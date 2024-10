L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre è pronto a svelare previsioni, stelle e pagelle dei prossimi sette giorni. Il periodo settimanale annuncia ottime giornate ai nati nel segno dell'Acquario che si merita come voto 10. L'ingresso di Mercurio nel segno assicura allo Scorpione un buon "sette" in pagella. Per il Leone, invece, si prevede un periodo abbastanza instabile, sottoposto a diverse dissonanze astrali.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 7. Periodo caratterizzato da un ritmo tranquillo e privo di particolari sorprese.

In ambito amoroso, è previsto un momento di ripresa sul piano della fiducia e della sicurezza interiore: vi sentirete più determinati nel risolvere questioni rimaste in sospeso. Se vivete una relazione, ci sarà la possibilità di un piccolo trionfo personale, capace di ridarvi entusiasmo e farvi sentire più forti accanto al partner. Chi non ha un legame stabile dovrà fare attenzione a non sopravvalutare le proprie capacità seduttive: le nuove avventure, per quanto attraenti, potrebbero nascondere più insidie di quanto sembri. Per quanto riguarda il lavoro, la parola d'ordine sarà prudenza: muovetevi con cautela e valutate ogni possibilità con estrema attenzione prima di prendere decisioni.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 8 ottobre;

martedì 8 ottobre; ★★★★★ mercoledì 9 e giovedì 10;

★★★★ lunedì 7 e venerdì 11;

★★★ sabato 12 ottobre;

★★ domenica 13 ottobre.

♉ Toro: voto 7.

La settimana si preannuncia con toni sufficientemente positivi. In amore, sarà fondamentale controllare il desiderio di prevalere: piccole tensioni, se mal gestite, rischiano di incrinare un equilibrio faticosamente costruito. Per chi è in coppia, la stabilità emotiva dipenderà dalla capacità di scendere a compromessi e dalla disponibilità ad ascoltare l’altro con mente aperta.

Chi è solo, avrà una buona occasione per ravvivare vecchie amicizie: il momento è propizio per riallacciare legami lasciati in sospeso, riscoprendo affinità dimenticate. In ambito lavorativo è necessario distribuire con intelligenza l'energia disponibile: concentrare le forze su un unico progetto sarà la chiave per evitare dispersioni e raggiungere risultati concreti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 10 ottobre;

giovedì 10 ottobre; ★★★★★ venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ martedì 8 e mercoledì 9;

★★★ domenica 13 ottobre;

★★ lunedì 7 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. Partirà un po' a rallentatore il periodo, poi un’atmosfera serena e ben gestibile, senza particolari ostacoli, si stabilizzerà definitivamente. In campo sentimentale, sarà importante dotarsi di una buona dose di pazienza: nelle relazioni di coppia la fiducia sarà il baluardo contro qualsiasi difficoltà. Se la vostra vita affettiva è costruita su basi solide, non avrete nulla di cui preoccuparvi; in caso contrario, sarà opportuno fare chiarezza e non sottovalutare segnali di instabilità. Chi è single, invece, non avrà particolari novità: proseguite come al solito, senza forzare gli eventi.

In ambito professionale, dovrete fare attenzione a mantenere alta la reputazione: evitate qualsiasi atteggiamento superficiale e dimostrate affidabilità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 12 ottobre;

sabato 12 ottobre; ★★★★★ venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7 e giovedì 10;

★★★ martedì 8 ottobre;

★★ mercoledì 9 ottobre.

♋ Cancro: voto 6. La settimana sarà caratterizzata da un’alternanza di momenti positivi e fasi riflessive. In amore, avrete la necessità di rafforzare la fiducia in voi stessi: mercoledì sarà un giorno chiave per lasciarsi andare, mettendo da parte dubbi e preoccupazioni. Chi vive una relazione stabile dovrà concentrarsi sul rendere più profondo il legame, superando insicurezze che potrebbero inficiare la serenità di coppia.

