L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre rivela che sarà un periodo all’insegna della confusione per l’Ariete in ambito romantico. La Luna prometterà al Cancro tanti momenti felici e, ad alcuni, un risveglio della passione. I single appartenenti al segno dei Gemelli faranno tante conquiste e si metteranno in gioco in amore. Parlando di soldi e di lavoro, sarà un periodo favorevole per le persone del Toro, del Leone e dei Pesci. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti con le pagelle.

La situazione sentimentale ed economica durante la settimana 21-27 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sotto l'influsso di Nettuno in aspetto confuso, fantasticherete eccessivamente. E l'immagine che avete del vostro partner d’amore non avrà nulla a che fare con la realtà. Da parte vostra, cercherete di mostrare solo il vostro lato migliore. Ma attenzione: la delusione potrebbe essere crudele, da entrambe le parti, quando la verità verrà a galla. Un vento favorevole soffierà sulle vostre finanze. I soldi arriveranno da tutte le parti, ma dovrete comunque fare attenzione a non spendere in maniera sfarzosa. Voto: 7

Toro – Per molti, la vita di coppia seguirà il proprio corso normale, senza nulla di particolare da segnalare.

Ognuno sarà molto assorbito dalle proprie occupazioni, il che limiterà le relazioni alle questioni domestiche e familiari. Se siete single, vi piacerebbe vivere una bella storia d'amore? Certo, è del tutto normale, ma le stelle hanno deciso di privilegiare altri settori della vostra vita. Tuttavia, potreste avere una piacevole sorpresa.

La situazione finanziaria dovrebbe migliorare. Vedrete le cose in modo molto più chiaro e sarete in grado di scegliere gli investimenti o gli acquisti giusti. Non esitate a chiedere aiuto e consiglio agli amici di sempre: vi verranno delle buone idee. Voto: 8

Gemelli – Nella vita di coppia, farete di tutto per convincere il vostro partner che siete una brava persona da frequentare.

Inoltre, vorrete rafforzare il vostro legame con lui o lei incoraggiando il dialogo. Insomma, tutto andrà bene nel migliore dei modi possibili! Se siete single, sarete affascinanti e le vostre lusinghiere conquiste saranno invidiate da molti. Se invece vi innamorerete a prima vista, penserete di mettervi in gioco. Questo aspetto di Nettuno potrebbe giocare brutti scherzi sul fronte finanziario. Non è il momento di correre rischi. Evitate acquisti distruttivi e rimandate le decisioni che riguardano gli investimenti. Questo vi aiuterà a evitare problemi. Voto: 7

Cancro – Gli aspetti pacifici della Luna porteranno felicità nel regno sentimentale. Le coppie poco affiatate sperimenteranno un risveglio della passione.

D'altra parte, le coppie male assortite dovranno fare i conti con qualche problema. Per i single, quattro stelle formeranno configurazioni favorevoli. Questo promette a molti di voi una vita sentimentale intensa, con una grossa possibilità di incontrare qualcuno. Fate attenzione ai soldi. Questa volta vi mancherà il buon senso che di solito vi permette di fare ottimi affari. Dovete essere molto vigili, perché rischiate di lasciarvi influenzare, diventando la preda ideale di persone senza scrupoli che potrebbero spingervi a fare qualcosa di grosso e pericoloso. Voto: 7

Previsioni settimanali 21-27 ottobre sull'amore e denaro: voti da Leone a Scorpione

Leone – Il clima nella vostra relazione sarà chiaramente piacevole, anche se è possibile qualche dubbio.

Facendo un serio esame di coscienza potreste scoprire di avere delle cose da rimproverarvi. Se siete single, dovrete cercare di moderare le vostre passioni amorose, perché saranno molto intense e potrebbero portarvi a commettere errori o a causare disillusioni. La moderazione e la pazienza saranno i vostri migliori punti di forza. Lasciate invece che le cose belle vengano a voi. Grazie agli aspetti positivi di Mercurio, entrerete in un periodo favorevole agli investimenti. Sarà un momento privilegiato, soprattutto per chi vuole acquistare quadri o mobili. Sarà una settimana interessante anche per chi desidera investire nel settore della ristorazione o degli alberghi. Voto: 7,5

Vergine – Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare da una gelosia ingiustificata.

La vostra possessività rischia di essere decuplicata da Nettuno in aspetto disarmonico. Se non state attenti, rischiate di scoraggiare il vostro partner d’amore. I single desiderosi di condividere i propri ideali dovranno guardarsi da una valutazione errata, perché tenderanno a illudersi. Nonostante la certa attrazione fisica, l'Oroscopo sconsiglia di avere una relazione con una persona molto più grande di voi, perché rischiate di scambiare i vostri sogni con la realtà e di confondervi le idee. Prima di intraprendere costose transazioni finanziarie, informatevi bene su di esse, questo vi eviterà gravi contrattempi. Voto: 7

Bilancia – Se avete una relazione d’amore, sarà una settimana piuttosto movimentata.

