, invece, per quelli dell’Acquario, è arrivato il momento di aprirsi al dialogo, per risolvere finalmente un problema stagnante.

La vita di coppia e single secondo l'oroscopo dal 21 al 27 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se il vostro cuore è ancora libero dai legami sentimentali, un evento sociale si profila all’orizzonte.

Fate il grande passo, non chiudetevi a riccio. Incontrerete persone stimolanti che vi scuoteranno un po' ma vi tireranno su. Non esitate a esprimere le vostre aspirazioni profonde, rimarrete sorpresi dall'accoglienza che riceverete. Coppie, un dubbio vi rode la mente riguardo alla fedeltà della persona amata. Fate un profondo respiro. Parlate, esprimete le vostre preoccupazioni, senza lanciare accuse. Lavorare insieme su questi temi non solo migliorerà la fiducia reciproca, ma anche il legame di coppia. La comunicazione è fondamentale, non dimenticatevelo. Voto: 7,5

Toro – Single, è un bel periodo per organizzarsi e scoprire nuove parti di voi stessi. Prendetevi del tempo per fare ciò che amate: leggete un libro dimenticato, provate una nuova ricetta o esplorate un nuovo quartiere.

Queste esperienze arricchiscono la vostra vita e rendono i vostri incontri futuri più intriganti. Approfittate della vostra libertà per rivelare poco a poco i vostri sentimenti. Se avete una relazione amorosa, questo è il momento giusto per reinventarsi. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra zona di comfort e sorprendere il vostro partner.

Una cena a sorpresa, un ballo sensuale, o una parola dolce possono riaccendere la fiamma della passione. Tenetevi lontani dalle abitudini e reinventatevi sempre per colorare la vostra vita di coppia. Voto: 8

Gemelli – Single, approfittate di questa settimana per celebrare la vostra indipendenza. Organizzate una piccola serata tra amici, solo per divertimento.

Se l'idea di incontrare una nuova persona vi tenta, invitatela a un appuntamento galante. Se non vuole avere niente a che fare con voi, non disperatevi e godetevi la libertà di fare ciò che vi piace. Se vivete in coppia, una sorpresa romantica è in cantiere. Immaginate una cena a lume di candela o una passeggiata inaspettata sotto le stelle. Siate ricettivi e disponibili. La complicità si rafforza sempre di più e la comunicazione diventa più fluida. Assaporate insieme questi preziosi momenti. Voto: 10

Cancro – Se siete single, attivate la modalità seduzione. Abbiate il coraggio di avvicinarvi e iniziare una conversazione con questa persona che vi sta osservando da un po'. Trovare le parole non sarà difficile, fidatevi della vostra naturalezza e la vostra spontaneità sicuramente conquisterà.

Se avete una relazione d'amore, vi piacerebbe fare un piccolo gioco audace? Confessate alla persona interessata questo desiderio che vi solletica da un po'. È ora di condividere questo piccolo segreto che ravviverà la vostra relazione. Non abbiate paura della reazione dell'altra persona, potrebbe rimanere piacevolmente sorpresa. Voto: 10

Astrologia per la settimana 21-27 ottobre sulla vita sentimentale: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Single, vedendo quel sorriso discreto sul vostro viso, lo sapete benissimo: è arrivato il momento di esprimere i vostri sentimenti, con gli amici intimi, con la famiglia. Dite un sincero grazie o qualcosa che significhi tanto per voi. È una cosa semplice e ci si sente bene.

Coppie, il dialogo sembra interrotto, regna il disaccordo totale. Tuttavia, non allarmatevi. È solo un periodo e alla fine l'equilibrio verrà ristabilito. La cosa principale è essere pazienti e comprensivi, evitare discussioni inutili. Voto: 7

Vergine – Per i cuori solitari, è un bel periodo per divertirsi, lasciarsi andare. Provate piacere nel chiacchierare con gli altri, il vostro fascino è contagioso e può dare vita a nuovi rapporti interessanti e arricchenti. Approfittate della vostra indipendenza per esplorare nuovi orizzonti e condividere le vostre passioni. Se vivete in coppia, le stelle hanno in programma per voi qualcosa di sconvolgente, ma anche romantico. Considerate questa settimana come un invito a cambiare alcuni dettagli della vostra vita quotidiana, una sorpresa può accendere la fiamma della passione.