I single faranno bene a fidarsi maggiormente di chi li spinge a dare il massimo, perché solo con la giusta dose di autostima si raggiungono traguardi importanti. In ambito professionale, sarà una settimana impegnativa: qualche difficoltà si presenterà verso la fine, richiedendo un maggiore sforzo per gestire le incombenze quotidiane. Date priorità agli impegni urgenti e non disperdete energie in attività di secondaria importanza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 8 e mercoledì 9;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10 e domenica 13;

★★★ venerdì 11 ottobre;

★★ sabato 12 ottobre.

♌ Leone: voto 5. I prossimi sette giorni non si prospettano particolarmente entusiasmanti, con un lunedì e martedì che rischiano di deludere le aspettative.

In amore, dovrete assolutamente dedicarvi alle esigenze della persona amata, cercando di comprendere i suoi bisogni senza mettere al primo posto le vostre necessità. Se in coppia l’atmosfera risulta tesa, sarà opportuno evitare di innescare discussioni che potrebbero degenerare. Una parola di troppo basterà per provocare reazioni imprevedibili. Chi è solo, sentirà una forte voglia di affetto e di attenzioni, ma per ottenere un cambiamento sarà necessario uno sforzo in più: restare fermi senza intraprendere nuove iniziative non porterà a nulla di concreto. Sul lavoro, gli astri indicano un clima difficile, soprattutto nei rapporti con colleghi: situazioni di attrito potrebbero emergere improvvisamente.

La valutazione della settimana:

★★★★★ giovedì 10 ottobre;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 ottobre;

★★ martedì 8 ottobre.

♍ Vergine: voto 6. La settimana dal 7 al 13 di ottobre si prospetta piuttosto opaca e a tratti priva di stimoli. In amore, sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi trascinare dalle emozioni negative. Se state attraversando un momento di tensione con il partner, riflettere attentamente prima di agire potrebbe evitare di peggiorare la situazione. In alcuni casi, valutare un nuovo inizio su basi diverse potrebbe rappresentare la scelta più saggia. I single, al contrario, non dovrebbero considerare l’idea di ripartire da zero: il rischio sarebbe quello di cadere in una spirale di incertezze e dubbi.

In ambito lavorativo, il consiglio è quello di non affrettare i tempi: fermatevi un attimo a riflettere e scegliete con cura un progetto su cui investire energie.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 7 e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, sabato 12 e domenica 13;

★★★ giovedì 10 ottobre;

★★ venerdì 11 ottobre.

Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 6. La settimana partirà con un lunedì discreto, anche se non esattamente entusiasmante. In ambito amoroso, sarà meglio rimanere nell’ombra, evitando qualsiasi mossa avventata o intervento diretto, sia per chi vive in coppia che per chi è alla ricerca di nuove avventure. Non è il momento adatto per esporsi o per dare un’opinione non richiesta: restare in disparte aiuterà a schivare potenziali incomprensioni.

I single, invece, potrebbero assistere ad una rivelazione del tutto inaspettata, qualcosa di così sorprendente da ribaltare completamente la loro visione su una situazione. Sul piano lavorativo, sarà necessario trovare nuove ispirazioni: la routine attuale rischia di soffocare la vostra creatività. Provate a esplorare nuovi ambienti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 9 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10 e sabato 12;

★★★ martedì 8 ottobre;

★★ venerdì 11 ottobre.

♏ Scorpione: voto 7. Il periodo partirà e si chiuderà con il piede giusto, ma la situazione a metà settimana sarà da tenere sotto controllo. In amore, la raccomandazione è di non complicare ulteriormente le cose e di non farsi influenzare da consigli rischiosi.

Rimanete fedeli alle vostre convinzioni e tenete i piedi ben piantati a terra. Chi è in cerca dell’anima gemella, invece, potrebbe ottenere buoni risultati solo se riuscirà a mantenere un equilibrio tra aspettative e realtà. Sarà essenziale attribuire il giusto peso agli eventi, senza ingigantire situazioni o interpretare segnali inesistenti. A livello professionale, anche se un vago senso di inadeguatezza potrebbe fare capolino, sappiate che è solo un’impressione passeggera. Avete tutte le carte in regola per portare a casa risultati soddisfacenti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 7, sabato 12 e domenica 13;

★★★★ martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 ottobre;

★★ giovedì 10 ottobre.