La vostra casa sarà scossa da alcuni eventi inaspettati che vi faranno discutere molto, ma almeno non avrete l'impressione di impantanarvi nella routine. La vostra vita di coppia sarà intensa e delle forti emozioni potrebbero dare grandi benefici al vostro legame. Attenzione, però, dovrete sapere fino a che punto spingervi! Single, se insistete, la persona che avete in mente cadrà tra le vostre braccia senza un attimo di esitazione. Nonostante le vostre speranze, le vostre attuali difficoltà finanziarie non spariranno per magia. Il vincolo astrologico rimarrà sensibile. Siate pazienti e le cose miglioreranno gradualmente. Voto: 6,5

Scorpione – Nonostante il vostro umore acido, potete contare su questo aspetto di Saturno che vi darà la volontà di addolcire l’atmosfera e di accettare tutti i compromessi necessari per preservare la stabilità della vostra relazione, che da un po' di tempo sta vacillando.

Se siete single, Venere vi renderà eccessivamente sentimentali e vulnerabili alle cose dell'amore. Sforzatevi di non essere troppo ingenui e di non svenire alla prima dichiarazione d'amore che ricevete. Dovrete occuparvi di tutti i vostri impegni in sospeso, siano essi bollette, cambiali o altre faccende. Dovrete anche mettere in ordine i vostri documenti e i vostri conti. Voto: 6,5

Le pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con questa configurazione di Venere, la vostra vita sentimentale sarà molto movimentata. Se avete già una relazione, l'atmosfera sarà calda e sensuale. Molti nativi solitari incontreranno qualcuno che non li lascerà indifferenti. Per alcuni si tratterà di un incontro molto importante, che potrebbe stravolgere la loro vita.

Anche se la sicurezza economica sarà sempre una delle vostre priorità, molto probabilmente sarete un po' meno interessati allo stato delle vostre finanze rispetto agli ultimi tempi. Soprattutto, non essendo più soggetti all'influenza rigorosa e ragionevole di Saturno, potreste concedervi qualche eccesso più o meno controllato, che avrà effetti spiacevoli sull'equilibrio del vostro bilancio. Per questo motivo dovrete tenere un occhio di riguardo per voi stessi. Voto: 7

Capricorno – Tre pianeti uniranno le forze per rafforzare il vostro temperamento focoso. Il vostro cuore sarà caldo e il vostro partner sarà deliziato dal vostro ardore. Le coppie che già stanno insieme da tanti anni saranno travolte da un turbine di passione.

Anche i single più frustrati incontreranno nuove persone e potranno decidere con vigore e fervore di continuare il loro cammino insieme. Questa configurazione di Nettuno non è incoraggiante per quanto riguarda la stabilità finanziaria. Non mancheranno spese inaspettate o ritardi nelle entrate. Ma se vi farete trovare preparati a ogni evenienza, non ne soffrirete. Voto: 7,5

Acquario – Più energici ed entusiasti che mai, sarete in grado di comunicare la vostra energia e il vostro ottimismo alla vostra anima gemella. Se il vostro partner ha preoccupazioni professionali o di altro tipo, sarete in grado di sostenerlo e rallegrarlo. Inoltre, vi sentirete bene insieme e la vostra felicità sarà una gioia per gli occhi.

Se siete single, avrete la possibilità di incontrare qualcuno di interessante. Plutone dovrebbe aiutarvi a migliorare significativamente le vostre entrate o a riorganizzare i vostri investimenti in modo che siano più redditizi. D'altra parte, la Luna cercherà di minare il vostro bilancio e di far sì che il destino vi sia avverso. In queste condizioni, sarà difficile rimanere sereni. Fortunatamente durerà poco questo aspetto spiacevole della Luna. Voto: 7

Pesci – Ancora un po' di pazienza e il vostro rapporto di coppia dovrebbe tornare più in armonia. Anche se c'è ancora un rischio di conflitto, dovreste riuscire a capirvi meglio e anche ad avvicinarvi molto. Se siete single, è probabile che facciate un incontro decisivo.

Tuttavia, le difficoltà potrebbero sorgere molto rapidamente e dovrete difendere questo nuovo amore con la massima energia. Se riuscirete a superare questa prova, vi aspetta un futuro radioso. La situazione finanziaria sarà stallo. Tuttavia, Giove in aspetto molto favorevole vi aiuterà con le finanze, quindi, potrete contare su una settimana fortunata. Voto: 7