Scegliete l'inaspettato: è frizzante e rinvigorente per entrambi. Voto: 7

Bilancia – Single, uscite dalla vostra zona di comfort. Incontra persone, inizia una conversazione. C'è la possibilità che scoprirete qualcosa di nuovo su voi stessi. A volte dovete semplicemente intervenire e interrompere la routine quotidiana. Se avete una relazione d’amore, ricordate la fiamma dei primi tempi. Risvegliate il vostro fascino e sorprendete il vostro partner con gesti seducenti e romantici, uno sguardo d'intesa, per mantenere viva la scintilla nel vostro rapporto. Non c'è bisogno di essere stravaganti, siate semplicemente voi stessi. Voto: 9,5

Scorpione – Single, provate un ristorante che vi piace, invitate gli amici o andateci da solo.

Abbracciate le cose inaspettate, lasciate che il destino costruisca la vostra vita sentimentale. Non abbiate paura di accettare inviti da parte dei vostri amici fidati. La vostra indipendenza è preziosa, usatela a vostro vantaggio per creare incontri emozionanti. Coppie, l'oroscopo raccomanda di parlare con il vostro partner sui vostri obiettivi. Niente è ovvio, ma la vostra flessibilità trasformerà ogni difficoltà in forza. Attraverso il rispetto reciproco e il confronto di idee, trovare un terreno comune. Mantenere gli occhi fissi sui vostri obiettivi rafforzerà il legame tra voi. Voto: 6

La situazione amorosa durante la settimana 21-27 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, le stelle hanno in programma per voi delle sorprese inaspettate ma vantaggiose per il vostro cuore.

Essere celibi significa anche accettare una cena senza secondi fini, ma per il semplice piacere dell'incontro. Lo scambio sincero è un arricchimento personale. Mantenete una mente curiosa e tutte le strade saranno piene di ottimismo. Se avete una relazione romantica, in casa c’è il rischio che possa scoppiare delle discussioni inutili. Cercate di sedurre la persona amata piuttosto che avere costantemente l'ultima parola. Un sorriso o una parola affettuosa dissipano la tensione molto meglio di un lungo discorso. Una mano tesa porta la rassicurazione necessaria. Scegliete questo percorso. Voto: 6

Capricorno – Single, approfittate della vostra libertà per uscire e incontrare gente nuova. Avete il coraggio di provare nuove vie del quartiere o nuovi locali?

Solo voi conoscete la risposta. Solo voi potete prendere la decisione giusta. Godetevi pienamente questa libertà, è una delle belle sfaccettature del vostro status di single! Coppie, sorridete, un ricordo condiviso scatenerà un buon umore inaspettato. Questo momento prezioso vi ricorderà perché state insieme. Lasciatevi alle spalle i vecchi litigi. Assaporate questa semplice felicità! Voto: 6,5

Acquario – Single, l'indipendenza è la vostra alleata. Il vostro coraggio vi permette di avvicinarvi alla persona che vi incuriosisce da molto tempo. Nessuna fretta, godetevi semplicemente questo piacevole momento di flirt. Tuttavia, ricordate che la perseveranza è la chiave dell’amore. Come in tutti gli ambiti della vita.

Coppie, è una settimana importante per capirsi. Le parole sincere potrebbero sbloccare una situazione stagnante. La vostra dolce metà potrebbe persino sorprendervi con il suo ascolto attivo e la sua apertura mentale. Una garanzia di complicità è un grande passo avanti nella vostra relazione d’amore. Voto: 8

Pesci – Single, ridefinite le vostre aspettative sugli appuntamenti. Fate un passo indietro: scoprirete finalmente ciò che desiderate veramente. Rinnovarsi, non è uno dei più grandi piaceri della vita da single? Ognuno ha il suo ritmo, rispettate il vostro. Coppie, cosa c'è di più bello che vedere un bambino crescere? In questo periodo prendetevi il ​​tempo per ammirare i progressi dei vostri figli e ditegli quanto sei orgogliosi. Queste parole d'amore rafforzeranno la complicità della vostra unione. Voto: 6,5