♐ Sagittario: voto 8.

La settimana si profila sorprendentemente vivace, promettendo sviluppi entusiasmanti. Le influenze astrali saranno favorevoli, stimolando la sfera sentimentale in modo significativo. Chi è single avrà l’opportunità di vivere una fase emozionante della vita: l’universo sembrerà essere allineato per favorire l’inizio di legami destinati a durare. Anche le coppie non saranno da meno, con un’intesa che raggiungerà livelli appaganti, anche se qualche piccola incomprensione potrà affiorare. Ciò che conta davvero sarà la capacità di superare i momenti di tensione, ritrovando ogni volta l’equilibrio con il partner. Sul fronte lavorativo, l’inizio della settimana sarà propizio per sperimentare nuove idee: lasciatevi guidare dall’istinto e non abbiate paura.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 7 ottobre;

lunedì 7 ottobre; ★★★★★ martedì 8 e giovedì 10;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11 e sabato 12;

★★★ domenica 13 ottobre.

♑ Capricorno: voto 9. Il periodo promette grandi soddisfazioni, con le stelle pronte a sostenervi in ogni iniziativa. In amore, il momento è propizio per rafforzare i legami già esistenti o per lasciarsi travolgere da un’improvvisa ondata di romanticismo. Chi vive una relazione potrà godersi momenti di complicità e intimità, con la possibilità di risolvere eventuali divergenze passate. Per chi è ancora solo, ci sarà spazio per avvicinamenti inaspettati, anche con persone conosciute di recente: tutto starà nell’essere pronti ad aprirsi senza timori. A livello professionale, l’inizio della settimana sarà contrassegnato da eventi positivi: situazioni che finora erano rimaste stagnanti subiranno finalmente un’accelerazione. Mantenete alta l’attenzione e fate in modo di essere presenti al momento giusto per cogliere ogni opportunità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 9 ottobre;

mercoledì 9 ottobre; ★★★★★ giovedì 10 e venerdì 11;

★★★★ lunedì 7, martedì 8, sabato 12 e domenica 13.

♒ Acquario: voto 10. La settimana inizierà con slancio, offrendo occasioni stimolanti su più fronti. In amore, per chi è single, ci saranno novità interessanti all’orizzonte: conquiste inaspettate potrebbero farvi vivere emozioni intense e coinvolgenti. Le coppie, invece, dovranno affrontare qualche piccola incomprensione: se avete qualcosa da farvi perdonare, non esitate a chiedere scusa e a ricucire il rapporto con gesti concreti. Non date troppo peso ai consigli di chi potrebbe farvi sentire deboli per il semplice fatto di riconoscere i propri errori. Sul piano professionale, sarà una settimana produttiva: i progetti che avete in mente troveranno terreno fertile per svilupparsi, ma sarà necessario un pizzico di audacia.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 11 ottobre;

venerdì 11 ottobre; ★★★★★ mercoledì 9, sabato 12 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10.

♓ Pesci: voto 8. Settimana straordinariamente positiva, grazie all’arrivo della Luna nel vostro segno. L'influsso lunare porterà una ventata di ottimismo, rendendo ogni momento speciale. Per i rapporti sentimentali, sarà un momento perfetto per rafforzare il legame con il partner: le parole e i gesti scelti con cura porteranno armonia e comprensione reciproca. Approfittate di questa giornata per condividere esperienze e creare ricordi indimenticabili insieme. I single avranno l’opportunità di incontrare persone affascinanti e sincere, con cui potranno instaurare amicizie significative. Non abbiate paura di aprirvi e mostrare il vostro vero io, perché potreste trovare qualcuno che apprezza davvero la vostra autenticità. Sul fronte lavorativo, si avvicina una svolta entusiasmante: proseguite con fiducia.

La graduatoria settimanale con le stelle: